Украина в 2018 году: мрачные перспективы

Предсказать будущее Украины довольно сложно, считает обозреватель РИА Новости Захар Виноградов.

Большинство принимаемых в стране решений зависит не от власти — президента, правительства и парламента, а от так называемых внешних кураторов — США и ЕС.

С другой стороны, глава украинского государства за три года президентства настолько хорошо овладел искусством угождать кураторам, используя при этом их противоречия и разногласия и соблюдая собственные политические и бизнес-интересы, что нетрудно предугадать сохранение нынешнего режима в неприкосновенности в ближайшие полтора года (до официальных президентских выборов). При этом сохранятся постоянные попытки "друзей" Порошенко из оппозиции раскачать лодку украинской политики, с тем чтобы заменить его на фигуру менее искушенную и более удобную Западу.

Поэтому, не давая точных прогнозов о будущем Украины в 2018 году, можно обозначить главные тенденции.

Нищета, коррупция, развал экономики

На протяжении трех лет, то есть с 2014 года, у политических аналитиков как внутри страны, так и за ее пределами не возникало сомнений в непрочности режима Порошенко и возможного, даже неизбежного, его досрочного обновления.

© Sputnik. Евгений Биятов Посол США о санкциях против РФ: необходимо решить конфликт на Украине

Причина — в стагнации экономики, которая за время его правления рухнула и оказалась на последнем месте в Европе по доходам населения. А также в том, что, несмотря на предвыборные обещания главы государства, бесконечная гражданская война на Украине продолжается, а ее жертвы множатся. Третий признак досрочного краха режима — развивающаяся и принявшая космические масштабы коррупция. По этому показателю Украина заняла в Европе первое место и прочно его удерживает, что, несомненно, продлится и в наступившем 2018 году.

Однако Порошенко удержался. Более того, если внимательно присмотреться к самому режиму, то президент остался у власти как раз благодаря этим признакам украинского неблагополучия.

Экономика (в ситуации, когда долг Украины почти равен годовому ВВП, что составляет более 70 миллиардов долларов) удерживается на плаву посредством западных дотаций, которыми хотя и скудно, но подпитывают украинскую власть МВФ и ЕС.

Отсутствие по вине Украины прогресса в реализации Минских соглашений делает гражданский конфликт на востоке страны нескончаемым. Это крайне выгодно Западу, создавшему у границ России кровоточащую язву.

А коррупция позволяет Порошенко удерживать власть среди украинской бизнес-элиты, умеющей лишь через коррумпированные связи в парламенте и высших эшелонах власти строить свой полукриминальный бизнес.

При этом идти на следующие выборы рядовым кандидатом президент не может. Его популярность у избирателей, согласно последним рейтингам, ниже 10 процентов, а политические антипатии к нему определены как самые высокие в стране, почти 25 процентов, о чем свидетельствуют даже лояльные режиму социологи. То есть Порошенко на предстоящих выборах предстоит бороться не за свой рейтинг у лояльных и нейтральных избирателей, а против миллионов своих противников, не просто разочаровавшихся в нем, а категорически его не приемлющих.

Война, террор, убийства

В этой обстановке президент может сделать единственно удобный для него политический шаг — объявить военное положение. Либо только в Луганской и Донецкой областях, либо также в Харьковской, Запорожской и Одесской, где как раз и сосредоточены его главные "антипатики". Такое "военное положение" позволяет отключить эти территории от избирательной кампании, и тогда ее удастся провести с минимальным для себя — Порошенко — перевесом в голосах.

© Sputnik. / Алексей Фурман Киев призвал международных партнеров помешать возведению моста в Крым

Для обоснования такого решения необходимо, чтобы на территории страны продолжались "теракты": взрывы оружейных складов, массовые акции националистов и радикалов, нападения на органы власти и правопорядка, обстрелы территорий в зоне гражданского конфликта на востоке. Поэтому в 2018 году можно ожидать усиления "диверсионной деятельности" неизвестных групп на территории Украины, увеличения числа покушений на жизнь наиболее лояльных власти депутатов, а также "предотвращения" очередных покушений на самого главу государства.

Конечно, такой сценарий неконституционного захвата власти (вернее, ее удержания) нынешней политической кликой не устроит прежде всего Запад. Поэтому всеми доступными ему методами Порошенко будет раскручивать идею "агрессии России против Украины", будоража западное общественное мнение своей "защитной и оборонительной" функцией, в соответствии с которой Украина, сам президент и его режим — последний оплот против "агрессивных планов Кремля".

Примет ли Запад такую трактовку — большой вопрос. Ведь и российская дипломатия не станет молча смотреть на явную пропагандистскую ложь украинского президента.

Порошенко некуда бежать

Отсюда другой сценарий развития ситуации. При сохранении, конечно, "растущей восточной угрозы". Он предполагает внесение изменений в Конституцию Украины, согласно которым президент избирается не всеобщим голосованием, а парламентом страны. Либо — как вариант — изменения предполагают ослабление функций президента до представительских и усиление полномочий премьерских, поскольку премьер также избирается не населением, а парламентом. А работать с последним (тем более в нынешнем его составе) Порошенко за три года научился.

© Sputnik. Евгений Котенко Госдеп США выдал лицензию на поставки оружия Украине

Если этот сценарий будет задействован, то приступить к его реализации Порошенко и его команда должны уже сразу после Нового года, поскольку процедура внесения изменений в Конституцию как раз требует годового цикла.

В любом случае — и это, пожалуй, самое главное — украинский президент не собирается оставлять пост или передавать его какому-либо своему преемнику. Нет преемников, но есть скрытые и явные враги режима, которые, придя к власти, отомстят, расправятся прежде всего со своими предшественниками, то есть с Порошенко и его командой.

А именно это — мстить предшественникам и расправляться с ними — на Украине научились делать виртуозно. И как раз при Порошенко. А вот бежать ему от гнева и мести своих врагов некуда.