"Скрюченный домишко": ретро-детектив с актуальным смыслом

В прокат выходит новейшая британская экранизация одного из не самых известных романов Агаты Кристи. Колумнист Sputnik посмотрел детективную новинку сезона и поразмышлял о том, чем полезны старые истории на новый лад.

Sputnik, Лев Рыжков

Пороки высшего общества

Агата Кристи прожила почти 90 лет и написала более шестидесяти романов. Самый знаменитый из них на постсоветском пространстве – безусловно, "Десять негритят". Неплохо знакомы мы и с постоянными героями британской писательницы – дотошной пенсионеркой мисс Марпл и вальяжным бельгийцем Эркюлем Пуаро.

А вот "Скрюченный домишко" — не самый известный роман. Он рассказывает о серии загадочных отравлений в аристократическом особняке. Казалось бы, какой смысл стряхивать пыль со старой книги и реанимировать ее всей мощью современного кинематографа? Давайте разберемся.

Фильм сделан на родине писательницы, в Великобритании. И во время просмотра у автора этих строк сложилось совершенно четкое впечатление, что для британских кинематографистов ставить Агату Кристи – все равно, что для российских театралов делать постановки Чехова. Это – своего рода шанс для актеров показать себя, свое умение вживаться в образ и играть на полутонах.

Играют, в общем-то, все актеры замечательно. Смотришь: говорит артист одно, а глаза – хитрющие, что-то задумал! И мимика богатая, хорошо срежиссированная. И каждый из них – яркая, по-своему, индивидуальность.

Только вот одна проблема – положительных героев как-то и нет! Мы попадаем в резиденцию олигарха, которого отравили. А убийца – несомненно, член семьи. Кто-то из этих, ждущих дележа наследства, миллионеров. Каждый из них по-своему гнусен, каждый желал смерти покойному.

© Фото: скриншот с трейлера к фильму "Последний Богатырь" "Последний богатырь": как российский кинематограф с Голливудом бодался

В этой части, конечно, я бы с создателями поспорил. Если сравнить этих туманных альбионцев с обитателями, скажем, Барвихи, то англичане против них как сборная России против чемпионов мира. И все пороки представителей высшего британского общества постсоветских бизнес-воротил только рассмешат.

Но, тем не менее, если сделать скидку на старину, проникнуться происходящим можно. Дом, где живут эти богатеи, кто-то из героев сравнивает с дворцом семейства Борджиа. И, в принципе, небезосновательно.

Расследование этого убийства достается молодому частному сыщику. Тот, в исполнении артиста Макса Айронса, похож на юного, еще без ботокса и подтяжек, Тома Круза. Только играет лучше, живее. Не зубы с мускулатурой демонстрирует, а палитру актерского мастерства.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Скрюченный домишко"

Путешествие во времени

Фильм богато декорирован, присутствуют исторические костюмы по моде конца 50-х – начала 60-х годов. И поневоле напрашивается сравнение со свежайшим образцом российского костюмного кино. А именно с "Матильдой" Алексея Учителя.

И вот кажется, что российский актер (ну, и немецкий тоже), стоит ему одеться по моде прошлого, немедленно деревенеет, чуть ли не застывает бессмысленным истуканом. И членораздельной речи от него не дождешься.

А у британцев – почему-то совсем не то. И герои живые, и типажи яркие. А почему? Нет ответа. Может, больше дорожат своим прошлым? Лучше его знают?

Вообще, погружение в эпоху – очень колоритное. Это и костюмы, и старинные автомобильчики, и телефонные автоматы (мобильной связи, представьте, не существовало), и музыка. Она-то как раз чудо как хороша и аутентична. Тут и поп-хиты конца пятидесятых, и ранний рок-н-ролл. И как замечательно герои "зажигают" на одном из первых рок-концертов.

Есть, конечно, и нелепости. Но опять же на наш, постсоветский, взгляд. Например, герой – частный сыщик – заявляет красотке Софии, которая его когда-то бросила после бурного романа в Каире: "Ты меня бросила потому, что я был юным нищим дипломатом!" Я, честно скажу, нищего дипломата представить не смог. Поэтому хохотал в голос. Хотя во времена Агаты Кристи такие, наверное, все-таки бывали.

Смыслы и символы

В общем, фильм будет увлекателен для тех, кто ценит актерскую игру и жанр детектива. Убийцу, сразу скажу, угадать невозможно. Заподозрить успеваешь всех без исключения. А подлинного злодея – в самую распоследнюю очередь.

Но вернемся к вопросу, которым мы озадачились в самом начале? Зачем сняли с полки этот ретро-детектив? Зачем сдули пыль и запустили съемочный процесс? Что-то же заставило создателей это сделать?

Думается, что роман Агаты Кристи стал поводом для достаточно злободневного высказывания о судьбах европейской цивилизации. Действительно, погрязли и британские острова, и европейский континент в удовлетворении потребностей, в потакании слабостям. Собственно, нет таких людей, из-за которых стоило бы пожалеть эту "стоянку человека". Никто из нас не пошел бы с героями фильма в разведку. Даже коммунальную кухню делить бы не захотел.

И финальная сцена фильма, когда бабушка с внучкой падают на автомобиле с высоты (простите за небольшой спойлер), несет в себе большой смысл. А ну, как эта душераздирающая сцена символизирует гибель прошлого за компанию с будущим? Явно на что-то такое намекает режиссер Жиль Паке-Бреннер. Так что тут есть, о чем задуматься.