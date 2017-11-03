Абхазская корзина для гостей: как не перекормить и удивить

Колумнист Sputnik Абхазия размышляет о том, почему в 2017 году туристический сезон в Абхазии не состоялся и как привлечь туристов.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В рамках проекта "Дежурный по району" мне довелось побывать в Гагре. Перед тем как поехать, как обычно решила посмотреть, что нового для себя могла бы увидеть там. Как оказалось, ничего. Потому что Гагра практически изучена вдоль и поперек. Долго не раздумывая, решила обратить внимание на проблемы города.

Приехав в Гагру и общаясь там с разными людьми, выяснила, что главной проблемой этого года стал туристический сезон, который завершился, еще даже не успев начаться.

© Sputnik. Александр Вильф Берег Черного моря в городе Гагра

Один из моих собеседников, депутат Собрания Гагрского района Реваз Бения достаточно четко обозначил причину провала турсезона. По его мнению, есть два фактора: внешний и внутренний. К внешним Бения относит налаживание отношений между Россией и Турцией и последовавшие за этим потоки туристов на курорты "блистательной Порты", а также информационную атаку анонимов с видеороликами, подрывающими имидж Абхазии. К внутренним факторам – криминогенную ситуацию и запоздалую подготовку к сезону.

Не согласиться сложно. В этом году беды на солнечную Абхазию обрушились не дождем, а ливнем. Оптимистические надежды на сезон смыло.

Но, несмотря на все, в городе не теряют веры в постоянного клиента, который приедет и через год, и через два. Однако понимаю, что современный турист уже не тот, что прежде. Он рационален, разборчив и субъективен. Благо выбор широк, а конкуренция высока. Однообразие надоедает рано или поздно даже самому преданному поклоннику Абхазии. Невозможно 10 раз к ряду посещать Гегский водопад, Рицу, Анакопийску крепость, ресторан Гагрипш и тому подобные визитки страны. Туристу нужно что-то новое. Его нужно удивлять. И чтобы действительно его завлечь, да так, чтобы массово, нужно придумывать что-то, чего еще не было в той Абхазии, в которой он отдыхал уже сто раз.

Нет бренда

У Абхазии нет собственного бренда. Только легенды. Нужно развивать направления и уходить немного от моря, делая ставку на гастро-, эко-, экстрим-, этно- и прочие "туризмы". Здесь наша страна располагает огромным потенциалом. Турист должен растеряться от выбора, какой ему выбрать из пятидесяти, а то и больше, оттенков отдыха.

Недавно директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин высказал мнение, что Абхазии нужно взять в качестве символа – абхазские фрукты, то есть сделать некую фруктовую корзину, в основе которой, естественно, в числе прочих будет лежать мандарин, и продвигать везде этот бренд. Во многих странах это уже давно практикуется. Но абхазская корзина готова предложить то, чего не хватает другим – "экологичность", и это касается не только примитивно еды. Этот образ можно распространить на все предложения из Абхазии.

Например, на Багамских островах туристов завлекают с помощью свиней. Остров даже прозвали "поросячьим", здесь, на берегу моря под теплыми солнечными лучами нежатся более двух десятков одичавших домашних свиней, которые не боятся людей и могут даже запрыгнуть в лодку к туристам, и даже загорать бок о бок с людьми на пляже. Последние несколько лет "поросячий" остров стал брендом Багамских островов. В Абхазии множество праздно гуляющих домашних животных. И проблему можно было бы превратить в преимущество. Видели бы вы, как на бредущих коров, коз, гусей реагируют вырвавшиеся из города дети. Да, что дети. Взрослые тоже меняются в лице. В хорошем смысле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скот на дороге

Во многих странах турагентства предлагают посетить заброшенные города, которых в силу тех или иных причин покинула жизнь. Один из таких примеров – Чернобыль. Многие туристы готовы выложить немалые суммы, чтобы попасть в запретную зону.

© Sputnik. Илона Хварцкия Опустошенная Акармара.

В Абхазии в таких местах недостатка, увы нет. Но это может стать еще одной точкой притяжения для тех, кто хочет почувствовать себя сталкерами. В некоторых местах архитектура действительно уникальна. Вот вам и еще один туристический кластер.