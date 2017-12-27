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Малыш, научи меня снова быть сильной...

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Колумнисты
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Вера Гаврилко
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Колумнист Sputnik Казахстан Вера Гаврилко рассуждает о том, как дети могут защитить взрослых от ужасов их мира.

— Сегодня мы будем исцелять нашего внутреннего ребенка. Это очень важная практика. Иначе вы не станете здоровыми и счастливыми, — строго сказала тренер Света.

С десяток человек, пришедших на занятие, горестно потупились.

— Внутри каждого из вас живет малыш, который нуждается в понимании, любви и чувстве защищенности, — вдохновенно вещала Света. – Скажите, какие чувства вы испытываете к вашему внутреннему малышу? Любите ли вы его?

Все десять посмотрели на Свету, как на дуру.

— Вот! — торжествующе взмахнула указкой тренер. — И что вы после этого хотите? Даю вам первое задание: представьте место, где живет ваш внутренний ребенок, почувствуйте, каково ему сейчас. Наверняка грустно и одиноко. Попробуйте познакомиться, но не рассчитывайте, что он сразу пойдет на контакт. А потом расскажете мне и всей группе, как прошла ваша первая встреча.

Я вообще-то люблю драму как жанр, поэтому с готовностью вообразила грязный захламленный чердак, где скрывается от всего мира мой нелюбимый внутренний ребенок. Таким его и увидела — очень маленьким, чумазеньким, забившимся в уголок, острые коленки обхвачены худенькими ручонками. А кругом — я даже зажмурилась от отвращения! — огромные жирные пауки. Да, мохнатые тарантулы! Ростом с самого ребенка. Я очень боюсь пауков — значит, и ребенок мой внутренний тоже пусть боится.

Группа мрачно выслушала мои признания. Впрочем, у других истории были не лучше. В потустороннем мире, оказывается, живет много несчастных внутренних детей. Больше всего мне запомнился рассказ солидного дяденьки лет 50. Его ребенок (неожиданно — девочка, но это не важно, объяснила нам терапевт) сидел в укрепленном бункере с пулеметом и кучей боеприпасов и палил по всему, что к нему приближалось.

— Ну что я могу сказать, — вздохнула Света. — Вы все очень вовремя пришли сюда и начали терапию. Очень, очень вовремя.

Она сообщила, что сейчас мы займемся спасением наших внутренних детей. Это будет происходить в процессе медитации. Мы все должны медитировать и представлять, как бесстрашно забираемся в логово к брошенным малюткам, обнимаем их, жалеем, целуем, тормошим и всячески дарим любовь и заботу.

Кулак
© flickr.com/ Walt Stoneburner
Урок насилия: защищаться словом или делом

— Ваши дети должны понять, что их внутренние взрослые всегда смогут их защитить!

Для облегчения выполнения поставленной задачи Света включила жалостливую музыку. Группа начала медитировать. Не знаю, как у других, но у меня сразу все пошло не так. Когда я "вернулась" на гадкий грязный чердак, увидела, что там вовсю идет веселуха. Мой бэби не собирался грустить и сидеть в темноте. Напротив, он развесил всюду мерцающие новогодние гирлянды и включил развеселую музыку, мало того, — всех пауков нарядил в гирлянды, а самого большого и страшного оседлал и катался на нем по чердаку, заливисто хохоча. Паук увидел меня и сложил лапки, умоляя спасти его от издевательств.

И пришлось мне вместо бедного малютки спасать ни в чем не повинное животное, а малютка… В общем, всю медитацию я глупо хихикала, и тренер Света, устав делать замечания, выгнала меня вместе с моим хулиганом.

Но хотя я так никого и не исцелила, поняла одну важную вещь — мой внутренний ребенок сильнее меня, вполне реального взрослого человека. И если припадать к какому-то источнику сакральной силы, то почему бы не к нему — смешному карапузу в сползших советских колготках, который наивно таращится с черно-белых фотографий. Мой внутренний ребенок защитит от всех бед взрослого мира, нужно лишь попросить его об этом, признать, что твои "взрослость", "всезнайство" и "самодостаточность" ничто перед его сокрушительной витальностью.

Знаете, дети вообще сильнее и неуязвимее нас, потому что верят: все будет именно так, как они хотят.

Дети могут быть прекрасными врачами, но история совсем не про то, что нужно уметь ставить уколы, а про то, что надо внушать надежду самым безнадежным больным. У детей это получится лучше, им даже делать ничего особенно не нужно. Дети могут стать прекрасными учителями, а за партами пусть посидят взрослые. Всего один день! Думаю, было бы весьма поучительно. И еще дети могли бы принимать законы, проектировать города, изобретать всякие полезные штуки, снимать фильмы и, конечно, работать супергероями.

Дай мне твою ладошку, малыш, научи меня снова быть сильной…




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