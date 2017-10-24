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Подписание устава ООН 26 июня 1945 года в Сан-Франциско (США)

Вето на реформу ООН

© AFP/
Колумнисты
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Павел Шипилин
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Колумнист Sputnik Павел Шипилин в годовщину ратификации Устава ООН рассуждает о месте Организации Объединенных Наций на международной арене.

В последние годы, когда мир стали все чаще сотрясать политические кризисы, разные страны то и дело заводят разговор о реформе ООН и ее Совета безопасности. К сожалению, политики и политологи порой не могут разобраться, чем, собственно, занимается эта единственная в своем роде, самая авторитетная международная организация. Кто-то преувеличивает ее роль, считая ООН чуть ли не всемирным правительством, и сетует на то, что оно часто бездействует, даже когда в мире творятся явные несправедливости. Кто-то, наоборот, преуменьшает, пренебрежительно называя деятельность организации пустой говорильней, которую лучше закрыть как не приносящую пользу.

Давайте разберемся, чем же все-таки занимается Организация Объединенных Наций и какой реформы от нее требуют.

Никаким всемирным правительством ООН, конечно, не является. Организация создавалась странами — победительницами Второй мировой войны, главным образом для того, чтобы путем переговоров предотвращать разрушительные глобальные конфликты.

"Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе… решили объединить наши усилия для достижения этих целей", — так начинается преамбула к Уставу ООН.

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Другими словами, это место, где представители всех стран-членов на постоянной основе взаимодействуют друг с другом, спорят, ищут компромиссы по самым серьезным вопросам международной безопасности, надо признать, работает она довольно эффективно, во всяком случае, свою главную задачу — предотвратить Третью мировую войну ООН выполняет вот уже 72 года.

Однако то и дело раздаются голоса критиков, которые не удовлетворены существующим положением вещей и требуют перемен. Вот самые заметные выступления.

2004 год. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что его страна достойна стать постоянным членом Совета безопасности. Впрочем, заявления индийских лидеров на эту тему звучат с 1970-х годов.

2012 год. Президент Франции Николя Саркози попросил членства в Совбезе для Индии, Германии и Японии. По его мнению, хотя бы одна страна от африканского континента должна быть постоянным членом Совета безопасности ООН.

2013 год. Постоянного членства в СБ ООН для арабских стран потребовала Саудовская Аравия.

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2015 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече государств G4, в которую входят Германия, Бразилия, Индия и Япония, посчитала нужным сказать, что не только эти четыре страны, но и "многие другие не согласны со структурой и рабочими методами Совбеза". Страны, входящие в G4, поддерживают усилия друг друга, направленные на принятие в постоянные члены Совбеза ООН. По их мнению, в составе этого института также должно отразиться возрастающее значение Африки и Азии.

2016 год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Эту систему нужно реформировать. В СБ ООН входят Россия, Великобритания, Франция, США, Китай. Там нет представителей Африки. Они тоже должны быть представлены в этой структуре. Нет и представителей Южной Америки. С религиозной точки зрения в этой пятерке нет ни одной мусульманской страны, нет и представителей буддистов".

Надо сказать, периодически рекомендуют расширить число постоянных членов Совета безопасности и Россия, и США. Например, в прошлом году в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди прозвучало следующее: "Россия заявила о своей поддержке кандидатуры Индии на место постоянного члена в реформированном и расширенном Совете безопасности ООН". Хотя представляется, что это не более чем игра — в Вашингтоне и Москве прекрасно знают, что геополитические конкуренты обязательно воспользуются правом вето, если возникнет угроза их авторитету.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов
© Фото: VK/Григорий Добромелов
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В последнее время возникли опасения, что США, которые перестали контролировать ООН, пытаются создать параллельную структуру. Вашингтону тесно в рамках сурового международного права, запрещающего вмешиваться в дела суверенных государств, он хочет принимать решения самостоятельно, без риска получить вето на свои действия. В. В обход ООН, не добиваясь компромиссных резолюций, НАТО три месяца бомбило Сербию. Военное вмешательство НАТО в Ливию, вторжение США в Ирак и Афганистан прошло в соответствии с резолюциями ООН, но они были приняты под сильным давлением США. 

Но однополярный мир канул в лету, одна страна не может быть и полицейским, и прокурором, и адвокатом, и судьей. Она обязательно ошибется и лишь подорвет доверие к самой себе со стороны мирового сообщества.

ООН создавалась как раз для того, чтобы ни у кого не возникало искушения надеть себе на голову корону исключительной нации, самой справедливой и непогрешимой.

Возможно ли расширение состава постоянных членов Совбеза? Только в одном случае: если страны, претендующие на это почетное, но вместе с тем весьма ответственное место, победят в Третьей мировой войне. Тогда они напишут устав новой международной организации и станут постоянными членами ее Совета безопасности. Иначе — никак. Так что лучше не надо.

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