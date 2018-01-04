Год со Sputnik: 13 "атмосферных" месяцев

О том, почему год в Sputnik длится 13 месяцев, что изменилось в подходе к материалам, о своих успехах и провале решилась рассказать в свой день рождения корреспондент Sputnik Абхазия Амра Амичба.

Нет официозу

Отсчет "атмосферного" года в Sputnik начался для меня в декабре 2016 года, когда официально приняли на работу. Признаюсь, что со второго раза. Поставила себе цель и добилась ее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мой большой 2017-й, или как я нашла свой Sputnik

И уже с первого материала, который мне пришлось переделать девять раз, поняла, что подача материала в Sputnik иная, нежели та, к которой я привыкла в других СМИ.

Так получалось, что за почти десятилетнюю журналистскую практику в основном я освещала работу парламента, правительства и официальные встречи чиновников разных уровней. На выходе, как и полагается, сухой репортаж с цитатами.

Не устаю ежедневно благодарить про себя коллег-корреспондентов и продюсеров Sputnik, которые за эти 13 месяцев ни разу не отправили меня на заседания Кабмина и Парламента.

Я ощутила вкус журналистики в Sputnik, где я начала писать человеческие истории и "атмосферные" материалы. Находясь на том или ином мероприятии, глаз и ухо уже "цепляют" не официальных спикеров, а детали и простых участников, которые и становятся главными героями моих материалов.

Я поняла, что мир не крутится вокруг чиновников, и что в маленькой Абхазии огромное количество интересных людей, о которых можно писать бесконечно. Главное, их найти.

Неиссякаемая благодарность

За тринадцать месяцев работы в Sputnik я услышала столько благодарностей от респондентов, интервьюируемых, героев публикаций, сколько не услышала за все время работы в других СМИ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Элеонора Козьмиди рассказала о 97 днях в карцере

Одной из первых после выхода материала на сайт мне позвонила 80-летняя Элеонора Козьмиди — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, заслуженный педагог Абхазии. Про таких говорят, сильная женщина несгибаемой воли. А рассказанная ею история о 97 днях в грузинском карцере во время Отечественной войны народа Абхазии не могла оставить равнодушным никого.

В одно из моих дежурств уже вечером в редакцию позвонила женщина и спросила, ожидается ли выход на сайт материала о юбилее актера Томаса Кокоскир. Обычно корреспонденты Sputnik заранее готовят истории об известных в Абхазии деятелях. Но, к своему стыду, мы как-то упустили дату дня рождения исполнителя легендарной роли Хаджарата Кяхба в фильме "Белый башлык". Звонившая оказалась невесткой знаменитого актера, она тепло пообщалась с совершенно незнакомым ей корреспондентом, не ставя никаких упреков редакции, и я посчитала своим долгом успеть написать о юбиляре. Ее искренняя благодарность после выхода материала на сайт до сих пор греет мне душу.

Таких примеров много, не все перечислишь. Мое большое сердечное спасибо каждому за оценку скромного труда.

Звездная пощечина

Вы когда-нибудь получали пощечину? Я да, один раз. Мне было лет 11, когда мой любимый младший брат влепил мне пощечину, даже помню, что в правую, да так сильно, что на себе испытала значение выражения "звездочки из глаз". Помню свои ощущения: обида не столько от боли, а от того, что она была неожиданной и незаслуженной. Во второй раз в жизни такие же звездочки из глаз посыпались, когда я прочла комментарий мировой оперной дивы, которую я боготворю за талант, на свой материал о начале продаж билетов на ее фестиваль.

У меня есть черта характера, и, если хотите, принцип, который очень важен и в журналистике, и в жизни: говорить и писать только то, что услышала и увидела своими глазами. А если свидетелями тому, помимо меня, стали несколько десятков человек, необоснованное обвинение во "вранье" довело до слез. Из всего этого сделала вывод: величие человека определятся и тем, как он относится к тем, кто стоит ниже него, проще говоря, к простому корреспонденту, одному из тех, кто составляет любимое обращение певицы — "Сыжэлар" (мой народ – абх.).

Выбор читателя

Случается иной раз читать в социальных сетях рассуждения и недобрые комментарии о том, почему на сайте Sputnik публикуется информация об авариях, убийствах и прочих чрезвычайных происшествиях. На портале публикуется самая разнообразная информация, только читают ее не все.

Для наглядности приведу пример. История о четырехлетнем Несторе со сложной формой ДЦП, в семье Зарандия это уже второй ребенок с таким диагнозом, не прочли и двести человек, не говоря уже о том, чтобы как-то отреагировать, хотя бы перепостами.

Зато другой материал, который мне пришлось отписывать в дежурство к 12 ночи про убийство в Гудауте, набрал почти 12 тысяч просмотров читателей. Теперь, думаю, всем стало понятнее, кто формирует информационную повестку.

Провал года

Знаете, я не люблю зоопарки, и, бывая в других городах, не посещаю зверинцы. Всего лишь два раза была в Московском зоопарке, куда я целенаправленно ходила посмотреть только на жирафов: мне они кажутся сказочными существами с их неестественно длинными шеями.

А вот смотреть на диких животных, рожденных быть свободными, в клетке для меня невыносимо. Один вид таких сильных представителей дикой природы в неволе вводит меня в ступор. Я не понимаю людей, которые "глазеют" на этих несчастных животных.

Именно ступор охватил меня при виде леопарда в селе Лыхны этой осенью. Вокруг несчастного животного собрались зрители, в общей массе которых были мужчины, закуривая одну за другой сигарету, создавали такой гвалт, что плененное животное, уверена, от стресса не притронулось в своей "сокамернице" – хозяйской курице-приманке.

Самым первым журналистом на месте события оказалась я. Корреспондент должен был бы стать глазами и ушами Sputnik, чтобы сразу с места рассказать читателям о том, что происходило в тот день в Лыхны. Но текст не писался, не могла выжать из себя ни предложения. Через несколько часов мучений отдельные разрозненные обрывки текста и аудиозапись я отправила своему коллеге Бадраку Авидзба, который привел все в удобочитаемый вид и помог мне не провалить задание окончательно. В итоге конкуренты опередили с одной из последних новостей. Конечно, меня оштрафовали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

Правда, в завершение рабочего дня, вернувшись в офис в Сухум, когда я уже не смотрела в глаза леопарда, смогла написать материал, который раскрыл атмосферу, царившую в Лыхны.

Рекорды

Каждый корреспондент, думаю, ведет личную статистику публикаций, ставших наиболее читаемыми. Есть она и у меня.

Замыкает тройку с рейтингом более 11 тысячи просмотров апрельский материал "Лик на окне: галский дом внезапно стал объектом паломничества". В селе Первый Гал к вечеру Пасхи на одном из окон дома жителя появилось очертание, напоминающее образ Богородицы, и с тех пор в эту деревню потянулась вереница православных верующих, приезжал даже глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиаа).

Летом 2017 года общественность Абхазии и Сухума была взбудоражена очередной смертью и объединена целью – достойно похоронить всеобщего любимца, городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона. По количеству просмотров публикации "Ушел Марадона: легенда сухумских улиц" можно судить, что жители Абхазии близко к сердцу восприняли весть о смерти городского бездомного.

А на первом месте материал, который я даже не захотела подписывать своим именем за его "легкомысленность". Вместе с женской частью коллектива Sputnik Абхазия составили список по нашему мнению самых завидных женихов республики. Но, помимо того, чтобы назвать имя и фамилию, надо было как-то подробнее описать каждого, почему он считается завидным. Это задание выпало мне. И тут я "включила блондинку". "Завидные женихи Абхазии: взгляд "блондинки" стал одним из самых читаемых материалов на сайте Sputnik Абхазия за 2017 год.

Жаркую дискуссию и споры вызвала инфографика "Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу", для которой я готовила техническое задание. Публикация очень не понравилась в Грузии. Но у меня не было цели отразить весь национальный состав Абхазии. Задача была показать изменения за сто лет в численности титульного этноса. Более четырех тысяч просмотров. А 44 дислайка нет ни у одного моего материала.

Среди видеоматериалов один из рекордсменов "Алмас и Балу: человек и медведь вступили в спарринг". Кстати, съемки в Ткуарчалском районе в семье Ченгелия, где жил трехлетний бурый медведь — мои самые любимые.

При виде того, с какой любовью и теплотой, как к члену семьи, относятся люди к медведю, воспитав его буквально с пеленок, понимаешь, что дружба возможна в нашем жестоком мире. А фотография медведя Балу до сих пор стоит у меня на заставке монитора компьютера.

Шуточное звание от коллег "королева опросов" я получила после серии видеоопросов о том, что знают жители Абхазии о республиках бывшего СССР. Как оказалось, жители республики вне зависимости от возраста весьма хорошо осведомлены о прошлом и настоящем советских республиках, ныне самостоятельных демократических государствах.

Личное в каждом

Среди материалов, которыми я очень горжусь "Жил с верой в добро и людей: Сергею Багапш исполнилось бы 68 лет" и "Дитя и отец Победы: к 72-летию первого президента Абхазии". Воспоминаниями о первом и втором президенте Абхазии делятся не политические и государственные деятели, а обычные люди самых разных профессий.

В каждый материал я вкладываю без преувеличения частичку своей души, а если попытаюсь "схалтурить" и напишу сухую информацию, ее просто не примут, заставив переписать. Поэтому иной раз шучу, что "продала душу Sputnik".

Так было с материалом о лучшем кондитере. Сухое перечисление имен номинантов и победителей "зарубили" и отправили на доработку. В итоге я написала материал, из которого каждый читатель смог ощутить царившую атмосферу на конкурсе.

Меня много лет учили на журфаке, что своего "я" не должно быть в информационном тексте, но Sputnik работает не только с такими "пресными" форматами. В Sputnik предпочтение отдается материалам с деталями, взглядами участников любого события и мероприятия. Теперь мое личное восприятие почти в каждом материале. Правда, для этого требуется очень сильно выкладываться эмоционально.

© Sputnik Зафас Гамгия Исповедь через музыку: Нодар Чанба о капелле Абхазии

Из таких историй читатель может узнать о том, на чем я добираюсь вечером домой, как я "выплываю" со двора на работу в ливень, и что не смогла сдать кровь в день донора, потому что у меня аллергия на антибиотики. А также чья пресс-конференция вызывает во мне одухотворение, и когда я посадила свое первое деревце.

Одна из моих бывших коллег Валерия Цкуа как-то сказал мне: "Если бы я не видела, что материал подписан твоим именем, подумала бы, что пишет совершенно другой журналист. Я ведь знаю, как ты пишешь".

Теперь я поняла, что сама не знала, как могу писать. Спасибо Sputnik за 13 атмосферных месяцев.