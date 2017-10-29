"Матильда": совершенно стерильный фильм

Фильм Алексея Учителя еще задолго до премьеры вызвал негодование депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и радикальных православных верующих. Против фильма писались обращения в прокуратуру, горел режиссерский автомобиль. Некоторые сети кинотеатров заранее отказались от проката "Матильды". Но премьера все-таки состоялась. Сначала в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, а потом и в Москве, в кинотеатре "Октябрь".

Кинотеатр охраняла полиция. Не могу сказать, что он был сплошь оцеплен стражами порядка, но металлические ограждения – установили. Впрочем, на них никто не бросался, никого они не сдерживали.

Турусы на колесах

Но к делу! Фильм – совершенно не скандальный. Чувства, которое можно было бы назвать "Ну ничего себе загнули", не возникло ни разу. Нет творческой наглости, от которой захватило бы дух. Действие ровное и размеренное.

Не возникало и неловкости, которая бывает у зрителя, когда ему преподносят запретный плод. Посетителям семейных киносеансов она знакома – когда придешь всей семьей на детский мультик, а там один из героев – маленький гей, а второй – просто кусок дерьма (не преувеличиваю). Хочется сказать "тьфу", но деньги за билет уже уплачены, так что сидит семейство, смотрит. Никакая религиозная общественность с такими фильмами, впрочем, не борется.

В "Матильде" — ничего подобного нет. Это – совершенно стерильный фильм.

Рассматривать "Матильду" как источник информации о событиях конца XIX века тоже не стоит. Уже в начале картины нагромождены целые турусы на колесах нелепиц. Среди них – и император Александр III, держащий на плечах – железнодорожный вагон! Не спрашивайте, зачем. Сюда же относится и какое-то нелепое покушение с мордобоем на Николая II.

А ничего подобного никогда не происходило! Конечно, история для большого художника – это лишь гвоздь, на который он вешает свое полотно. Но такие искривления истории уже на старте катастрофически снижают уровень доверия зрителя. Если бы в какой-то момент Николай II схватил осиновый кол и принялся вонзать его в выскакивающих из будуара вампиров, уровень достоверности, боюсь, не снизился бы.

Любой сочинитель историй знает, что если врешь, то надо делать это, по крайней мере, с огоньком. Задорно! Чтобы и автор и зритель говорили бы: "Ух ты!" Но в "Матильде" исторические события переиначили вообще непонятно зачем. Никакого особого смысла в этих фантазиях нет. Хотя сюжет они двигают. Но куда-то вбок.

По лекалам Болливуда

Сценарий явно искалеченный. Притом многократно. Бывают такие истории, которые вроде бы принимают к производству, но потом говорят автору: "Только вот это и это поправьте". Потом правки вносят все участники кинопроизводства, кому не лень прочитать. В итоге от исходной истории остается несуразный мутант-ампутант. Эти истории мучительны и для их создателей, и для зрителей.

В них не сходятся концы с концами, одно событие не вытекает из другого, а герои принимают важные решения без всяких на то оснований. Сюжетная линия начинается – но ведет в никуда.

Все это в "Матильде" есть. А вот с диалогами – полная беда. Говорят герои исключительно мало. И все – по делу, не реплики, а предельно обезличенный функционал. "Вот эта балерина – ничего так!" — говорит император Александр III наследнику престола. Все! Больше нет между ними никакого общения. А между предельно функциональными фразами вдруг проскакивает "Я тебя люблю". Что только добавляет происходящему нелепости.

Больше всего напыщенных и глупых фраз досталось герою Данилы Козловского. "Ты украл мой поцелуй!" — заявляет он, набив физиономию Николаю II (не спрашивайте, было ли это на самом деле). А потом вымышленного поручика Воронцова (которого, собственно, и играет Козловский) зачем-то макают в стеклянный резервуар с водой. Когда в очередной раз поднимают, Козловский страдальчески заявляет что-то вроде: "Это все во имя любви!".

На пресс-конференции Алексей Учитель говорил, что сценарий был переписан тысячу раз. Все было разжевано и отрепетировано. И только Ингеборга Дапкунайте (игравшая императрицу-мать) порой возмущалась: "Царица не может так говорить!" "И мы действительно меняли какие-то слова, потому что так императрица, действительно, не могла так сказать", — признался Учитель.

Уцелевшие истории героев скроены не по канонам русской классики (на что была надежда) и даже не по голливудским лекалам. Образец этих историй – индийский кинематограф, Болливуд. Только герои, к сожалению, не пляшут (кроме самой Матильды, да и та – не так много это делает). И не поют. Жаль. Было бы интереснее.

В конце концов, фильм очень скучен. Честно признаюсь, я заснул, когда вымышленный герой Козловского набросился на Матильду и давай страстно бородой ее щекотать, излагая по-болливудски душераздирающую историю того, как его девушка покончила с собой из-за того, что он полюбил Матильду. Вот честное слово – автора этих строк уже не интересовало, чем все это закончится.

Актерский ансамбль

Об актерах. Николай II в исполнении немецкого актера Ларса Айдингера похож на аутичного дитятю-хипстера возрастом сильно за тридцать. Ни малейшей попытки показать внутренний мир героя не предпринимается. Без штанов мы императора, положим, видим, но душа его скрыта и зрителю не явлена. Один раз блеснули у него в глазах слезинки. Да и те, не исключаю, компьютерные графики пририсовали.

Я так и не понял, в чем состоит великолепная актерская игра этого заграничного гостя, о которой Учитель так много говорил на пресс-конференции. Игры вообще никакой не заметно. Айдингер бесстрастен как робот.

Роль Матильды исполняет Михалина Ольшанска. Польская актриса, без сомнения, лучшая в этом фильме. Она действительно очаровательна и соблазнительна. Даже во всех кринолинах (о которых еще скажем позже). Она вроде как сама крутит фуэте. Один раз достаточно долго показывает обнаженную грудь – и это, наверное, лучший момент фильма.

Но полноценный образ не удается построить и польской актрисе. Слишком мало фактуры в ошметках сценария. На плоть характера – не хватает. Ольшанска оживляет свою героиню при помощи кокетства и жеманства. Но глубины нет. Хотя иногда кажется, что вот-вот, и она появится.

Герой Данилы Козловского – пожалуй, самый нелепый и ненужный персонаж. Поручика Воронцова, которого он играет, никогда не существовало. Но, наверное, создатели фильма хотели дать образ трагического любовника. Примерно такого, как Ла Моль в "Королеве Марго" Александра Дюма. Это желание чувствуется, но получилось непонятно что.

Возникало стойкое ощущение, что платили Козловскому за количество произнесенных фраз. И сильно экономили. Поэтому говорит его герой крайне мало, и все больше странную возвышенную ахинею. Напоминает он не романтичного Ла Моля, а агрессивного психа-преследователя.

Ингеборга Дапкунайте сыграла явно не свою роль. Все равно, что натянула правую перчатку на левую руку. Во-первых, ее героиня выглядит старше, чем Ингеборга на самом деле. Во-вторых, императрица совсем не улыбается. В-третьих, это — отрицательная героиня, которая разрушает счастье влюбленных. Ингеборге эта роль совсем не идет. Она вполне могла бы сыграть молоденькую Александру Федоровну. Да и саму Матильду могла бы! Но мучилась зачем-то в образе склочной старухи.

Костюмы ради костюмов

"Матильда" — фильм дорогой. Притом дорогой напоказ. Роскошные мундиры, аутентичные эпохе костюмы, платья и дамские панталоны – всего этого много. И каждый из сотен героев массовки наряжен в индивидуальный костюм.

У автора этих строк возникло стойкое ощущение, что фильм ставил не Алексей Учитель. Нет! Фильм ставили костюмеры. Сюжет на фоне их работы приобретает второстепенное значение. Это какой-то ритуальный набор действий, досадная обязаловка в рамках винтажного показа мод.

Так что костюмеров стоит похвалить. Но то, что мы видим в "Матильде" — это костюмы ради костюмов. Ничего более.