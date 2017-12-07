Зачем МОК рубит сук, на котором сидит

Спортивный обозреватель Sputnik Казахстан рассуждает, почему Олимпиада в Пхенчхане без участия России может потерять интерес со стороны болельщиков и зрителей.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах после принятия решения об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) от Пхенчхана-2018 назвал его "беспрецедентной атакой на целостность Олимпиады и спорта". С этим сложно не согласиться с одной маленькой оговоркой: чиновники сами устраивают эти атаки, медленно, но верно подрубая сук, на котором сидят.

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О сути претензий к России со стороны МОК написано много. Многие из этих претензий имеют право на существование — много ведь российских атлетов на допинге попадаются. Тут, правда, можно посоветовать посмотреть на ситуацию под другим углом — не абсолютные цифры брать, а соотношение участвующих в международных соревнованиях атлетов и попавшихся на допинге. И тут выяснится, что Россия далеко не впереди планеты всей — просто чем больше спортсменов из той или иной страны встает на пьедестал, тем пристальнее к ней внимание, тем более она на виду. И если условная Кения дает спортивному миру только известных спринтеров, так она и с точки зрения допингового контроля будет всегда на периферии сознания антидопинговых структур.

Тут надо четко понимать, к чему могут привести размахивания дубинкой — и Томас Бах это, похоже, прекрасно понимает. Сепаратистские настроения ведь не только в Каталонии витают — они достаточно давно звенят тревожными нотками и в мировом спорте.

Экс-президент УЕФА Мишель Платини слушать не хотел о введении в футболе видеопросмотров, и ведущие клубы Европы, уставшие от того, что в Лиге чемпионов судьи постоянно "чудят", всерьез начали поговаривать об альтернативном турнире сильнейших команд Старого света. Без посредника в лице УЕФА. Чем это пахло для УЕФА, было понятно всем: деньги из Лиги чемпионов без "Барсы", "Реала", "Юве", "Милана", "Баварии", "МЮ" и прочих зубров перетекли бы в тот альтернативный турнир, о котором они начали задумываться.

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Кто скажет, где теперь Мишель Платини? "Много было тех, кто шагнул за дверь на моих глазах — где они теперь?". А система видеоповторов довольно успешно апробирована летом этого года на Кубке конфедераций в России.

И это должно было стать сигналом для чиновников от спорта во всем мире: хозяева клубов и спонсоры спортсменов и сборных команд, выступающих в индивидуальных видах спорта, способны продавливать свои решения. Ибо они прекрасно обойдутся без посредников между Богом и людьми — вот посредники без их денег никто. И зовут их никак. Но история с видеоповторами и Платини ничему чиновников от спорта не учит — и вот уже чемпионат мира в Анахайме по тяжелой атлетике проходит без России, Казахстана, Китая, Турции, Азербайджана, Армении.

Проходит без ведущих в этом виде спорта держав. Кто-нибудь следит за его ходом?

Ау, коллеги, где развернутые восторженные репортажи взахлеб о победах американских и немецких штангистов на этом чемпионате в отсутствии русских, казахов, китайцев, белорусов и украинцев?! Бьюсь об заклад, немецкие СМИ больше писали об отстранении России, Казахстана и Китая от этого чемпионата, чем о медалях своих атлетов на этом первенстве. Потому что без ведущих держав в этом виде спорта это не чемпионат, а профанация. И зритель с читателем отвечает на эту профанацию ногами и глазами. Не ходит на эти соревнования. Не читает статьи и отчеты с них.

Кто от этого пострадает больше — атлеты отстраненных стран или чиновники тех структур, которые принимают эти решения? Сиюминутно — атлеты, глобально — чиновники.

Потому что как не крутись и как не выворачивайся, главным событием любой зимней Олимпиады с 70-х годов прошлого столетия были хоккейные матчи сначала СССР — Канада, а потом — Россия — Канада. Это — ледовое классико, сродни футбольному "Реал" — "Барселона", это вывеска, способная собрать полную арену зрителей.

Теперь ее не будет наверняка, даже если Россия согласится выступать в Пхенчхане под олимпийским знаменем вместо своего триколора. Не будет, потому что боссы Национальной хоккейной лиги уже заявили: участники клубов НХЛ на Олимпиаду не едут. Не будем свой сезон разрывать ради ОИ. Не будем его приостанавливать — и это, заметьте, говорит та страна, которую никто дисквалифицировать и не думал.

То, как НХЛ наплевала на олимпийский турнир — свидетельство его ценности в глазах истинных хозяев современного спорта. Тех, кто его спонсирует. Тех, кто девушку ужинает, а следовательно — ее и танцует. И когда эти хозяева обнаружат, что без России, Казахстана и Китая ЧМ по тяжелой атлетике никому не интересен, а без России и Канады и Пхенчхан не Пхенчхан, у них неизбежно возникнут извечные русские вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?". Ответы на них очевидны — финансовые источники не будут слушать рассказы о необходимости навести чистоту в спорте и сказки о благих намерениях WADA, они просто сделают то, чем Платини грозили хозяева еврограндов: образуют свою альтернативную спортреальность, в которую перебросят свои денежные потоки. И тогда беспрецедентная атака на целостность спорта, о которой говорил Бах, обернется для нынешних спортивных международных структур финансовым харакири.

Или прыжком с девятого этажа во имя победы над допингом. Вслед за Платини, который был блестящим футболистом, но управленцем себя показал негибким, упертым и потому — бездарным. Остается запастись поп-корном — и ждать, когда до МОКа это дойдет. Или не дойдет — и тогда строеньице рухнет само собой.