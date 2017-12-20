Как мы говорим: о словах-паразитах и не только

О том, как обнаружить в своей речи слова-паразиты и как от них избавиться, рассуждает кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка Абхазского госуниверситета, колумнист Sputnik Рица Отырба.

Что такое слова-паразиты?

Это не какие-то особые, а уже существующие в языке слова с определенным значением, которые, выступая как слово-паразит, лишаются какого-либо значения, становятся смысловой "пустышкой", словом, засоряющим речь.

Их не всегда легко обнаружить. Это такие слова и словосочетания, как: ну, вот, там, это, это самое, значит, как бы, как его, в общем, на самом деле, так сказать и другие. Паузы для обдумывания могут заполняться и растянутыми звуками типа ммм… или эээ…

О недопустимости слов-паразитов в речи образованных людей говорится уже давно. Известно, что речь со словами-паразитами становится нечеткой, затянутой, производит впечатление некомпетентности или неуверенности говорящего. Частое употребление таких слов в одном контексте может иногда полностью "заслонить" смысл сказанного.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смешные архаизмы и неожиданные вопросы: как прошла лекция по Далю

Думаю, очевидно, что проблема чистоты речи особенно актуальна для людей, деятельность которых связана с коммуникациями в политической, социальной и культурной сферах.

Подробные сведения об обсуждаемом предмете можно получить в любом пособии по культуре речи и риторике, а также на электронных ресурсах, которые содержат весьма полезную информацию о вреде или даже пользе слов-паразитов, о причинах их использования в речи и о том, как от них избавиться. Советую обратиться к ресурсу "Ораторский клуб".

Как же обстоит дело с чистотой речи в нашем медийном, и не только медийном, пространстве? Думаю, вам будет интересно узнать мнение специалиста по этому поводу.

Мы, филологи, по роду своей деятельности, постоянно наблюдаем, в основном посредством СМИ, за речевым поведением наших медийных персон. Осмелюсь утверждать, что большинство наших чиновников высокого ранга, руководителей государственных служб и различных предприятий, деятели науки и культуры говорят на хорошем русском языке, ясно и грамотно излагают свои мысли, а легкий акцент не берем в расчет. На это, кстати, обращают внимание многие наши гости из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мой первый. Большой. Этнографический

Хотелось бы тем не менее обратить внимание на наиболее часто встречающиеся отклонения от речевой нормы, которые мы наблюдаем.

Наиболее заметны слова с неправильным ударением.

Например, часто говорят:

средствА вместо срЕдства

дОговор вместо договОр

звОнят вместо звонЯт

красивЕе вместо красИвее

Нередки "просторечные" формы, которые, увы, не красят и не придают дополнительный "колорит", а демонстрируют неграмотность.

Извиняюсь вместо извините

что касаемо вместо что касается

полюс (страховой) вместо полис (и даже полюса вместо полисы);

мы понимаем о том, что вместо мы понимаем, что.

Надо говорить к 1-му сентябрЯ, а не к 1-му сентябрЮ.

Встречаются и слова-паразиты из разряда тех, которые зачастую можно не заметить. Это так называемые "умные" слова типа: фактически, практически, в принципе. Их обычно используют любители придать своей речи впечатление важности, научности. Возможно их употребление и по другим причинам.

Наречия фактически и практически в прямом назначении используются редко.

Слово фактически обозначает "соответственно фактам"; например: Следственная версия подтверждается фактически (то есть версия подтверждается фактами).

Практически обозначает отношение к практике: Новые методы уже используются практически (то есть методы нашли практическое применение).

А теперь подумаем, привносят ли указанные слова какое-либо значение в предложения типа: Работа на объекте фактически завершена;

Практически в каждом районе стоит проблема водоснабжения.

Очевидно, нет. В данном случае слова фактически и практически являются паразитами.

Лишним будет личное местоимение 3-го лица в таких предложениях:

Данный проект … он направлен на улучшение облика города;

Троллейбусное движение … оно целиком зависит от работы электросети.

Дело в том, что местоименные формы он и оно в данном случае являются неоправданным, лишним указанием на имеющиеся уже в предложении существительные проект и движение.

Склонение и образование числительных — один из сложных разделов русской грамматики.

Формы типа двухтысячи семнадцатый (или двухтысячно семнадцатый) неверны.

Не следует путать сложное порядковое числительное двухтысячный и составное порядковое числительное две тысячи семнадцатый, в котором принимает форму прилагательного и склоняется только последнее слово: две тысячи семнадцатого, в две тысячи семнадцатом и так далее.

Часто неправильно склоняют сложные и составные количественные числительные:

верно – в размере пятисот тысяч рублей, а не пятиста тысяч рублей

около шестисот лет, а не около шестиста лет

Наибольшие затруднения вызывает творительный падеж:

с 1568 экземплярами – с одной тысячью (тысячей) пятьюстами шестьюдесятью восемью (восьмью) экземплярами.

Итак, практика показывает, что культура русской речи нам подвластна, однако, расслабляться не стоит. Работать над своей речью нужно постоянно, не забывая при этом, что основным источником ее обогащения и развития служит классическая художественная литература. Для поддержания навыка полезно также хотя бы иногда прослушивать образцы хорошей речи, которые может нам предоставить канал "Россия – Культура" в виде интеллектуальных бесед в студии (например, программы "Что делать?").