Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

На площади Сухума, где установлена новогодняя елка, по вечерам царит настоящее веселье. Малышня оживленно снует вокруг переливающейся огнями елки, дети постарше запускают фейерверки, жгут бенгальские огни и фотографируются в обнимку со светящимися снеговиками. Самые маленькие завороженно наблюдают за этой веселой суетой из колясок. Предвкушение праздника и ощущение чего-то яркого и волшебного нарастает с каждым днем. Самое время подготовить ребенка к встрече с главным зимним волшебником — Дедом Морозом.

Новогодние мифы и вымыслы развивают в детях фантазию, образное мышление и веру в чудеса. Когда дети вырастают, вера теряется где-то в подсознании, но не исчезает насовсем. Она остается с нами на всю жизнь где-то глубоко внутри, внизу, под ворохом ежедневных мыслей, чувств и переживаний. И в трудной жизненной ситуации вселяет в нас надежду на доброе и светлое. Поэтому сказку и волшебство в жизни ребенка надо сохранить как можно дольше.

Чтобы задолго до дня праздника заразить ребенка ожиданием чуда, можно прочитать с ним новогоднюю сказку, устроить совместный просмотр тематических мультфильмов или придумать увлекательную новогоднюю историю. Желательно задействовать в ней не только самого Дедушку, но и других сказочных персонажей: Снегурочку и зайчиков, оленей и гномов, говорящих снеговиков и белочек.

Добавляем в рассказ и магическую атрибутику: волшебный посох, камин и развешенные над ним носочки, летающие по воздуху сани.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Мультики для малыша: возможен ли правильный выбор

Совершенно замечательная традиция — написание письма Деду Морозу. Чтобы избежать капризов и разочарований по поводу полученного, писать лучше вместе, при этом незаметно координировать желания и просьбы ребенка. Малыш, который пока не умеет писать, может что-нибудь нарисовать или просто поставить на конверте симпатичную загогулину. Важен такжеспособ отправки письма. Я помню, в каком восторге была дочка, когда, написав письмо, мы отправились не на детскую площадку, как обычно, а к ближайшему почтовому ящику, и она сама забросила в него письмо. В рамках Абхазии, где нет почтовых ящиков, — замечательный способ переписки с Дедом — морозилка! Письмо кладется в камеру холодильника, ответ "приходит" туда же.

Очень здорово, когда дети участвуют в создании праздничной атмосферы дома. В соавторстве можно смастерить игрушку, открытку, вырезать снежинки, а потом украсить этим детскую комнату.

Кто и как будет играть роль главного героя новогодней ночи — тут все зависит от фантазии родителей. Кто-то вызывает на дом профессионального деда Мороза, некоторые артистичные папы сами примеряют на себя образ, кто-то зовет на помощь переодетого соседа (главное, чтобы сосед после "фырджанчика" (рюмка водки или чачи – ред.) не забыл о возложенной на него роли). Можно просто оставить подарок на балконе, а рядом положить якобы забытую Дедом Морозом шапку.

Может, кому-то это покажется непедагогичным, но я считаю, что в новогоднюю ночь детей необязательно укладывать спать по режиму в 21.00 или в 21.30 (конечно, я не имею в виду очень маленького ребенка). Столько ждать и готовиться, чтобы в самый разгар волшебства пойти спать?! Кроме того, я никогда не использую новогодние сюрпризы как элемент воспитания, каждый ребенок, как бы он себя ни вел, в Новый год должен получить свой подарок от Деда Мороза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии

Дочка долго верила в новогоднее волшебство, а я эту веру всячески подпитывала. Примерно лет в шесть она заявила, что Снегурочка, оказывается, это обычная девочка, которую переодели и накрасили.

Во втором классе она сообщила мне, что в школу приходил ненастоящий Дед Мороз, потому что настоящий — один-единственный, он не ходит по школьным утренникам и живет далеко в Лапландии.

Конечно, сейчас она понимает, что праздник Новый год и его главный герой – это красивая костюмированная традиция. Однако до мелочей помнит каждое появление Деда Мороза в ее детстве, хранит свои новогодние поделки, с радостью пересматривает праздничные фотографии и рассказывает младшему брату байки о Дедушке. Пусть новогодние праздники останутся в памяти наших детей чудесными, искристыми и теплыми воспоминаниями! С наступающим Новым годом!