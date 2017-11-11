20:26 11 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Президент США Дональд Трамп

Первый год Трампа: как это было и что останется в памяти

© Sputnik. Ирина Калашникова
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Елена Васильева
2 0 0

В ноябре 2016 года прошли президентские выборы в США. Колумнист Sputnik Елена Васильева подвела итоги первого года пребывания у власти президента Дональда Трампа.

Год с Трампом был незабываемым, причем не только для американцев. Мир не без трепета следил за общением президента США с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, за строительством стены на границе с Мексикой, за введением запретов на въезд в США гражданам ряда стран. По итогам года опросы показывают рекордно низкий уровень доверия к Трампу — ему доверяют всего 37% населения страны. Выходит как с плохим телешоу: нравится немногим, но смотрят все. Да и как тут не смотреть, считает колумнист Sputnik Беларусь.

Трамп как человек слова

С первых дней в Белом доме Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Чуть только новая администрация обосновалась в Капитолии, с сайта исчезли упоминания обо всех инициативах Барака Обамы. Новый президент стер все, что касалось инициатив по защите климата, и информацию о реформе Obama Care. Признаем, такого молниеносного исполнения обещаний можно ждать не от каждого президента, другое дело, что многие американцы очевидно с большей охотой ждали бы неисполнения этих обещаний.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммте АТЭС во Вьетнаме
REUTERS/Jorge Silva
Путин и Трамп подтвердили решение объединиться против террористов ИГ

Строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из столпов предвыборной программы, тоже не заставило себя ждать. Трамп пообещал, что стена будет красивой, устроил тендер среди строителей, правда, так и не сообщил, кто же за нее заплатит, — план обязать Мексику оплатить строительство провалился.

Если на протяжении года у вас складывалось впечатление, что Трамп развлекается в Белом доме, используя доступный ресурс, ответим твердое "нет" — Трамп развлекается и за пределами Вашингтона.

Не без волнения следил мир за общением американского президента и главы КНДР. После пикировки с использованием угроз стереть друг друга с лица планеты, Трамп предложил северокорейскому лидеру "перейти на светлую сторону", но пока что главы государств перешли только на личности. Не обладай обе страны ядерным оружием, в перебранке было бы не больше интересного, чем в стандартной склоке в соцсетях, но оружие есть.

Визит президента США Д. Трампа в Париж
© Sputnik. Ирина Калашникова
Трамп оказался самым непопулярным президентом США за 70 лет

На мировой арене Трамп зарекомендовал себя как политик эксцентричный, но харизматичный. Среди прочего он вывел США из Парижского соглашения по климату, которое предполагало сокращение выбросов в атмосферу для предотвращения климатических изменений. Трамп же полагает, что глобальное потепление — фальшивка, сфабрикованная в Китае с целью ослабить США, и считает, что промышленников не должны беспокоить выбросы в атмосферу. Выход из парижского соглашения занимает три года, так что администрации американского лидера придется подождать.

Вот тебе моя рука

А вот чего Трампу не удалось продемонстрировать за год, так это такта. То пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико рулон полотенец бросит, то руку высокопоставленному собеседнику слишком яростно пожмет. Но чего не отнять — дружбе Трамп верен. Избрав первой страной для посещения в новом статусе Саудовскую Аравию, он оперативно поддержал аравийского короля, которого недавно обвинили в злоупотреблении властью под видом борьбы с коррупцией. Трамп вообще оперативен в выборе стратегии внешней политики — как в соцсетях напишет, так и будет.

А вот в адрес Венесуэлы, Китая, Сирии и России Трамп направил сообщение о санкциях. Эти санкции, направленные на борьбу с торговлей людьми, задели и нас — Трамп приказал прекратить финансирование государственных образовательных программ.

Белый Дом в Вашингтоне
© Sputnik. Владимир Федоренко
Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах

Кому-то повезло еще меньше — как и обещал, Трамп запретил въезд в США жителям Сомали, Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Судана, а после и КНДР. Пока закон пытались оспорить, Трамп запретил въезд в Штаты еще и венесуэльским чиновникам. Сейчас действие закона приостановлено решением суда. Пока что запрет на въезд актуален только для КНДР и чиновников Венесуэлы, но администрация Трампа намерена бороться.

В целом Трамп отходчив, если речь не идет о глобальном зле (к коему он в основном относит нелегальных мигрантов и защитников окружающей среды), он готов понимать и прощать, как чуть не простил Хиллари Клинтон. Оппонентку на выборах он обещал посадить в тюрьму, но затем заявил, что не желает ей зла. Чуть позже снова потребовал от администрации Белого дома быть активнее в поиске провинностей Клинтон. В частности, он хочет расследовать ее роль в сделке Uranium Oil. Впрочем, пожалуй, все-таки он не так и отходчив.

А вот садик Мишель Обамы Трамп не тронул. За него особенно переживали американцы — пропагандируя идею здорового питания и заботы о природе, Мишель выращивала в саду овощи, а на месте сада Трамп как-то пообещал залить каток. Но садик остался, и сейчас первая леди Меланья Трамп выращивает там капусту, морковь и прочее.

О внутреннем климате Белого дома глава государства не заботится, но какое-то наследие Обамы, пусть сувенирное, осталось.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание МПА в Цхинвале
    Вместе победим!

    Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.

  • Флаг Международного комитета Красного Креста, фото из архива
    Опасные связи

    Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.

  • Помидоры на сельскохозяйственной ярмарке
    За томаты ответите!

    Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.

  • Бочки с оксидом урана, архивное фото
    Какое такое облако?

    В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.

  • В Самарканде состоялась встреча Министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Казахстана Кайрата Абдрахманова. 9 ноября
    Самаркандский диалог

    В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.

  • Памятник первому российскому президенту Б. Ельцину, архивное фото
    Изгнание вандала

    Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.

  • Книги на латышском языке
    Лишнее знание

    Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.

  • Железно-дорожная станция, архивное фото
    Мы не согласны!

    Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги"

  • Дорин Киртоакэ
    Статус – свободен!

    Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Мечеть в Душанбе, архивное фото
    Имамский фактор

    Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.

  • Вид на железную дорогу
    Тариф "Специальный"

    Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.

  • Посольство России в Таллинне
    "Агентурные" встречи

    Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".

  • Заседание МПА в Цхинвале
    Вместе победим!

    Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.

  • Флаг Международного комитета Красного Креста, фото из архива
    Опасные связи

    Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.

  • Помидоры на сельскохозяйственной ярмарке
    За томаты ответите!

    Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модель позирует на мотоцикле Lambretta на Международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
Рев моторов и красавицы мотосалона в Милане
LIVE: Международный танцевальный конкурс Ты супер! Танцына НТВ
LIVE: Второй тур международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Как спастись от осеннего авитаминоза
Борьба с осенней хандрой: спорт и прогулки на свежем воздухе

Соцсети

Sputnikabkhazia