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Вид на Красную площадь. Архивное фото.

Беглые олигархи уже просят Россию простить их и впустить обратно

© Sputnik. Алексей Филиппов
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Чем обусловлено внезапное стремление покинувших Россию бизнесменов решить проблемы с отечественными правоохранительными органами и вновь припасть к родным осинам, неизвестно.

Среди многочисленных дат (как уже в прошлом, так и в обозримом будущем), которые предсказывались и предсказываются как момент неизбежного и окончательного краха Кремля, особое место занимает 2 февраля 2018 года, отмечает Ирина Алкснис на РИА Новости.

Правда, прорицатели в данном случае ошибаются даже с днем, поскольку вернее было бы назвать 29 января. Дело в том, что как раз 29 января истекают 180 дней с момента подписания Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", и именно такой срок заложен в данном акте до его вступления в силу.

Закон, надо признать, действительно примечательный, поскольку с этого момента администрация США получит возможность применения экстерриториальных мер в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, находящимися под санкциями.

Дональд Трамп
© AP Photo. Evan Vucci
Трамп подписал очередные санкции в отношении России

Возможности у принятого документа крайне обширные в своей аморфности, что дало повод для многочисленных предсказаний от "вот сейчас-то строительство газопроводов России и перекроют" до "вот сейчас-то американцы и заблокируют 200 миллиардов Путина, записанных на троюродную сестру деверя младшего брата его садовника".

Гражданам подобные новости так приелись, что давно стали предметом шуток. Однако в высоких финансовых и бизнес-кругах отношение к закону действительно весьма серьезное. Правда, несколько иное, нежели ожидали инициаторы его создания и наблюдатели, сладостно мечтающие о крахе Кремля.

В Москве по данному поводу по-прежнему не наблюдается ни явной тревоги со стороны представителей высшей власти России, ни признаков раскола правящей элиты, якобы готовой на все, вплоть до дворцового переворота, ради спасения своих капиталов на Западе.

Зато неожиданно проявилась пара свидетельств того, что эта ситуация действительно вызывает беспокойство и тревогу. Вот только исходят они по преимуществу с другой стороны границы.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что готовит для разговора с Владимиром Путиным список российских предпринимателей, ныне скрывающихся от отечественного правосудия в Лондоне, с целью возвращения их на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба.

По его словам, данная инициатива у него родилась после общения с "лондонскими сидельцами" на бизнес-форуме в Британии. Причем, судя по всему, речь идет не о некоем "сферическом в вакууме" предложении для обсуждения, а о совершенно конкретных фамилиях, по поводу которых Титов готов общаться с президентом и компетентными органами.

Чем обусловлено внезапное стремление покинувших Россию бизнесменов решить проблемы с отечественными правоохранительными органами и вновь припасть к родным осинам, Борис Титов не распространялся. Однако его инициатива оказалась обнародована почти одновременно с другой, не менее показательной.

Информационному агентству Reuters стало известно, что ряд бизнесменов лоббируют выпуск российским Минфином облигаций внутреннего валютного займа, в которые они могли бы вложить свои зарубежные активы. Причина не скрывается — желание уберечь свои капиталы от возможной заморозки или изъятия в рамках санкций, что становится все более вероятным.

Ирония судьбы заключается в том, что ныне фактически в одинаковом положении оказались и те предприниматели, что получили убежище на Западе под предлогом политически мотивированных преследований в России, и те, что продолжают делить свою жизнь между родиной и милой их сердцу заграницей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, фото из архива
© Sputnik. Ramil Sitdikov
Лавров: США решают свои проблемы с Россией руками Европы

Их проблемы на Западе носят весьма многообразный характер, но так или иначе всегда вертятся вокруг денег. Бежавший на Запад бывший банкир Сергей Пугачев получил двухлетний срок в Британии и скрывается от островного правосудия — за неуважение к суду. Еще один беглец — бывший глава НПО "Космос" Андрей Черняков — лондонским же судом признан банкротом, и отреставрированное им флорентийское поместье XV века отошло кредитору — Банку Москвы. Проблемы предпринимателя и российского сенатора Сулеймана Керимова растут день ото дня, в результате чего залог для него вырос с пяти до 40 миллионов евро (зато арест он может отбывать в комфортных условиях, а не в тюремной камере).

И это только самые громкие и известные случаи, которые активно освещались и продолжают освещаться в СМИ. Куда больше известно самим заинтересованным лицам на примере личного опыта и хорошо знакомых людей их круга.

Неудивительно, что планы американцев распотрошить "кремлевские" капиталы по всему миру вызывают обоснованные опасения, что под раздачу могут попасть любые приглянувшиеся им активы. Тем более что "русские" просто по факту своего происхождения теперь законная добыча в любой точке мира (кроме самой России и мест, где присутствуют ее военные).

Забавно, но, похоже, стратегия Запада по давлению на отечественный бизнес и элиту через санкции оказалась более эффективной для процессов ее национализации, чем многолетние мягкие уговаривания и взывание к разуму российской власти и лично Владимира Путина. Теперь осталось только дождаться, когда инициаторы закона "О противодействии противникам Америки через санкции" будут объявлены CNN и The New York Times агентами Кремля.




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