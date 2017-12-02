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Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

Жребий брошен: кому повезло с соперником на чемпионате мира

© Sputnik. Владимир Песня
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев, рассуждает о результатах жеребьевки и о перспективах команды-хозяйки на мировом первенстве по футболу в России.

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев об итогах жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года для Sputnik Беларусь.

Первое впечатление от жеребьевки будущего мирового первенства – группы в "русском чемпионате" распределились как никогда ровно. И все-таки в отличие от предыдущих первенств россиянам, хозяевам нынешнего первенства, повезло больше всех.

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Григорий Сысоев
Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

Главный соперник российской команды на предварительном этапе – сборная Уругвая. Семь лет назад на турнире в ЮАР команда завоевала четвертое место. Наставник той команды – Оскар Таварес – до сих пор у руля. Не "завязал" с футболом и главная звезда команды Луис Суарес.

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Предыдущий чемпионат в Бразилии Луису на удался – спортивных результатов он не показал, зато от души укусил защитника сборной Италии Кьеллини, за что был с позором изгнан с турнира.

Но сейчас такое вряд ли произойдет. Команда ровно провела отборочный этап и полна турнирных надежд.

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Владимир Песня
Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

 

Среди других соперников россиян выделю Египет. Команда много раз выигрывала Кубок Африки, а вот на чемпионате мира играла в последний раз аж 27 лет назад. Мне лично очень приятно, что команда этой страны пережила все политические потрясения и нашла в себе силы порадовать болельщиков.

Уверен, что уж хоть не мастерством, но упорством египтяне в России запомнятся.

Сборная Саудовской Аравии для меня загадка – как и для многих. Команде, безусловно, повезло, что ее вывел на чемпионат Берт ван Марвейк, завоевавший серебро со сборной Нидерландов в 2010-м году. Однако затем великий наставник расстался с местной федерацией по неизвестным причинам. Так что как минимум одна сборная – "кот в мешке" – на российском чемпионате есть.

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Владимир Песня
Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

 

Вероятнее всего, Россия без проблем преодолеет первый этап. А вот потом команду ждет серьезное испытание – встреча с лучшими командами группы В, которыми наверняка станут либо Испания, либо Португалия. Однако сборные Ирана и Марокко вряд ли так просто будут отдавать очки грандам.

Кадры с церемонии жеребьевки смотрите в фотоленте Sputnik>>

Среди других встреч на групповом этапе с нетерпением жду противостояние бельгийцев и англичан, непростые встречи для Германии со Швецией и Мексикой. Интересной также будет битва Коста-Рики, Сербии и Швейцарии против бразильцев – записных фаворитов мировых первенств.

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Да и для аргентинцев во главе с Месси сражения с Хорватией, Нигерией и Исландией не будут легкой прогулкой. Тем более что в товарищеском матче южноамериканцы и африканцы не так давно играли между собой в Краснодаре. И Нигерия выиграла.

Ассистент жеребьевки аргентинский футболист Диего Марадона на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Григорий Сысоев
Ассистент жеребьевки аргентинский футболист Диего Марадона на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

 

Ну а теперь впереди – интереснейшие полгода подготовки команд к чемпионату. Так что будем следить за всем и болеть.

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