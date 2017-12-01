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Тайна Коко

"Тайна Коко": глубокая история в прекрасной обертке

© Фото: Disney
Колумнисты
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Евгений Казарцев
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Новый мультфильм "Тайна Коко" американской студии Pixar Animation Studios выпустила компания Walt Disney Pictures.

Колумнист Sputnik Беларусь Евгений Казарцев посмотрел новый фильм самых известных анимационных студий и уверен: "Тайна Коко" получит и "Оскар", и место в сердцах зрителей.

Зритель, не смотревший трейлер и не читавший аннотации о новом проекте Disney и Pixar "Тайна Коко", может подумать, что мультфильм будет посвящен приключениям курицы. На самом деле нет – вините в таком заблуждении разницу звукоподражания в русском и английском языке (у англичан и американцев курицы делают не ко-ко, а cluck-cluck), а Коко – даже не главная героиня фильма, а эпизодический, пусть и сквозной, персонаж.

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Итак, мы определились: мультфильм этот – вовсе не про куриц. А про что же? Про смерть. И да, студиям удалось сделать настоящий анимационный шедевр

Мертвые и музыка

Упростить "Тайну Коко" до пересказа сюжета – кощунство: вот, юный любитель музыки сталкивается с сопротивлением со стороны родных, однако сбегает на конкурс исполнителей и случайно оказывается в мире мертвых, откуда ему срочно нужно выбираться. Прочитали предыдущее предложение? Забывайте немедленно.

Не верьте никому, кто может вам в паре слов объяснить суть художественного произведения – как минимум хорошего. А "Тайна Коко" – именно такой мультфильм, хороший и глубокий. Поэтому парой слов тут и не отделаешься.

Перед нами история принятия как себя и своего таланта, так и увлечений семьей. Копаем глубже – рассказ о главном празднике Мексики, Дне мертвых. Еще глубже – о важности памяти и прощения. Наконец, об этом всем, а еще – и о смерти.

Большую часть экранного времени мы, как и главный герой, 12-летний Мигель, сталкиваемся с мертвыми персонажами, живописно созданными скелетами, которые танцуют и поют, строят бюрократическое государство и существуют (не живут же!) точно так же, как и мы. Только они мертвые, а приходить к родственникам могут лишь единожды в год – и то, если кто-то поставил их фотографию и еще помнит их.

На самом деле "Тайна Коко" – не только очень зрелищная и музыкальная картина, но и глубоко терапевтическая.

Не боясь поднимать важные вопросы, создатели разговаривают – и с ребенком, и со взрослым – на ту тему, которую большинство старается избегать и считает травмирующей. Но после такого зрелища и такой истории (опять же, без спойлеров), как-то и жить легче, и к смерти относишься с меньшим градусом трагедии. Уже за это режиссер и сценаристы заслуживают всех похвал.

Буйство красок и Фрида в придачу

Кроме по-настоящему глубокой и интересной истории нам дарят и прекрасную обертку – всю мощь анимации от ведущих мировых студий. Пора бы уже отказываться от мысли, что всякий "умный мультфильм" должен быть непременно со странной графикой и прочими атрибутами "фестивального продукта".

Кадр из фильма Счастливого дня смерти
© Фото: kinopoisk.ru
"Счастливого дня смерти": ужас скрывается в деталях

Визуально "Тайна Коко" стоит на порядок выше большинства мультфильмов последних лет. Успех – не только в грамотном использовании мексиканского колорита, но и работе самих художников. Нарисованные скелеты здесь выдают не меньшую эмоцию своей мимикой, чем актеры, а сам мир мертвых прорисован с удивительной любовью и щепетильностью.

Бонусом – прекрасное, с позволения сказать, камео великой художницы Фриды Кало, которая ставит в этом мире концертные программы и создает туманные перфомансы, от которых мурашки бегут по коже.

Тему смерти изменить нельзя

Некоторые критики уже успели ханжески заметить: о том же Дне мертвых уже снимал пару лет назад мультфильм Гильермо дель Торо – "Книга жизни". Ну, снимал. Ну и что?

Если вспомнить, то тема смерти никогда не была забыта Disney. В том же "Бэмби" или "Короле льве" тема потери близких и принятия этого занимает важнейшую роль. Поэтому сравнения с "Книгой жизни" кажутся не совсем корректными, особенно когда одну работу пытаются назвать хорошей, а вторую – не очень.

Продолжая свое выступление в роли адвоката "Тайны Коко", замечу: создатели не схалтурили ни разу и при этом умудрились оставить как и необходимые элементы (расставленные "слезодавилки", счастливый конец, несколько клише из поп-культуры), так и обернуть их в собственную авторскую обработку.

Впрочем, этому мультфильму адвокаты и не нужны. "Тайну Коко" уже расхвалило большинство критиков мира, а оценки анимационной ленты на популярных онлайн-сервисах уже позволяют ей войти в список лучших фильмов года. Довольны и зрители, и профессионалы.

Поэтому очевидно: "Тайна Коко" получит и свой "Оскар", и любовь зрителей со всего мира. К слову, в Мексике мультфильм уже стал самым кассовым в истории.

Так что берите детей, подруг, друзей, родителей – кого угодно. И обязательно посмотрите этот добрый и отличный мультфильм.

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