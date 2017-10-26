"Последний богатырь": как российский кинематограф с Голливудом бодался

Интрига показа

Перед нами – тот случай, когда с сугубо российским кинопроектом произошло невероятное чудо. Его подхватили в самом Голливуде, притом чуть ли не самая известная студия – "Уолт Дисней пикчерз". Это круто? Вне всяких сомнений.

Но если пропустить голливудский профессионализм через круги ада российского кинопрома, то еще неизвестно – кто кого победит. Скорее всего, конечно, бессмысленный и беспощадный молох отечественного кинопроизводства переварит все в труху, выдав в качестве итогового продукта помпезную пластмассовую поделку. Но может ведь быть и так, что голливудская мастеровитость встанет таки костью в горле киноделов, застопорит отработанный механизм, да и заставит работать как надо.

Автору этих строк хотелось, конечно, верить во второе. Но вероятным представлялось все-таки первое. Такая была интрига.

И еще, конечно, было интересно посмотреть на Константина Лавроненко. Этот прекрасный трагический актер как-то оказался задействован в этой постановке. Понимаю, что сравнение некорректно, но представьте себе ну, хотя бы Энтони Хопкинса в дурилке типа «Губка Боб Квадратные Штаны». Примерно такой же был разогревающий любопытство когнитивный диссонанс.

© Фото: с сайта kinopoisk.ru Константин Лавроненко в роли Кощея

Заставка и затравка

Но вот фильм начался. Начался с очень любопытной и показательной заставки, о которой даже стоит сказать отдельно. Сначала по экрану горделиво расплылась диснеевская "представлялка" с замком и радугами. Но, как говорили классики, чу! Что-то не то было с этой заставкой. Ну, да – через, в общем-то, знакомый и многократно виденный пейзаж пробежала вдруг избушка на курьих ножках.

Дальше появилась заставка российская. "Желтое, черное да белое представляет", — гласила она посредством сказочного шрифта. Ну, тут понять несложно – перевели на русский название отечественной компании-производителя Yellow, Black and White. Нормальный креатив.

Но к концу заставки стало вдруг чудовищно. Возникла не то пауза, не то кривой монтажный стык. И после этого стыка экран заполонило что-то громоздкое, корявое, черно-белое. Оказалось, что это логотип российского Фонда кино. Ужасающий логотип этот способен в долю секунды вселить уныние в самое развеселое сообщество людей. Вот и зрители в зале притихли. Не то проникшись серьезностью, не то придавленные жутким лого Фонда.

На старте фильма у нас — бездиалоговая сеча витязей. Один – вроде хороший. А за ним гонятся плохиши в доспехах.

Ну, что сказать про этот батальный эпизод? Российские кинематографисты, видимо, освоили новую технику съемки батальных сцен. Когда герой такой – наносит удар, а потом все замедляется, как сквозь масло идет, а потом – р-раз! – и опять все быстро! И оплеуха такая смачная на финише. Наверное, это считается круто. Вон, в трейлере еще не вышедшего фильма "Евпатия Коловрата" таких драчек полно. И тоже в богатырских доспехах.

А над полем битвы парит белая птица. Она, понятно, нарисована на компьютере, но настолько плохо нарисована, что за киношников даже стало неловко. Как они эту летучую бестолочь голливудцам-то показывали?

В гостях у сказки

В первой своей половине фильм воспринимался исключительно со скрипом. Главный герой вызывал не то, чтобы неприятие, но томительное чувство, передать которое, наверное, можно словами: "Ну, и зачем он здесь?" Этот напыщенный юнец с отчетливой склонностью к жульничеству. Он живет в московской жилплощади с любовно выстроенным интерьером, промышляет "экстрасенсом" на телевидении.

И вот этот вот жуликоватый юнец оказывается сыном Ильи Муромца, наследником престола сказочного мира. Последним, по сути, богатырем. Из этого можно, конечно, вывести нерадостное умозаключение: последний, мол, богатырь – и то жулик, клейма ставить негде. Куда же ты катишься, Русь-матушка?

Но, с другой стороны, в жанре фэнтези есть каноны, согласно которым героем не обязательно должен быть богатырь. Много героев-воров, которые, под влиянием сказочных обстоятельств меняются в лучшую сторону. Была надежда и на исправление этого "экстрасенса".

Потом действие перемещается в сказочный мир – кстати, красивый, похожий не то на Швейцарию с теремками, не то на Алтайский край с ними же. Акклиматизация зрителей к этому миру проходит не очень легко. Много заусенцев, о которых цепляется восприятие, много моментов, когда хочется воскликнуть: "Не верю!" Это только герой-мошенник легко скользнул в этот мир. А зритель – все бока занозами исколет, пока освоится.

Возможно, так происходит потому, что задействованы очень уж затертые, очень уж известные сказочные существа: Баба-Яга, Кощей, Царевна-Лягушка. Более истрепаны только Дед Мороз со Снегурочкой. Но их, по счастью, в фильме не случилось.

Сюжетные коллизии первой части разрешаются легко, посредством действий-одноходовок. Силы Зла проявляют медлительность, удары наносят слабые, никому не угрожающие. Они словно саботируют, эти киношные негодяи.

Но и положительные герои – не особо лучше. В действии в начале фильма явно отсутствовала какая-то сюжетная пружина, какая-то деталь, которая придала бы достоверности, заставила бы вцепиться в подлокотники кресел и, наконец, от души похохотать над приключениями героев, которые до поры вызывали лишь печальную неловкость.

© Фото: с сайта kinopoisk.ru Кадр из фильма "Последний богатырь"

Добры молодцы

Но вдруг что-то произошло и кино стало другим! На экране появляется уморительно смешная реприза с участием Стаса Михайлова (секретов не раскрываю), которая, собственно, является первой по-настоящему смешной сценой в фильме. И дальше мы начинаем смотреть просто хороший фильм.

Я не знаю, в чем тут дело. Может быть, неожиданно сработал закон о перерастании количества в качество. Или тренер условной сборной Голливуда устроил своей команде "газмяс". Или на съемочные локации пришел Хоттабыч и заколдовал всю съемочную группу. Но фильм вдруг стал чудо, как хорош. Заиграли краски, возникло доверие к героям и даже сопереживание! Стало хорошо и смешно.

К концу фильма перед нами действительно предстала хорошая и добрая, вполне диснеевская сказка, преодолевшая ухабы старта, и бодрой избушкой на курьих ножках поскакавшей по дорогам фантазии.

А то, что фильм стал к концу просто чудо, каким хорошим, — заслуга, может быть, и не условного Голливуда (тем более, что американские фамилии в титрах, может, и есть, но глубоко, наверное, спрятаны), а российских удальцов-кинематографистов, которые – ну, прямо как герой фильма – из оболтусов стали вдруг добрыми молодцами.

Ну, а если говорить о результате футбольного матча, то перед нами ничья. Команда российского кинематографа набрала очков в первом периоде, но, по счастью, сдалась под напором профессионализма и нового опыта.

В финале "Последнего богатыря" возникает то странное ощущение, когда не хочешь, чтобы фильм кончался. Есть предчувствие, что дальше дерзкие талантливые смельчаки пересекут границу между талантом и гениальностью, да как поразят зрителя стрелою каленою, да в самый центр зрительского удовольствия. Но нет. Пошли, к сожалению, титры финальные.

© Фото: с сайта kinopoisk.ru Кадр из фильма "Последний богатырь"

Кощей громадной силы

И об актерах. Исполнитель главной роли Виктор Хориняк знаком зрителям сериала "Кухня". Но субъективно скажу, что на старте его игра немного раздражает. Потом, правда, привыкаешь.

То же самое с Бабой Ягой в исполнении Елены Яковлевой. Трешь глаза, вдруг опознав в клошарского вида нечистой силе ту самую звезду еще советского экрана. Отмыть ее хочется, пожалеть. Понятно, что "бабка-ежка" — роль в своем роде этапная. Но вжиться в этот образ Елене Яковлевой, как мне кажется, не удалось. Что и хорошо, на самом деле, поскольку впереди – будем надеяться, у нее много прекрасных ролей.

Зато чудо как хорош Константин Лавроненко в роли Кощея Бессмертного. Это не просто кряхтящий костлявый старый злыдень со смертью в яйце. Нет! Кощей Лавроненко – это фигура громадной внутренней силы, образ цельный, печальный и зловещий. Но не страшный, и даже местами смешной. Это хирургически тонкая работа, скажу я вам, — такой образ изваять! Порой даже казалось, что не сказочную вампуку смотришь, а целого "Короля Лира".

Примечательна и парочка злодеев. Это очень красивые люди – Екатерина Вилкова и Евгений Дятлов. Своих злодеев они отыгрывают без кривляния, а холодно и надменно. Как, в общем-то, и надо.