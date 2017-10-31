"Поколение-гаджет": чего лишены современные дети

Стоит ли менять старые добрые дворовые игры на навороченный гаджет, почему родителям порой легче посадить ребенка за компьютер, чем провести с ним лишний час в живом общении?

Гонять мяч, бегать, сломя голову, устраивать гонки на велосипедах, заливаться громким смехом, не замечать в пылу игры и веселья, как наступил вечер. Не это ли детское счастье?

Однако если раньше родители думали о том, в каком укромном уголке двора найти своих детей и затащить домой, то сегодня большинство из них думает, какой бы ребенку подобрать гаджет.

Лето — пора игр и положительных эмоций

Годовалый ребенок с планшетом в руках — явление неудивительное. Но гаджеты — лишь средство обмена информацией с теми, кого нет рядом, устройство, позволяющее дистанционно работать, немного "скрасить одиночество".

© Фото: Дамей Джонуа Недетские игры: абхазские школьники создали мобильные приложения

Разве стоит приучать ребенка тратить больше половины дня на бессмысленные игры? Лишать его радости дворовых игр, попутно заставляя получать изрядную дозу облучения. В итоге ребенок растет с планшетом или смартфоном в руках, с годами мода на них меняется, и дети (особенно подростки) становятся озлобленными. Ведь у ровесника есть современный IPhone, почему же родители не покупают ему такой же?

Проводя параллели

Ребенок XXI века общается со своим ровесником в режиме онлайн на такие темы, как "сколько денег ты закинул в игру, чтобы приобрести голды?", "будем ли сегодня вечером стрелять?", "мне нужно купить новую амуницию для своего героя, вот бы предки дали больше денег на перемены".

Дворовые игры сегодня уходят в прошлое, хотя в Армении дети еще не совсем о них забыли. Но это — до поры, до времени. Нередко становишься свидетелем того, как детвора играет в мячик минут 15, а уже через 10 минут все сидят, уткнувшись в смартфоны.

Особенно это актуально для мальчиков, которые любят похвастаться "навороченным" смартфоном, его функциональностью. А раньше дети соревновались в том, чтобы лидерствовать в играх, например, — быть лучшим вышибалой.

Искусство быть ребенком

Большое уважение внушают родители, с детства приучающие малышей находиться в среде ровесников, играть в умные игры в детском саду, ходить на развивающие экскурсии с одноклассниками, резвиться во дворе, получать правильные и позитивные эмоции от игр и общения.

А что может предложить простой гаджет? Разве что сиюминутные эмоции от просмотра клипов, фильмов или онлайн-игр, которые никак не сравнятся с дворовыми приключениями. Не говоря о том, что множество детей, особенно мальчиков, становятся агрессивными из-за "стрелялок" в режиме онлайн, из-за нехватки денег в игре. А дети, успевшие родится в 1990-е, еще помнят вкус радости, песок на руках, мячики, классики, прятки, в которые играли часами, салки/догонялки и другие игры. В Армении это было любимым детским занятием, особенно в 90-е годы, когда в сложный кризисный период без воды и газа им зачастую приходилось заполнять досуг дворовой суматохой.

Родителям, в частности, мамам, тоже выгодно посадить ребенка за компьютер или дать ему в руки гаджет, чтобы успеть закончить все дела по дому, или же самой общаться по телефону, достичь нового уровня в игре. Раньше мамы свою любовь дарили детям, а сейчас — интернету.