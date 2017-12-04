Кириллица покорила мир моды: почему иностранцы носят одежду с русскими слоганами

Мировые звезды все чаще стали появляться в нарядах, надписи на которых сделаны на русском языке.

О том, почему на мировых подиумах и на обложках политических изданий сегодня в моде надписи на русском, рассуждает для РИА Новости Анна Михайлова.

На днях звезда НБА — американский баскетболист Кевин Дюрент — появился на пресс-конференции в футболке с надписью "Стиль" от своего соотечественника дизайнера Херона Престона. В такой же толстовке недавно сфотографировали дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норд Уэст. В феврале этого года кириллица оказалась и на обложке американского еженедельника The New Yorker, а журнал Vogue назвал толстовки с надписями на русском одним из главных модных трендов.

СТИЛЬ (STYLE) — The turtlenecks are coming back!!! Публикация от NAME HERON PRESTON (@heronpreston) Дек 11 2016 в 11:50 PST

Бум на русскоязычные тексты в мире начался два года назад с "дворовых" коллекций российского дизайнера Гоши Рубчинского. Заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписью "Спорт" покорили западных модников. Сначала такие вещи начали носить супермодники. Теперь одежда Гоши Рубчинского и его коллег — грузинского дизайнера Демны Гвасалии, украинок Лилии Пустовит и Юлии Ефимчук — перекочевали в массмаркет: на страницы глянцевых журналов, в коллекции популярных брендов и даже в музыку.