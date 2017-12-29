Миссия выполнима: как не набрать 10 кг за 10 дней

Конец декабря — развеселое время, когда холодильники, не справляясь с нагрузкой, вынуждены передать часть своих функций балкону. Ценные советы на Новый год, как следить за фигурой, дала читателям тренер по фитнесу и колумнист Sputnik Южная Осетия Анна Гаглоева.

"Я очень боюсь Нового года", — говорят мои постройневшие девочки, будто с ударом курантов волшебство рассеется, и злая фея, вредно хихикая, вернет им весь груз потерянных килограммов. Но колесница превратится в тыкву, а ножка больше не влезет в башмачок не от чьих-то злых чар, а лишь от банального переедания. Чтобы в первый рабочий день следующего года пуговицы на жакете застегнулись, относитесь к праздникам с радостью, но без фанатизма.

Новогодними днями не заканчивается наша жизнь, напротив — это чистая страница и отличная возможность обнулить счетчики. Неужели вы правда верите, что от обилия еды на столе будет зависеть новогоднее настроение? Пересмотрите меню, замените сложносочиненные вариации с майонезом на простые в приготовлении и легкие по калорийности. Запеките мясо, птицу или рыбу. Пусть это блюдо станет основным на столе. Приготовьте пару легких салатов и закусок, заправленных натуральным йогуртом с горчицей, чесноком и зеленью, лимоном или ложечкой оливкового масла. И когда первый раз за много лет вы не упашетесь к 12 часам на кухне до полуобморочного состояния, то, наконец, почувствуете настоящий праздник.

© Sputnik Алексей Ковалев Фитнес-инструктор: фрукты на ночь - витаминизированные булочки

Все последующие дни, когда вас будут приглашать в гости и накладывать в тарелку по три куска пирога с разными начинками, не поддавайтесь на провокации и налегайте на мясо, овощи и зелень. Вы не привлечете к себе внимания, поскольку также будете полноценным участником трапезы, но в сумме употребите меньшее количество калорий. Вечерами будьте аккуратны с фруктами. Традиционно сметаемые в Новый год килограммы мандарин содержат достаточно много фруктозы. А она тот же сахар, только в ином виде, и в сумме с остальной пищей может значительно подпортить показания напольных весов и расположение духа.

Ну и какой же праздник без спиртного. Если заморочиться и внимательно изучить этикетку бутылочки виски, например, то вы увидите, что энергетическая ценность этого напитка составляет 235 килокалорий на 100 граммов, при том, что никаких других питательных и полезных веществ в нем нет. Такая же ситуация со всем остальным крепким алкоголем. В бокале сухого красного вина (а это 200 граммов) — 136 килокалорий. Поэтому, выбирая из двух зол, отдайте предпочтение вину. Хотя фитнессообщество вообще против алкоголя, вы же помните?

Провести большую часть каникул перед телевизором, пересмотрев советскую новогоднюю классику кинопроката и все части "Один дома" — большой соблазн. Но именно этот сценарий времяпрепровождения и погубит заявленную миссию — не набрать 10 килограммов за 10 дней. Тащите родню на танцпол, даже если это просто ваша гостиная, в любой мороз идите в гости пешком и просто больше гуляйте. Двигайтесь интенсивнее и жгите энергию всеми доступными методами.

И вообще, наслаждайтесь жизнью, свободным временем и хорошим настроением. Пусть праздники оставят о себе волшебные, теплые воспоминания, а не груз лишних килограммов.