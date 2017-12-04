18:59 04 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Vogue Fashion’s Night Out

Кириллица покорила мир моды: почему иностранцы носят одежду с русскими слоганами

© Sputnik. Евгений Одиноков
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Анна Михайлова
36 0 0

Мировые звезды все чаще стали появляться в нарядах, надписи на которых сделаны на русском языке.

О том, почему на мировых подиумах и на обложках политических изданий сегодня в моде надписи на русском, рассуждает для РИА Новости Анна Михайлова.

На днях звезда НБА — американский баскетболист Кевин Дюрент — появился на пресс-конференции в футболке с надписью "Стиль" от своего соотечественника дизайнера Херона Престона. В такой же толстовке недавно сфотографировали дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норд Уэст. В феврале этого года кириллица оказалась и на обложке американского еженедельника The New Yorker, а журнал Vogue назвал толстовки с надписями на русском одним из главных модных трендов.

СТИЛЬ (STYLE) — The turtlenecks are coming back!!!

Публикация от NAME HERON PRESTON (@heronpreston) Дек 11 2016 в 11:50 PST

Бум на русскоязычные тексты в мире начался два года назад с "дворовых" коллекций российского дизайнера Гоши Рубчинского. Заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписью "Спорт" покорили западных модников. Сначала такие вещи начали носить супермодники. Теперь одежда Гоши Рубчинского и его коллег — грузинского дизайнера Демны Гвасалии, украинок Лилии Пустовит и Юлии Ефимчук — перекочевали в массмаркет: на страницы глянцевых журналов, в коллекции популярных брендов и даже в музыку.

Мода больше других сфер массовой культуры подвержена заимствованиям. Кризис идей, вызванный необходимостью выпускать несколько коллекций в год, приводит к тому, что дизайнеры ищут вдохновения не только в знакомой им среде, но и на локальных рынках других стран.

Символы чужих культур подаются как нечто экзотичное, создают эффект новизны. Не можешь придумать оригинальную надпись на английском? Используй буквы, которые сами по себе выглядят необычно, такой принт всегда выделяет из массы. Покупатели этих вещей могут не понимать смысла слов, но тем интереснее: ведь без своего прямого значения текст превращается в универсальный символ.

 

 

За последние два года дизайнеры и марки, использующие русский язык, заполонили модную индустрию. Развороты глянцевых журналов пестрят футболками Артема Кривды с надписью "Мир" и оранжевыми комбинезонами Юлии Ефимчук с лаконичным сообщением: "Весна". Лилия Пустовит прячет слова "Где мама" на платьях, а марка Андрея Артемова Walk of Shame, наоборот, предлагает клиентам гордо носить свитера с принтом "Волк оф шейм" во всю грудь

Латвийский бренд QooQoo удивляет майками "Красава" и легинсами "Творю чудеса", пока молодежная марка Демны Гвасалии Vetements знакомит европейских модников с русским роком с помощью толстовок с надписью "Земфира".

Exclusive @svmoscow

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) Июн 22 2016 в 8:37 PDT

Наперекор известной фразе в мире моды не количество переходит в качество, а наоборот. Еще в прошлом году кириллицу осваивали люксовые бренды: тот же Рубчинский сделал коллаборации с англичанами Burberry и японской маркой Comme de Garçons. Теперь же ставку на русскоязычные тексты делает массмаркет. Adidas выпустил футболки с надписью "Футбол", а американский гигант Urban Outfitters — со словами "Равноправие" и "Никогда". Любимая Филиппом Киркоровым британская марка KTZ тоже не осталась в стороне.

#ktz #ktzclassic #backpackchurchembrodery #ktzchurchforever @dirtyvegas_ @gonzalo_marinasphoto @kokontozai

Публикация от KTZ (@ktz_official) Июн 7 2016 в 11:11 PDT

Вслед за США и Европой ажиотаж вокруг кириллицы охватил Японию. Марка G.V.G.V представила вещи со словами "Спорт", "Молодежь", "Красный", "Черный", а японский дизайнер Юния Ватанабе набил на футболках из коллекции весна-лето 2017 комичные надписи на кириллице: "эмблема аэроклуба "Москита" и "Николай 78".

Западные фэшн-блогеры шутят "русская мафия захватила мировые подиумы". В ответ любимая модель Рубчинского и Гвасалии из агентства Lumpen Всеволод Черепанов по кличке "Север" опубликовал фото в толстовке "Russian Mafia New World Order" ("Русская мафия Новый мировой порядок"). Инстаграм Черепанова моментально завалили заказами желающие примкнуть к "русской мафии" со всего мира — от США до Австралии. И вот уже Vogue посвящает хулиганским толстовкам отдельный фичер.

 

Криминальная тема вкупе с кириллицей вообще пользуется большим спросом у западных пижонов. Вероятно, этим объясняется спрос на российскую марку уличной одежды Outlaw ("Вне закона") с их знаковым принтом "Аутло" (транскрипция английского названия), а также на питерский бренд "Преступление и наказание", выпускающий сшитые заключенными вещи со словами "Охрана" и "Спаси и сохрани".

Levitate, levitate, levitate. @slavagee wearing "вне закона" winter coat. #outlaw_people

Публикация от Outlaw Moscow (@outlaw_moscow) Окт 18 2016 в 1:40 PDT

Несмотря на колоссальный успех подобных марок за рубежом, на родине эти вещи часто критикуют за неоправданно высокие цены и нарочитую "некрасивость". Так, одежда Гоши Рубчинского (его толстовки в среднем стоят от 10 тысяч рублей) превратилась в своеобразный мем, которому даже посвящают песни. В основном их посыл сводится к строчке из совместного трека рэперов Замая, Монеточки и СД: "Я за эти кальсоны тебе отдала бы/Максимум тыщу". Однако очевидно, что западные денди готовы заплатить не одну сотню долларов за то, чтобы приобщиться к моде на кириллицу.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейтказы Матаев вышел на свободу
    Я свободен!

    Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.

  • Архивное фото имама Чубак ажы Жалилова
    Если б я был султан…

    Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.

  • Строительство АЭС в Островце, архивное фото
    Второй пошел!

    Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.

  • Олимпийские кольца на набережной Адлеровского района Сочи.
    Кухонная свобода

    Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.

  • Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, архивное фото
    Под угрозой уничтожения

    В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.

  • Вячеслав Ионицэ
    В ожидании миллиарда

    Эксперт спрогнозировал, сколько денег поступит в этом году в Молдову от трудовых мигрантов – это цифра с девятью нулями.

  • Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Мигрант в кадре

    В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
    С первым годом!

    Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.

  • Серый паспорт негражданина Эстонии
    Массовое безгражданство

    На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Суши для собак
Роллы и суши для собак: как в Новой Зеландии балуют питомцев
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia