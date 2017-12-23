"Киты" против "хомячков": кто стоит за обвалом биткоина

Самая дорогая и популярная криптовалюта в мире биткоин с капитализацией в 232 миллиарда долларов вошла в крутое пике. Достигнув отметки 20 тысяч долларов, биткоин за пять дней потерял 45 процентов своей стоимости — и продолжает падать.

В чем причины столь мощного обвала, кто такие "киты", захватившие рынок, как "хомячки", скупившие монеты "на хаях", поддались панике и какое будущее ожидает криптовалюту — в материале РИА Новости.

Рекордный рост

На торгах 17 декабря курс биткоина превысил отметку в 20 тысяч долларов, а его капитализация достигла 335 миллиардов долларов. Такого напора от лидера рынка не ожидали даже самые оптимистичные аналитики — предполагалось, что к концу года за эту валюту будут давать максимум 10 тысяч долларов.

© Sputnik. Владимир Астапкович Биткоин подешевел на 25% с рекордной отметки в 20 тысяч долларов

Впрочем, удержать вновь взятую высоту криптовалюта не сумела и начала сразу же катиться вниз. По данным CoinMarketCap, в пятницу биткоин торговался на уровне 11,8 тысячи долларов: минус 28 процентов стоимости только за последние сутки.

На прошлой неделе начались торги фьючерсами на биткоины — по оценкам участников рынка, стартовали они довольно удачно. Чикагская биржа Cboe Global Markets даже столкнулась с переизбытком трафика в первый день, из-за чего ей пришлось дважды приостанавливать торги.

Эксперты, впрочем, предупреждали: пока присутствует доверие спекулянтов и их настроения положительны, цены будут расти. Однако малейшее изменение настроений чревато падением.

© Sputnik. Сообщение о старте торговле фьючерсами на биткоин на сайте товарно-сырьевой биржи Chicago Mercantile Exchange

За 2012-2017 годы криптовалюта выросла на 141 500 процентов, а капитализация стала сопоставима стоимости General Electric.

"Киты" зафиксировали прибыль

"Такие темпы роста актива, подкрепляемого в основном ажиотажным спросом, должны настораживать инвесторов", — отмечал управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов.

И инвесторы, похоже, насторожились, а точнее, поспешили зафиксировать прибыль. Именно это и вызвало резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты, уверены наблюдатели, отмечая, что до 90 процентов всей криптовалюты сосредоточено в руках узкого круга людей.

"Главная причина обвала заключается в том, что крупные инвесторы — киты — фиксируют прибыль и выходят из биткоина", — рассказал Вадим Валеев, генеральный директор платформы CryptoInvest.

Кто такие "киты"? Это, например, крупные фонды или частные лица — владельцы больших объемов биткоина. Всего их около тысячи и им принадлежит до 40 процентов всего рынка цифрового актива, которым они успешно манипулируют. С учетом того, что только с начала года биткоин подорожал в 15 раз, продав даже небольшую долю своего огромного состояния, они могут резко обвалить курс.

По мере роста курса биткоина (а большинство наблюдателей ждут отскока этой криптовалюты уже после новогодних праздников) у "китов" появляется все больше возможностей для ценовых маневров, связанных с продажей большого количества этих монет.

"Хомячки" потеряли деньги

Обвал для "китов" — контролируемое событие. Как отмечают аналитики, это нормальная реакция под конец года. Имея серьезные средства — десятки и сотни миллионов долларов, — крупные игроки "пампят" курс тогда, когда им это нужно, и до требуемых уровней. Когда же спрос начинает зашкаливать, они начинают выходить из криптовалюты. Пострадавшими в итоге оказываются "хомячки" — мелкие и неискушенные инвесторы, которые покупали биткоин "на хаях" (высоких ценах). Они реагируют на любую панику и, не являясь обладателями больших денег, несут наиболее серьезные потери.

© Sputnik. Евгений Биятов Белоруссия официально разрешила все криптовалюты и майнинг

Охваченные паникой "хомячки" сразу же продают валюту на коррекции и негативных новостях. "Китам" паникеры, наоборот, на руку: на профессиональном сленге трейдеров это называется "стрижка". Когда "хомячки" порываются скидывать цифровые активы, тяжеловесы подбирают их "на низах", а потом вновь подогревают курс: запускают позитивные новости и опять продают на пиковых значениях.

"Те, кто закупил биткоины "на хаях", сейчас охвачены паникой: они не ожидали такого обвала", — констатирует Валеев.

Такие инвесторы в конце концов оказываются не при делах. Все, что им остается, — постепенно выбывать из игры, ведь средств для торгов у них все меньше и меньше.

Наибольшие потери понесли инвесторы, которые делали ставку исключительно на биткоины. Больше повезло тем, кто диверсифицировал портфель: например, помимо биткоинов, имел еще и "голубые фишки" криптовалютного рынка, у которых есть под собой какие-то активы, компании и технологии, — например, Ripple и Etherium.

Обвал не исчерпан

Как уверяют наблюдатели, нынешний обвал был прогнозируем: его ждали к 25 декабря, так как "киты" обычно активизируются перед Новым годом. Однако произошел он несколько раньше.

Таким образом, глубина падения криптовалюты еще не исчерпана, она будет падать и дальше, а до каких уровней — предсказать сложно. "Возможно падение до уровней поддержки в десять и девять тысяч долларов, но не исключено, что и ниже" — предполагает Валеев.

Директор по инвестициям в фонде CryptoLife Мансур Гусейнов считает, что биткоин может подешеветь и до 7,5 тысячи долларов. Он отмечает, что в последние несколько месяцев рост был слишком быстрым и рынку необходима коррекция.

Впрочем, по мнению наблюдателей, уже в январе-феврале ситуация стабилизируется и курс биткоина вновь пойдет вверх. Трейдеры не исключают, что к весне будут давать и 25 тысяч, и даже 40 тысяч долларов за монету.

Как бы там ни было, мощный обвал криптовалюты еще раз подтверждает ее спекулятивную сущность — она близка к природе пузыря недвижимости. Насколько долгосрочным и драматичным окажется в итоге падение и произойдет ли отскок — покажет ближайший месяц.