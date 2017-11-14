"Как что, так сразу Косой!": модная шутка с большой долей правды

В США пресловутое "вмешательство" России в выборы американского президента заинтересованные круги усиленно сохраняют главной темой, вокруг которой вращается "системный" политический истеблишмент.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Вакханалия продолжается несмотря на то, что у служб США, занимающихся так называемым расследованием, нет прямых, не говоря уже о косвенных, доказательств. Тем не менее, информация была вброшена достаточно удачно, ее подхватили во Франции, Германии и даже в Испании, которая недавно умудрилась заявить, что Россия вмешивалась и в каталонский кризис.

Почему во время выборов Трампа вдруг всплыл вопрос "российского вмешательства"? Ответ на поверхности: Трамп в предвыборный период очень много говорил о России, часто бывал в этой стране по делам. До выборов никто на это не обращал внимания, ибо американское большинство и даже истеблишмент считали победу Хиллари Клинтон неизбежной.

Демократы были расслаблены, заранее праздновали победу, неожиданный "облом" никому даже в голову не приходил. Но он случился, и первый шар забросил Барак Обама, объявив персоной нон-грата 35 дипломатов. Демократы поняли, что это шанс и раскрутили вышеназванную тему.

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Теперь, даже если президент крошечного государства Науру с населением в 10300 человек пожалуется главе Абхазии Раулю Хаджимба, которому недавно нанес визит, что в его стране стал плохо расти кокос, где-то скажут — виновата та же Россия. Это сейчас модно. Прямо как в фильме "Джентльмены удачи". Помните: "Как что, так Косой!". Но это шутка, хотя американцы доказали, что именно в этой ситуации больше правды, чем шутки.

Но не все американцы таковы. Причем даже те, кто у власти. К примеру, министр финансов США Стивен Мнучин опроверг мнимое влияние России на ход американских президентских выборов в 2016 году.

По словам Мнучина, "что бы ни случилось", никто "не считает, что это повлияло на выборы". Он также призвал американцев сосредоточиться на более важных для США проблемах — реформе налогообложения, национальной безопасности и внешней политике. Глава минфина считает, что никакого воздействия на выборы президента США не было.

Здесь, правда, возникла небольшая неувязка. Трамп, как известно, доверяет разведке, что подтверждает и сам Мнучин. И в то же время утверждает, что свое мнение о "российском вмешательстве" в президентскую гонку он составил только после того, как ознакомился с конфиденциальной информацией американского разведывательного управления. Выходит, глава Минфина США еще раз подтвердил: у разведки нет прямых и косвенных доказательств. Не исключено, что подобное высказывание Мнучина вызовет гнев в среде демократов и сторонников идеи "вмешательства".

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Теперь уже ясно, что раскрутка этого вопроса сильно ухудшила отношения России и США, не на шутку разгорелся дипломатический скандал, Трамп пригрозил выйти из Парижского соглашения, нарушить соглашение с Ираном по ядерной программе.

Далее, кажется, американцы идут на еще большее обострение: можно сказать нарушили и уже вышли из соглашения по РСМД (ракеты средней и малой дальности), которое в свое время обе стороны выполняли. Под угрозой и соглашение по СНВ-III. Не говорит ли это о том, что США упорно двигаются в сторону новой "холодной войны"?

Но ведь раньше в нее были втянуты всего две страны – США и СССР. Теперь у США проблемы не только с Россией, но и с Ираном, Северной Кореей. Вашингтон погряз в Афганистане, Ираке. Что будет дальше – предсказать не берется никто.

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