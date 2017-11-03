Абхазская корзина для гостей: как не перекормить и удивить

Сария Кварацхелия, Sputnik
В рамках проекта "Дежурный по району" мне довелось побывать в Гагре. Перед тем как поехать, как обычно решила посмотреть, что нового для себя могла бы увидеть там. Как оказалось, ничего. Потому что Гагра практически изучена вдоль и поперек. Долго не раздумывая, решила обратить внимание на проблемы города.
Приехав в Гагру и общаясь там с разными людьми, выяснила, что главной проблемой этого года стал туристический сезон, который завершился, еще даже не успев начаться.
Один из моих собеседников, депутат Собрания Гагрского района Реваз Бения достаточно четко обозначил причину провала турсезона. По его мнению, есть два фактора: внешний и внутренний. К внешним Бения относит налаживание отношений между Россией и Турцией и последовавшие за этим потоки туристов на курорты "блистательной Порты", а также информационную атаку анонимов с видеороликами, подрывающими имидж Абхазии. К внутренним факторам – криминогенную ситуацию и запоздалую подготовку к сезону.
Не согласиться сложно. В этом году беды на солнечную Абхазию обрушились не дождем, а ливнем. Оптимистические надежды на сезон смыло.
Но, несмотря на все, в городе не теряют веры в постоянного клиента, который приедет и через год, и через два. Однако понимаю, что современный турист уже не тот, что прежде. Он рационален, разборчив и субъективен. Благо выбор широк, а конкуренция высока. Однообразие надоедает рано или поздно даже самому преданному поклоннику Абхазии. Невозможно 10 раз к ряду посещать Гегский водопад, Рицу, Анакопийску крепость, ресторан Гагрипш и тому подобные визитки страны. Туристу нужно что-то новое. Его нужно удивлять. И чтобы действительно его завлечь, да так, чтобы массово, нужно придумывать что-то, чего еще не было в той Абхазии, в которой он отдыхал уже сто раз.
Нет бренда
У Абхазии нет собственного бренда. Только легенды. Нужно развивать направления и уходить немного от моря, делая ставку на гастро-, эко-, экстрим-, этно- и прочие "туризмы". Здесь наша страна располагает огромным потенциалом. Турист должен растеряться от выбора, какой ему выбрать из пятидесяти, а то и больше, оттенков отдыха.
Недавно директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин высказал мнение, что Абхазии нужно взять в качестве символа – абхазские фрукты, то есть сделать некую фруктовую корзину, в основе которой, естественно, в числе прочих будет лежать мандарин, и продвигать везде этот бренд. Во многих странах это уже давно практикуется. Но абхазская корзина готова предложить то, чего не хватает другим – "экологичность", и это касается не только примитивно еды. Этот образ можно распространить на все предложения из Абхазии.
Например, на Багамских островах туристов завлекают с помощью свиней. Остров даже прозвали "поросячьим", здесь, на берегу моря под теплыми солнечными лучами нежатся более двух десятков одичавших домашних свиней, которые не боятся людей и могут даже запрыгнуть в лодку к туристам, и даже загорать бок о бок с людьми на пляже. Последние несколько лет "поросячий" остров стал брендом Багамских островов. В Абхазии множество праздно гуляющих домашних животных. И проблему можно было бы превратить в преимущество. Видели бы вы, как на бредущих коров, коз, гусей реагируют вырвавшиеся из города дети. Да, что дети. Взрослые тоже меняются в лице. В хорошем смысле.
Во многих странах турагентства предлагают посетить заброшенные города, которых в силу тех или иных причин покинула жизнь. Один из таких примеров – Чернобыль. Многие туристы готовы выложить немалые суммы, чтобы попасть в запретную зону.
В Абхазии в таких местах недостатка, увы нет. Но это может стать еще одной точкой притяжения для тех, кто хочет почувствовать себя сталкерами. В некоторых местах архитектура действительно уникальна. Вот вам и еще один туристический кластер.