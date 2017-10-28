Размышления после юбилея в Пицунде: задуматься и одуматься

Каждый город имеет свое неповторимое своеобразие через его историю, архитектурное, культурное наследие и людей, творивших в нем. На днях прошла торжественная церемония 50-летия курорта Пицунда. На церемонии в зале можно было увидеть многих людей, стоявших у истоков создания этого современного города, ставшего частью нашей истории и достижением в сфере удачного градостроительного планирования, которое необходимо изучить, сохранить и развивать в перспективе.

В прошлом году была издана книга "Старый Сухум", в которой один из периодов нашей столицы было запечатлен замечательным абхазским краеведом Анзором Агумаа. Очень надеюсь, что в скором времени будет издана похожая книга об исторических объектах, архитектурных и природных шедеврах Гагрского района, в которой Пицунда по значимости уникальных объектов культурного и природного наследия найдет достойное место.

© Sputnik / Томас Тхайцук Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

Сохранение культурного наследия — необходимое условие обеспечения целостности, культурного многообразия, национальной безопасности, сохранения идентичности и самобытности Абхазии, по крупицам формировавшихся в течение нескольких тысячелетий. В последние годы, учитывая факты разрушения мировых шедевров культурного наследия в связи с войнами и вооруженными конфликтами или разрушения от их последствий в поствоенное время, устоялась точка зрения о том, что "защита культурного наследия – это не только вопрос культуры, это императив безопасности", что вполне соответствует положению вещей по сохранению культурного наследия нашей страны. Сегодня мы являемся живыми свидетелями того, как наше культурное наследие подвергалось интервенции: вначале его пытались присвоить себе другие, потом его разрушали целенаправленно во время Отечественной войны народа Абхазии, теперь, когда мы стали свободными и независимыми, мы разрушаем его сами. В этом смысле многие проблемы и вызовы, которые стоят перед нами по сохранению нашей истории, налицо и в Пицунде.

© Фото: Николай Васильев Ресторан "Золотое руно" в Пицунде

Одной из главных угроз для памятников истории, культуры и природы является активное коммерческое, нерегламентированное, а порой и незаконное строительство. Снос ценных, но ветхих строений, разрушение археологического наследия, искажение сформировавшейся временем градостроительной и архитектурно-ландшафтной среды происходит, прежде всего, с целью получения новых строительных площадок в престижных центрах городов, в которых, как правило, сосредоточено культурное наследие города, а значит, и его историческая память. В результате чего происходит разрушение исторической городской среды. Такая картина существует в Сухуме, Гагре, Новом Афоне, Цандрипше и так далее. И совсем недавно общество было взбудоражено информацией о спонтанных застройках на территориях природного и историко-архитектурного заповедников, расположенных в Пицунде. Да, конечно, можно ссылаться на неэффективность управления, несоблюдение законности, но наряду с этим налицо и просто безразличие и апатия общества к историческим, культурным и природным ценностям, доставшихся нам от предыдущих поколений.

© Sputnik. Томас Тхайцук Курортные полвека: пицундская здравница отметила юбилей

Вообще, весь Гагрский район уникален своей насыщенностью объектами культурного наследия, являющимися знаковыми как для истории Абхазии, так и для мирового пространства. Начиная с неповторимой базилики в селе Цандрыпш, фрагментов древнего города на месте современной Гагры, руин Хашупсинской крепости и остатков Великого Питиунта, вошедшего в мировую историю через упоминание в многочисленных письменных источниках глубокой древности. Кто тут не знает о том, что один их первых епископов древней Абхазии Стратофил Питиутский участвовал в Первом Никейском соборе в 325 году, который стал судьбоносным для православного мира, когда церковь разделилась на две части. В Питиунте, за стенами исторического города, найдены остатки храма, в котором он проповедовал.

На рубеже XIX — XX веков Гагра и ее окрестности становятся курортным центром Абхазии в связи с благоприятным климатом и расположением. К этому периоду относится строительство многих объектов историко-культурного наследия современной Гагры и Цандрыпша. Они выполнены в архитектурных стилях модерна, эклектики и неоклассицизма. В советский период здесь было построено множество крупных объектов в стиле сталинского ампира. Однако на сегодняшний день большая часть объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации. Большинство жилых и частных домов находятся в заброшенном состоянии, рекреационные объекты начала XX века и советского периода по большей части не функционируют. Хотя есть и примеры реставрации объектов культурного наследия, находящихся на территории Гагрского историко-архитектурного заповедника "Абаата", ресторан "Гагрипш", колоннада, более или менее привели в чувство парк принца Ольденбургского и Комсомольский парк.

© Sputnik. Эдуард Песов Семь "свечей" курорта Пицунда

В городе Пицунда зафиксировано около 20 объектов историко-культурного наследия. Однако их гораздо больше, поскольку Пицундский историко-архитектурный заповедник — это единый комплекс, в котором сосредоточены руины древних храмов, могильник, которые сейчас активно и несанкционированно застраиваются, остатки крепостных сооружений разных периодов. И главное, один из крупнейших храмов Абхазии, практически сохранившийся в первозданном виде, Собор Святого Павла, в котором более 40 лет функционирует орган, уже ставший культурным достоянием страны. Возможно, в скором будущем будет поставлен вопрос о включении органа, благодаря которому Пицунда реально стала международным музыкальным центром Абхазии, что само по себе огромное достижение, в "Реестр объектов культурного наследия".

© Sputnik. Томас Тхайцук Пицундский храм

Помимо далекого прошлого, отраженного в древних исторических памятниках, и уникальной природы, которая также является предметом государственной охраны, есть и другая, не менее уникальная история, которая собственно сегодня и является главной темой праздника. Это юбилей курортного комплекса в Пицунде, который начал формироваться в конце 1950-60-х годов. Проект стал в своем роде экспериментальным, в котором новая архитектурная среда и дух древней истории, архитектуры и природы сохранились до настоящего времени почти в первозданном виде.

© Фото: Николай Васильев Скульптурные формы в зоне реликтовой рощи

Город Пицунда исключителен во всем смыслах, по своему расположению, по исторической значимости и сосредоточению в нем памятников истории и природы, знаменитой реликтовой рощи, Мюссерско-пицундскому заповеднику, который, к сожалению, в последнее время находится в достаточно плачевном состоянии, что является свидетельством нерегламентированной застройки, непродуманной градостроительной стратегии, которая приводит к визуальному засорению и просто уничтожению сложившегося природно-архитектурного ландшафта. Можно сказать, что Пицунда — это синтез трех невероятных составляющих в одном ансамбле — памятник архитектуры, культуры и природы. Забота о его сохранении — это прерогатива не только власти, но и местных жителей, и тех, кто живет за его пределами. И мы знаем, как бережно относятся многие граждане Пицунды к своему наследию. В частности, группой инициативных граждан была собрана необходимая информация по включению в госсписок охраняемых объектов живописных автобусных остановок. Сегодня к ним многие относятся с пренебрежением, допуская или ускоряя их разрушение, а между тем, канадский фотограф и путешественник Кристофер Хервиг в 2015 году запечатлел неожиданные сокровища социалистического искусства. Его так увлекли малые архитектурные формы автобусных остановок, что он опубликовал целую книгу, в которой значительное место уделяется именно тем, которые находятся в Абхазии.

© Фото: Николай Васильев Пицундская набережная

Сегодня Пицунда отмечает юбилей. Пятьдесят лет назад, в 1967 году, курорт был открыт для первых отдыхающих. Это было новое слово в курортном советском строительстве, когда в центре комплекса были многоэтажные здания вдоль полосы моря. По мнению искусствоведов-архитекторов, образный ряд новой советской архитектуры конца 1950-60-х годов был в полной мере реализован в Пицунде на всех пространственных уровнях — от планировочных решений города до архитектуры отдельных зданий, малых форм и синтеза искусств. В дальнейшем именно курортный комплекс стал определяющим для развития города. Он был основан на открытости пространства, сочетании архитектуры нового и старого. В мире очень мало аналогичных проектов градостроительства, так идеально сочетающих в себе многокомпонентный подход. В разработке этого уникального проекта участвовали известнейшие зодчие Посохин, Мдоянц, Свирский, Попов и многие другие, на сегодняшний день они признанные корифеи современной советской архитектуры. Сохранение особенного и неповторимого облика курорта и центра Пицунды 1960-70-х годов напрямую связано со стратегическим развитием города и является первостепенной задачей с точки зрения сохранения его аутентичности.

Как считают современные архитекторы, в частности Дмитрий Михейкин, брошюра которого "Сохранение ради будущего" посвящена именно необходимости сохранения уникального облика города, получили уже многие в Пицунде.

"Качество выполнения проектных и строительных работ было настолько высоким, что курорт за свою более чем полувековую историю практически не утратил своей изначальной архитектурной целостности, что само по себе уникально. А реализованные 50 лет назад идеи до сих пор актуальны в мировой архитектурной практике: взаимоотношения "старого" и "нового", концепции края пространства, синтез архитектуры и современного искусства, сохранение первозданной природы, взаимодействие искусственного и естественного", — говорится в ней.

Недавно в Москве, в Гостином дворе, был огромный фестиваль-выставка "Зодчество", связанный с достижениями в сфере уникальных архитектурных решений по планировке городов и промышленных комплексов. В рамках выставки был проведен круглый стол, приуроченный к 50-летию со дня открытия курорта Пицунда и посвященный проблеме сохранения уникальной городской среды в ближайшем будущем, которая, прежде всего, определяется неповторимым симбиозом архитектуры и заповедной природы, в которой неразрывность новой архитектуры, исторической "ткани" и реликтового леса на берегу моря является ключевой константой архитектурной концепции, предложенной в конце 1950-х, начале 60-х годов и полностью осуществленной широким авторским коллективом во главе с Посохиным.

Вопрос сохранения первоначальной идеи, которая, к счастью, пока еще налицо, несмотря на многие экономические сложности и связанные с этим проблемы сохранения курортного комплекса в первые поствоенные годы, это то, что должны в первую очередь решать те, кто имеет основание к формированию города, к его сохранению — районные и республиканские органы, местные собрания и Парламент Абхазии, Госорган по охране памятников, Министерство по туризму, и, конечно же, эксперты-специалисты в сфере культурного наследия и архитектуры, граждане. Потому что полное, и даже частичное разрушение архитектурной среды, как главного ансамбля курорта, расположенного на берегу с набережной и высотными зданиями, так и центральной части города, ради нового строительства приведет к экологической катастрофе и в природном заповеднике — неотрывной части города, к потере идентичности и аутентичности в силу утраты целостного архитектурного облика, что неизменно повлечет невосполнимые социокультурные и экономические потери.

© Фото: Николай Васильев Маяк на пицундской набережной

Город Пицунда требует разработки продуманной и ясной стратегии развития. Каким будет город в будущем, что в нем надо сохранить, предстоит обсудить сообща все проблемы, вызовы и просчитать перспективы сохранения культурного наследия Пицунды. Необходимо в ближайшее время нам всем вместе определить основу, которую должны составлять охранные зоны и зоны регулируемой застройки. Для этого нужно создать концепцию развития и создания охранных зон Пицунды с выявленными памятниками архитектуры, истории, природы и культуры. Предварительные очертания этого документа уже сделаны, но он нуждается в дальнейшей разработке, подлежит осмыслению и обсуждению. Но на это нужна воля, и, я думаю, у пицундцев она есть.