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Прилет президента Зимбабве Роберта Мугабе в Москву

Как "черный рыцарь" Мугабе стал африканским диктатором

Фотохост-агентство
Колумнисты
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Станислав Андросик
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Бессменный на протяжении вот уже 37 лет президент южноафриканской страны Зимбабве Роберт Мугабе согласился на отставку в результате военного переворота.

О судьбе тирана из Зимбабве рассказывает колумнист Sputnik Беларусь.

Трагическая и поучительная история о мальчике Бобби

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в тогда еще Южной Родезии в семье простого крестьянина. Мугабе принадлежит к этническому большинству в стране – племени шона.

История формирования Мугабе как политического лидера не лишена парадоксальности. Он рос в стране, где правило белое меньшинство. Всю свою жизнь он посвятил политической борьбе за равные права чернокожих.

Роберт Мугабе, африканский лидер, в 1974 году вышел на свободу
© AP Photo.
Роберт Мугабе, африканский лидер, в 1974 году вышел на свободу

При этом он не брезговал террористическими актами и примитивным популизмом. Убивая белых фермеров, их землю в будущем он обещал черным батракам.

Его главным политическим оппонентом был Джошуа Нкомо, который был выходцем из племени матабелов. На первых демократических выборах Мугабе победил в честной борьбе.

В начале своего правления он был настолько популярен в мире, что умудрился сперва получить от королевы Великобритании почетное рыцарское звание, а затем его лишиться.

Елизавета II и Роберт Мугабе на банкете в Зимбабве, октябрь 1991 года
© AP Photo.
Елизавета II и Роберт Мугабе на банкете в Зимбабве, октябрь 1991 года

С рождения Бобби пай-мальчиком был

Мугабе — обладатель четырех дипломов Лондонского университета, которые он умудрился получить еще находясь в тюрьме в начале своей политической карьеры.

Отличное образование не помешало ему развязать откровенные этнические чистки в отношении матабелов, которые в основной своей массе представляли его политических оппонентов.

Это стало самым примитивным проявлением трайбализма (африканское общество разделено на враждебные племена и этносы), когда земледельцы-шона истребляли скотоводов-матабелов.

Согнав своих чернокожих оппонентов в Матабелелэнд и устроив им там резервацию, Мугабе принялся за белое меньшинство.

Роберт Мугабе отказывается говорить с репортерами в Лондоне, 1986 год
© AP Photo.
Роберт Мугабе отказывается говорить с репортерами в Лондоне, 1986 год

Поначалу белых фермеров грабили, убивали и всячески вытесняли из страны, а потом просто во имя справедливости отобрали у них землю и раздали сторонникам Мугабе. Как итог, страна, которая экспортировала сельхозпродукцию, оказалась на пороге голода и галопирующей инфляции.

Имел Бобби хобби – он деньги любил

Сконцентрировав в своих руках всю полноту власти в Зимбабве, Мугабе приступил к самому главному – личному обогащению. Личное состояние африканского диктатора оценить сложно, но в СМИ периодически попадают снимки членов его семьи, которые носят ювелирные украшения за миллионы долларов.

И все это в стране, которая из-за бесконечной девальвации вынуждена отказаться от собственной валюты. Единственным платежным средством в стране является американский доллар.

Дни рождения Роберта Мугабе поражают своими королевскими масштабами. По самым скромным подсчетам, они обходятся одной из беднейших стран Африки в несколько миллионов долларов.

Военные Зимбабве взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе - об этом сообщают газеты
© REUTERS/ Philimon Bulawayo
Военные Зимбабве взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе - об этом сообщают газеты

Специально к общенациональному торжеству и королевскому пиру в национальных парках отстреливают слонов, буйволов и вообще любую живность, которая может стать украшением стола для диктатора-гурмана.

Стал Бобби мошенник

Стоит ли удивляться, что в таких условиях некогда любимец всего черного континента стал крайне непопулярен в собственной стране. Как следствие в 2008 году на президентских выборах он проиграл лидеру оппозиции Моргану Цвангираи.

Мугабе, конечно, власть не отдал и окончательно получил прозвище "черного диктатора". Лидеру оппозиции пришлось вскоре бежать из страны, а у Роберта больше не было проблем с переизбранием.

Грейс и Роберт Мугабе
© AP Photo. Tsvangirayi Mukwazhi, File
Грейс и Роберт Мугабе

Нынешняя супруга зимбабвийского лидера и вовсе заявила, что даже если Мугабе умрет, на выборы выставят его труп и он все равно победит.

Позабыв покой и лень

Стоит ли удивляться, что в стране, которая испытывает экономический кризис, отягощена санкциями, а к власти в ней за спиной 93-летнего Мугабе рвется его жена, растет количество недовольных.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе со своей женой Грейс и вице-президентом Фелекезела Мпоко (справа) на митинге солидарности в Хараре
© AP Photo.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе со своей женой Грейс и вице-президентом Фелекезела Мпоко (справа) на митинге солидарности в Хараре

Показательным является тот факт, что против Мугабе сейчас выступили военные во главе с его бывшими соратниками в борьбе за независимость и равноправие.

Дальнейшее развитие событий в Зимбабве прогнозировать сложно, но то, что эра Мугабе в истории страны отсчитывает последние минуты – состоявшийся факт.




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