Первый год Трампа: как это было и что останется в памяти

Год с Трампом был незабываемым, причем не только для американцев. Мир не без трепета следил за общением президента США с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, за строительством стены на границе с Мексикой, за введением запретов на въезд в США гражданам ряда стран. По итогам года опросы показывают рекордно низкий уровень доверия к Трампу — ему доверяют всего 37% населения страны. Выходит как с плохим телешоу: нравится немногим, но смотрят все. Да и как тут не смотреть, считает колумнист Sputnik Беларусь.

Трамп как человек слова

С первых дней в Белом доме Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Чуть только новая администрация обосновалась в Капитолии, с сайта исчезли упоминания обо всех инициативах Барака Обамы. Новый президент стер все, что касалось инициатив по защите климата, и информацию о реформе Obama Care. Признаем, такого молниеносного исполнения обещаний можно ждать не от каждого президента, другое дело, что многие американцы очевидно с большей охотой ждали бы неисполнения этих обещаний.

REUTERS/Jorge Silva Путин и Трамп подтвердили решение объединиться против террористов ИГ

Строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из столпов предвыборной программы, тоже не заставило себя ждать. Трамп пообещал, что стена будет красивой, устроил тендер среди строителей, правда, так и не сообщил, кто же за нее заплатит, — план обязать Мексику оплатить строительство провалился.

Если на протяжении года у вас складывалось впечатление, что Трамп развлекается в Белом доме, используя доступный ресурс, ответим твердое "нет" — Трамп развлекается и за пределами Вашингтона.

Не без волнения следил мир за общением американского президента и главы КНДР. После пикировки с использованием угроз стереть друг друга с лица планеты, Трамп предложил северокорейскому лидеру "перейти на светлую сторону", но пока что главы государств перешли только на личности. Не обладай обе страны ядерным оружием, в перебранке было бы не больше интересного, чем в стандартной склоке в соцсетях, но оружие есть.

© Sputnik. Ирина Калашникова Трамп оказался самым непопулярным президентом США за 70 лет

На мировой арене Трамп зарекомендовал себя как политик эксцентричный, но харизматичный. Среди прочего он вывел США из Парижского соглашения по климату, которое предполагало сокращение выбросов в атмосферу для предотвращения климатических изменений. Трамп же полагает, что глобальное потепление — фальшивка, сфабрикованная в Китае с целью ослабить США, и считает, что промышленников не должны беспокоить выбросы в атмосферу. Выход из парижского соглашения занимает три года, так что администрации американского лидера придется подождать.

Вот тебе моя рука

А вот чего Трампу не удалось продемонстрировать за год, так это такта. То пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико рулон полотенец бросит, то руку высокопоставленному собеседнику слишком яростно пожмет. Но чего не отнять — дружбе Трамп верен. Избрав первой страной для посещения в новом статусе Саудовскую Аравию, он оперативно поддержал аравийского короля, которого недавно обвинили в злоупотреблении властью под видом борьбы с коррупцией. Трамп вообще оперативен в выборе стратегии внешней политики — как в соцсетях напишет, так и будет.

А вот в адрес Венесуэлы, Китая, Сирии и России Трамп направил сообщение о санкциях. Эти санкции, направленные на борьбу с торговлей людьми, задели и нас — Трамп приказал прекратить финансирование государственных образовательных программ.

© Sputnik. Владимир Федоренко Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах

Кому-то повезло еще меньше — как и обещал, Трамп запретил въезд в США жителям Сомали, Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Судана, а после и КНДР. Пока закон пытались оспорить, Трамп запретил въезд в Штаты еще и венесуэльским чиновникам. Сейчас действие закона приостановлено решением суда. Пока что запрет на въезд актуален только для КНДР и чиновников Венесуэлы, но администрация Трампа намерена бороться.

В целом Трамп отходчив, если речь не идет о глобальном зле (к коему он в основном относит нелегальных мигрантов и защитников окружающей среды), он готов понимать и прощать, как чуть не простил Хиллари Клинтон. Оппонентку на выборах он обещал посадить в тюрьму, но затем заявил, что не желает ей зла. Чуть позже снова потребовал от администрации Белого дома быть активнее в поиске провинностей Клинтон. В частности, он хочет расследовать ее роль в сделке Uranium Oil. Впрочем, пожалуй, все-таки он не так и отходчив.

А вот садик Мишель Обамы Трамп не тронул. За него особенно переживали американцы — пропагандируя идею здорового питания и заботы о природе, Мишель выращивала в саду овощи, а на месте сада Трамп как-то пообещал залить каток. Но садик остался, и сейчас первая леди Меланья Трамп выращивает там капусту, морковь и прочее.

О внутреннем климате Белого дома глава государства не заботится, но какое-то наследие Обамы, пусть сувенирное, осталось.