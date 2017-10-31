"Поколение-гаджет": чего лишены современные дети

Гонять мяч, бегать, сломя голову, устраивать гонки на велосипедах, заливаться громким смехом, не замечать в пылу игры и веселья, как наступил вечер. Не это ли детское счастье?
Однако если раньше родители думали о том, в каком укромном уголке двора найти своих детей и затащить домой, то сегодня большинство из них думает, какой бы ребенку подобрать гаджет.
Лето — пора игр и положительных эмоций
Годовалый ребенок с планшетом в руках — явление неудивительное. Но гаджеты — лишь средство обмена информацией с теми, кого нет рядом, устройство, позволяющее дистанционно работать, немного "скрасить одиночество".
Разве стоит приучать ребенка тратить больше половины дня на бессмысленные игры? Лишать его радости дворовых игр, попутно заставляя получать изрядную дозу облучения. В итоге ребенок растет с планшетом или смартфоном в руках, с годами мода на них меняется, и дети (особенно подростки) становятся озлобленными. Ведь у ровесника есть современный IPhone, почему же родители не покупают ему такой же?
Проводя параллели
Ребенок XXI века общается со своим ровесником в режиме онлайн на такие темы, как "сколько денег ты закинул в игру, чтобы приобрести голды?", "будем ли сегодня вечером стрелять?", "мне нужно купить новую амуницию для своего героя, вот бы предки дали больше денег на перемены".
Дворовые игры сегодня уходят в прошлое, хотя в Армении дети еще не совсем о них забыли. Но это — до поры, до времени. Нередко становишься свидетелем того, как детвора играет в мячик минут 15, а уже через 10 минут все сидят, уткнувшись в смартфоны.
Особенно это актуально для мальчиков, которые любят похвастаться "навороченным" смартфоном, его функциональностью. А раньше дети соревновались в том, чтобы лидерствовать в играх, например, — быть лучшим вышибалой.
Искусство быть ребенком
Большое уважение внушают родители, с детства приучающие малышей находиться в среде ровесников, играть в умные игры в детском саду, ходить на развивающие экскурсии с одноклассниками, резвиться во дворе, получать правильные и позитивные эмоции от игр и общения.
А что может предложить простой гаджет? Разве что сиюминутные эмоции от просмотра клипов, фильмов или онлайн-игр, которые никак не сравнятся с дворовыми приключениями. Не говоря о том, что множество детей, особенно мальчиков, становятся агрессивными из-за "стрелялок" в режиме онлайн, из-за нехватки денег в игре. А дети, успевшие родится в 1990-е, еще помнят вкус радости, песок на руках, мячики, классики, прятки, в которые играли часами, салки/догонялки и другие игры. В Армении это было любимым детским занятием, особенно в 90-е годы, когда в сложный кризисный период без воды и газа им зачастую приходилось заполнять досуг дворовой суматохой.
Родителям, в частности, мамам, тоже выгодно посадить ребенка за компьютер или дать ему в руки гаджет, чтобы успеть закончить все дела по дому, или же самой общаться по телефону, достичь нового уровня в игре. Раньше мамы свою любовь дарили детям, а сейчас — интернету.