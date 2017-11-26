Программа самоуничтожения: как выжить на дорогах Абхазии?

Вести с дорог все чаще в Абхазии напоминают хронику с поля битвы, а каждая новость об аварии вскрывает старые раны. Своими опасениями с читателями поделилась колумнист Sputnik Изольда Хагба.

Любовь к опасности и к риску у абхазов, видимо, в крови. Все это хорошо, когда касается выброса адреналина от экстремальных видов спорта, но то, что творится на дорогах страны становится беспределом за гранью человеческого понимания.

Дорога – это всегда опасность, это всегда вероятность несчастного случая, не бывает безопасного вида транспорта, но никто не отменял элементарную осторожность — соблюдение скоростного режима и отказ от руля в состоянии алкогольного опьянения.

Еще вчера я веселилась на свадьбе в компании своих подруг. Среди них были и две прекрасные молодые женщины — одна мама двоих детей, у другой их трое. А спустя час после расставания с ними я услышала страшную новость – их обеих не стало. Страшное ДТП унесло жизни двух красивых, жаждущих жизни женщин. Пятеро детей остались без материнской ласки и любви.

© Sputnik. Леон Гуния Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Мне в жизни не первый раз приходится плакать из-за потерь, и не первый раз причиной этому становится ДТП: я потеряла двоих братьев в авариях (родного и двоюродного), мы пережили страшную трагедию, когда под колесами автомобиля моего другого брата оказался несовершеннолетний ребенок. Невозможно передать словами всю тяжесть и боль.

Вести с дорог все чаще в Абхазии напоминают хронику с поля битвы — что ни день, то происшествие. С ужасом открываешь каждый новый пост в соцсетях об авариях. С плохо скрываемым страхом начинаешь выяснять, кто? что? Это стало обыденностью для нас, чем-то, что мы не в силах предотвратить, с чем мы не можем совладать.

Динамика роста происшествий пугает из года в год, дороги Абхазии стали представлять опасность крайней степени.

Иногда едешь и понимаешь, что на трассе творится нечто, что в уме не укладывается: для нас нет опасных поворотов, разметку мы будто вообще не замечаем, закон для нас не писан, двойной-тройной обгон нам не страшен, о скоростном режиме мы будто и не ведаем. А, уж, сесть за руль в алкогольном опьянении — для нас вообще норма, мы же так уверены в себе, в своем исключительном умении контролировать ситуацию.

А если вспомнить о других наших пороках, которые также неумолимо уносят жизни, как правило, молодых людей – наркотики и кровавые разборки – то невольно начинаешь задумываться, а не запустили ли мы, сами того не ведая, некий механизм по самоуничтожению? Иначе я не могу объяснить, почему нормальные для всего человечества защитные функции в мозгах у нас не срабатывают, почему мы не боимся смерти, не боимся причинить боль своим близким, ранить чьи-то чувства.

© Sputnik / Илона Хварцкия Замначальника ГАИ Абхазии: большинство ДТП случается в праздничные дни

Скажу честно, я не знаю, что нам делать, как нам решить эту проблему, как минимизировать потери на дорогах. Если мы говорим о наркомании, как о болезни, то, как нам назвать нашу безалаберность на дорогах, как оправдать наше поведение, у кого просить помощи, если штрафы и санкции у нас не работают, инстинкт самосохранения и здравый смысл в нас беспробудно дремлют?

Признаюсь, в такие минуты ужасный страх сковывает меня от того, что я не вижу просвета. Я боюсь, что мы не справимся, не сможем выйти из этого состояния. Возможно, я сгущаю краски, но слишком много поводов для этого. Переубедите меня, если сможете!

Мне страшно!

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