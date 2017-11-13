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Мамы теннесисток

Тренировочный день: мамы снова в строю

© Sputnik. предоставлено Альбиной Жиба
Колумнисты
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Альбина Жиба
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О необычной тренировке для мам, об услаждающих слух звуках и словах на корте, о мечте, реализованной в дочери, рассказывает колумнист Sputnik Альбина Жиба.

Не знаю, многие ли тренеры оповещают мам своих подопечных о предстоящих тренировках. Сообщение в мессенджер от тренера дочки — обычно это уведомление о том, где будет тренировка и в какое время.

Но пятничное послание вызвала бурю эмоций. Чтобы узнать, какие новости, открываю, и тут то, о чем и подумать не могла: в воскресенье тренировка для мам. Среди мыслей о том, что надену, где ракетку взять, яркой звездой вновь зажглась моя несбыточная мечта — большой теннис.

В моем детстве не было спортивного канала, не то чтобы я такая древняя, а просто его не было у меня. Потому любимый вид спорта мне доводилось видеть крайне редко, только если транслировались крутые турниры как Уимблдон. Смотрела геймы только по телеку и получала огромное удовольствие. А с помощью профессиональных комментаторов узнавала очень много нового о королевском виде спорта и о самих теннисистах. Чего скрывать, не раз представляла себя в спортивных платьях с ракеткой в руках. Помню, как злилась, когда трансляции обрывалась, и пускали другие программы.

Любовь к большому теннису с годами не прошла. Когда старшая дочь подросла и пришло время отдать ее в какой-нибудь кружок или спортивную секцию, сразу же мелькнула мысль "может, у нее получится". Возможно, мы бы после первой тренировки больше и не пришли бы на корт, но тренер со словами "она сможет" — все изменил. И, признаюсь, одним из мотивирующих факторов стала скидка на стоимость занятий.

Вот тогда ты думаешь, я все сделаю, возможное и невозможное, только пусть тренируется. И вот уже три года как в неделю четыре, а то и пять раз по два часа в день у нас тренировки. Почему у нас? А потому что и мы, родители, с дочерью всегда рядом. Следим за успехами. И промахами. Порой придешь пораньше посмотреть, как она там, слышишь фразы от тренера "ножки работают", "крепче ракетку держи", "разверни руку" и думаешь: "Эх, как бы я сейчас!".

Чемпионка Европы Амина Аншба тренируется на Гагрских кортах
© Sputnik. Илона Хварцкия, Бадри Есиава
Чемпионка Европы Амина Аншба провела тренировку на Гагрских кортах

Слышишь удар мяча о ракетку, и у тебя все внутри переворачивается, говорят же "бабочки в животе", когда испытываешь что-то приятное, вот у меня точно так, вот оно счастье — играть в теннис. В данном случае смотреть, как твой ребенок играет. А видеть эти взмахи ракеткой и всхлипы от сильного удара просто блаженство. Думаешь, поскорее бы она выросла, стала бы играть не по-детски, а как те, настоящие теннисисты, которых я видела по "ящику".

Воскресенье, утро. Кофе, дети, завтрак. Собираюсь на тренировку, дождя нет, погода солнечная, тепло, все сложилось. В субботу дочь узнала о том, что я иду на тренировку и, спросив, какую ракетку я возьму, схватившись за голову, протараторила как заклинание: "Только не мою, не трогай ее, ты поломаешь". Сначала поднялась волна негодования, вызванная жадностью и недоверием ребенка, а потом даже понравилась ее реакция – значит, бережет свой "инструмент".

С легким волнением, но счастливая, и с мыслью о том, что наконец мне удастся прикоснуться к своей мечте, приезжаю на корт. Нас собралось не много, у всех сияют лица, обмениваемся шутками, говорим, что будет "ржачно", хорошо, что дети нас не видят. "Два кружочка вокруг корта", — командует тренер Элизабет Акуция.

Выяснилось, что некоторые мамы занимались теннисом. "Профессионалки" взяли ракетки, встали к стенке и стали привычно и с легкостью бить по мячу. Другие же, в том числе и я, начали с самых азов.

И знакомые нам фразы "ножки работают", "крепче ракетку держи", "разверни руку" звучали уже для нас — мам. Пройдя экстренный, но очень важный элементарный курс, мы перешли на "корзину". "Корзина" — это когда тренер с одной стороны сетки подбрасывает тебе мяч, а ты должен его отбить правильно и перекинуть через сетку.

"Два удара: один справа, другой слева", — предупредила тренер. И тут началось: мячи летели куда угодно, только не туда, куда надо. Пытаясь ударить по мячу, промахиваешься! Ну как же так! Внутри все протестует! Ты входишь во вкус и понимаешь, что хочешь отбить этот мяч, отбить правильно. Бежишь к нему, подстраиваешься и "бах" — удар ракеткой, это ощущение не описать словами. Кровь бурлит, тебе хочется еще и еще раз повторить удар. Никто не хотел оставлять корт, мамы собирали мячи и вновь становились на "корзину".

Казалось, что все готовы провести здесь целый день, оставив свои домашние дела, отвлечься от повседневных забот, просто отключиться и получать удовольствие, и физическая нагрузка никому не была в тягость, а даже наоборот. В теле появились легкость и ощущение того, что ты можешь, можешь осуществить свою мечту уже тогда, когда тебе не до нее.




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