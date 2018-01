Трамп и русская мама: что общего

Об этом он рассуждает для РИА Новости.

Ушедший год под конец отметился в медиасфере небольшим скандальчиком вокруг очередной журналистки, хайпанувшей на очередном рукопожатном ресурсе текстом вроде "наши мамы не умеют готовить" и обвинившей в неумении создавать нормальную еду всех "российских женщин формата сорок плюс".

Забавно тут то, что своим залихватским враньем это чудо, судя по всему, только пару лет назад узнавшее о салате из рукколы, выбесило граждан любого пола, возраста, национальности и политических убеждений на территории всей Российской Федерации и ближнего зарубежья. Ибо лучше мамы в детстве ни одному нормальному человеку никто никогда и ничего не готовил и не приготовит.

А еще данное чудо умудрилось привести в качестве примера кулинарного шедевра итальянскую брускетту, даже не подозревая о том, что в своем аутентичном виде данная "антипаста" возникла исключительно с целью не выбрасывать подсохший и/или заветренный хлеб. А вообще-то все итальянцы, как любые нормальные люди, предпочитают в "хороших домах" свежий пшеничный хлеб, который едят, обмакивая в нерафинированное оливковое масло с травами, чаще всего с тмином и розмарином, реже — с давленым чесноком.

Как ни странно, этот скандал наводит на мысли о Дональде Трампе.

© AP Photo. Evan Vucci Журнал Time не предлагал Трампу снова стать "Человеком года"

Внутренняя, прежде всего экономическая, политика этого президента, в отличие от внешней, выглядит пока что крайне успешной.

О своем желании "заново выстроить" инфраструктуру США Дональд Трамп неоднократно заявлял еще в 2016 году, будучи кандидатом, и неслучайно вернулся к этому в своей речи от 9 ноября 2016-го, еще раз продемонстрировав, что обещание дано, что называется, "не просто так".

Цитата: "Мы улучшим наши города и обновим наши трассы, мосты, туннели, аэропорты, школы, больницы. Мы обновим нашу инфраструктуру, которая снова не будет иметь равных. И мы дадим работу миллионам наших людей".

Сказано — сделано.

О том, что президент представит программу кардинальных инфраструктурных реформ уже в январе 2018 года, заявил 24 декабря директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

Если коротко, суть разрабатываемого сейчас более (есть утечка) чем семидесятистраничного документа заключается в следующем. В течение ближайших десяти лет на инфраструктурные нужды США необходимо выделить весьма скромную цифру в один триллион (!) долларов.

При этом предполагается, что лишь 200 миллиардов долларов будет выделено широкой рукой из федерального бюджета. Остальные 800 миллиардов, по мнению Дональда Трампа, необходимые для реконструкции и строительства новых "внутренних городов, трасс, мостов, туннелей, аэропортов, школ и больниц", предлагается самостоятельно изыскать органам местной власти и частным инвесторам.

И есть ощущение, что конгресс проголосует за это, несмотря на "политическое противодействие". И денег дадут. И даже местные власти и частные инвесторы недостающее вполне изыщут, потому как понимают, что так будет вновь "разогнана" экономика.

В появлении Трампа и его идей нет ничего случайного. В Америке есть гигантский вызов "ржавого пояса" и деиндустриализации территории страны, прежде всего ее "внутренних регионов". Уже всем понятно, что постиндустриальное общество, пусть даже в его лучших, американских, образцах, на сегодняшний момент времени — эдакий жуткий уродец типа "электромобильной промышленности" имени Илона Маска: если в нее постоянно вкачивать деньги и ресурсы, то эта красивая обертка для китайского аккумулятора даже куда-то едет. Но зарабатывает на подобной красоте все равно только тот, кто печатает акции и долги. Можно к этому как угодно относиться, но вызов перед Трампом стоял и стоит серьезнейший: перезапустить "производящую" экономику Америки заново.

И Трамп пришел к пониманию того, как он будет решать данную задачу, с чего начнет и что конкретно изберет драйверами роста. И этими драйверами были выбраны добыча углеводородов, развитие ВПК (смотри военный бюджет) и инфраструктурные проекты.

Внимание, вопрос: а вам это ничего не напоминает?

И почему при этом никто не говорит: "Лучше бы делал айфоны"?

…И вот тут мы как раз и можем вернуться к упомянутой в начале журналистке и ей подобным. Что из медийного, что из экономического мира.

Можно сколько угодно изощряться в способах готовки говядины, например, но все равно существует всего несколько ограниченных количественно типов прожарки, условно говоря, — "extra rare", "rare", "medium rare", "medium", "medium well" и "well done".

© Sputnik. Ирина Калашникова Трамп оказался самым непопулярным президентом США за 70 лет

А все остальное — это исключительно соусы и приправы: они могут быть в итальянском стиле, то есть подчеркивать натуральный вкус продукта. Или во французском — и полностью его затмевать, даже видоизменять. Но сама структура мяса тут все равно одна, и она остается неизменной. И это очень хорошо понимали наши мамы и бабушки, которые на самом деле здорово умели готовить из имевшихся продуктов. И с появлением рукколы и прочих кресс-салатов тоже не сильно растерялись и легко включили их в наш основной рацион: алгоритма приготовления это ничуть не изменило, лишь только разнообразило вкус.

Вот и механизмов "разгона экономики" тоже не так много — такие драйверы роста, как добыча сырья, ВПК и инфраструктурные проекты абсолютно "базовы" для любой экономики: хоть Российской Федерации, хоть США. Энергоносители, "военка", инфраструктура. Дальше у нас еще сельское хозяйство, но оно у американцев, в отличие от нас, было: нам приходится его фактически заново развивать. Дальше идут уже производные. И те "экономические журналисты", которые говорят о "производстве айфонов" как о "пути к успеху государства", тут очень похожи на ту самую "кулинарную либералку", презирающую настоящую кухню, потому что вообще — ну что мама может понимать.