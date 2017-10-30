НАТО против России — не боец. То ли сами признали, то ли СМИ

НАТО — даром что крупнейший в истории военный альянс, он абсолютно бессилен перед Россией. Почти триллион долларов годового бюджета, новые базы, непрерывные учения — и все зря.

Если Россия нападет на Европу, то блок НАТО будет не в состоянии защитить себя и союзников. К такому выводу приходит издание Spiegel после ознакомления с докладом Североатлантического альянса.

Немецким журналистам, как сообщается, попал в руки секретный отчет под названием "Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса".

© AFP/ JUSTIN TALLIS / POOL СМИ: войска НАТО не смогут оперативно противостоять России

Как документ с особым грифом угодил в Spiegel — неизвестно, пишет автор радио Sputnik Алексей Тимофеев. Видимо, не обошлось без вмешательства со стороны "русских хакеров". Но, так или иначе, аналитики НАТО считают, что военный блок не сможет провести оперативное развертывание войск в случае, если Россия нападет на прибалтийские или скандинавские страны — члены альянса.

Конечно, подобное заявление не первое и не последнее. Уже даже не возникает вопроса, зачем они это делают. Ответ очевиден: главная цель — это увеличение бюджета. А это понятная опция. Да, но за чей счет? В 2017 году бюджет НАТО составил почти триллион долларов, при этом из совокупных 946 миллиардов доля Соединенных Штатов — 683,4 миллиарда. Напомню, только пять стран из 29 выполняют договоренности по 2% ВВП на оборону. На саммите альянса в мае этого года президент США Трамп подчеркнул, что нынешнее положение является нечестным по отношению к американским налогоплательщикам. Он призвал партнеров увеличить расходы на оборону. Так что, судя по всему, сигнал о "слабости" НАТО адресован участникам альянса, которые не хотят платить по счетам. Американцы денег больше не дадут. А у неплательщиков других дел по горло — убытки от санкций, мигранты с их пособиями и так далее. Вот и выходит, что верхи не могут, а низы не хотят.

Еще одна цель демонстрации "слабости" — это расширение и укрепление НАТО на границе с Россией. Накануне встречи глав ЕС президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости введения так называемого "военного Шенгена" НАТО.

© Sputnik. Stanislav Savelyev Почему Абхазия не должна бояться угроз НАТО

Ранее с подобной инициативой выступал командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Согласно американо-литовской идее, у НАТО должны быть свобода и возможность быстрого перемещения военной техники по всей Европе. Но мы-то понимаем, что литовский лидер не имеет в виду "всю Европу", когда выдвигает подобную инициативу. Скорее всего, президент Грибаускайте подразумевает передвижение техники НАТО со всей Европы в Прибалтику. Ей мало того контингента, который уже есть.

А ведь Литва уже вплотную приблизилась к заветным 2%, которые нужно платить за членство в альянсе. Поэтому у нее есть право не просто инициировать — она может требовать. Но Даля Грибаускайте забывает, что с соседями-неплательщиками далеко не уедешь. Создание инфраструктуры для "военного Шенгена" требует дополнительных средств. А в бюджете — дефицит. И еще генсек альянса Столтенберг заявлял, что не планирует увеличения численности военных в Польше и Прибалтике. Так что превратить свою маленькую страну в большую военную базу у Грибаускайте не выйдет, по крайней мере пока. Но что, если Spiegel и другие будут стараться и все время пугать "российской угрозой", не задаваясь вопросом, зачем это России? В этом случае все возможно. У страха ведь не только глаза велики, но и бюджет.