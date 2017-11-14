22:21 14 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Америки Дональд Трамп

"Как что, так сразу Косой!": модная шутка с большой долей правды

© REUTERS/ Joshua Roberts
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Фуад Мамедов-Пашабейли
2701

О том, случайно ли всплыл вопрос "российского вмешательства" в ходе выборов президента США, рассуждает колумнист Sputnik Азербайджан.

В США пресловутое "вмешательство" России в выборы американского президента заинтересованные круги усиленно сохраняют главной темой, вокруг которой вращается "системный" политический истеблишмент.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Вакханалия продолжается несмотря на то, что у служб США, занимающихся так называемым расследованием, нет прямых, не говоря уже о косвенных, доказательств. Тем не менее, информация была вброшена достаточно удачно, ее подхватили во Франции, Германии и даже в Испании, которая недавно умудрилась заявить, что Россия вмешивалась и в каталонский кризис.

Почему во время выборов Трампа вдруг всплыл вопрос "российского вмешательства"? Ответ на поверхности: Трамп в предвыборный период очень много говорил о России, часто бывал в этой стране по делам. До выборов никто на это не обращал внимания, ибо американское большинство и даже истеблишмент считали победу Хиллари Клинтон неизбежной.

Демократы были расслаблены, заранее праздновали победу, неожиданный "облом" никому даже в голову не приходил. Но он случился, и первый шар забросил Барак Обама, объявив персоной нон-грата 35 дипломатов. Демократы поняли, что это шанс и раскрутили вышеназванную тему.

Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Науру о признании Абхазии: на нас давят США и Грузия

Теперь, даже если президент крошечного государства  Науру с населением в 10300 человек пожалуется главе Абхазии Раулю Хаджимба, которому недавно нанес визит,  что в его стране стал плохо расти кокос, где-то скажут — виновата  та же Россия. Это сейчас модно. Прямо как в фильме "Джентльмены удачи". Помните: "Как что, так Косой!". Но это шутка, хотя американцы доказали, что именно в этой ситуации больше правды, чем шутки.

Но не все американцы таковы. Причем даже те, кто у власти. К примеру, министр финансов США Стивен Мнучин опроверг мнимое влияние России на ход американских президентских выборов в 2016 году.

По словам Мнучина, "что бы ни случилось", никто "не считает, что это повлияло на выборы". Он также призвал американцев сосредоточиться на более важных для США проблемах — реформе налогообложения, национальной безопасности и внешней политике. Глава минфина считает, что никакого воздействия на выборы президента США не было.

Здесь, правда, возникла небольшая неувязка. Трамп, как известно, доверяет разведке, что подтверждает и сам Мнучин. И в то же время утверждает, что свое мнение о "российском вмешательстве" в президентскую гонку он составил только после того, как ознакомился с конфиденциальной информацией американского разведывательного управления. Выходит, глава Минфина США еще раз подтвердил: у разведки нет прямых и косвенных доказательств. Не исключено, что подобное высказывание Мнучина вызовет гнев в среде демократов и сторонников идеи "вмешательства".

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik. Ирина Калашникова
Первый год Трампа: как это было и что останется в памяти

Теперь уже ясно, что раскрутка этого вопроса сильно ухудшила отношения России и США, не на шутку разгорелся дипломатический скандал, Трамп пригрозил выйти из Парижского соглашения, нарушить соглашение с Ираном по ядерной программе.

Далее, кажется, американцы идут на еще большее обострение: можно сказать нарушили и уже вышли из соглашения по РСМД (ракеты средней и малой дальности), которое в свое время обе стороны выполняли. Под угрозой и соглашение по СНВ-III. Не говорит ли это о том, что США упорно двигаются в сторону новой "холодной войны"?

Но ведь раньше в нее были втянуты всего две страны – США и СССР. Теперь у США проблемы не только с Россией, но и с Ираном, Северной Кореей. Вашингтон погряз в Афганистане, Ираке. Что будет дальше – предсказать не берется никто.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

США пытались мешать ВКС РФ при наступлении в Аль-Букемале
RT America внесли в список иностранных агентов в США
Трамп: сотрудничество США и России будет полезно всему миру



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РЮО А.Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    Вечная память

    Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

  • Большой этнографический диктант, фото из архива
    Все на диктант

    Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.

  • Голодовка студентов против отмены отсрочки от армию
    Крайние меры

    Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.

  • Колючая проволока и заграждение на полигоне Адажи, архивное фото
    Безопасность и оборона

    Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.

  • Евро, архивное фото
    Денежный поток

    Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.

  • Конституция РМ
    Согласия нет

    Демпартия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, не выработала единую позицию по переименованию госязыка из молдавского в румынский.

  • Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, архивное фото
    Потенциальное вторжение

    Прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует, считает посол России в Таджикистане.

  • Водитель наливает бензином канистры в багажнике
    Спекулянты "рулят"

    Регионы Узбекистана охватил тотальный дефицит бензина на автозаправках, его стоимость у спекулянтов в среднем на 60-90% больше государственной.

  • Флаг Латвии
    Воины света

    Таллиннцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии, где 16 ноября пройдет марш под лозунгом "Свет против тьмы".

  • Президент РЮО А.Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    Вечная память

    Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

  • Большой этнографический диктант, фото из архива
    Все на диктант

    Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.

  • Голодовка студентов против отмены отсрочки от армию
    Крайние меры

    Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Живые" подарки президента России
Дракон и танцующий кот: чем Абхазский драмтеатр удивлял юного зрителя
Дракон и танцующий кот: чем Абхазский драмтеатр удивлял юного зрителя
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia