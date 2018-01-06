Детское автокресло: роскошь или необходимость

О том, насколько важно иметь в машине автокресло для детей и как опасно пренебрегать простыми правилами безопасности рассуждает колумнист Sputnik Голандзия Эсма.

Новогодние праздники в самом разгаре. Зачастую именно в эти дни происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

Каждый родитель в Абхазии понимает, насколько важна безопасность ребенка в автомобиле, однако детское автокресло мало кто использует. В масштабах маленького города поездка из пункта А в пункт B занимает в среднем минут десять, поэтому взрослые не придают значения тому, что дети не пристегнуты. Порой на наших дорогах можно увидеть и такую картину: за рулем, пристроившись на коленях у папы, едет довольный малыш.

От аварийной ситуации на дороге не застрахован даже самый ответственный и опытный водитель. Нам не стоит полагаться только на собственную внимательность и знания правил дорожного движения, ведь нет гарантии того, что из-за поворота не вылетит очередной лихач. Кроме того, состояние наших дорог усугубляет ситуацию.

Некоторые мамы считают, что маленькому пассажиру комфортнее на руках, а не в сковывающем движения автокресле. Однако испытания показывают, что в случае аварийной ситуации под воздействием силы инерции масса любого предмета в машине увеличивается более чем в 30 раз. Это означает, что шансы удержать ребенка в руках равны нулю. Если малыша пристегнуть обычным штатным ремнем, то давление ленты придется на шею. А в случае излюбленного приема родителей — провести ремень подмышкой у ребенка — может быть травмирована грудная клетка. То есть единственное безопасное для ребенка место в машине — это автокресло.

В интернете можно просмотреть краш-тесты детских автокресел. Они наглядно демонстрируют, насколько умно и прочно сконструировано это, казалось бы, незамысловатое пластмассовое устройство и каким удивительным образом оно защищает сидящего в нем ребенка.

Вот основные рекомендуемые правила по использованию автокресла:

Кресло необходимо выбирать соответственно возрасту и весу маленького пассажира.

Ребенок до года должен ехать спиной по ходу движения.

Заднее сиденье более безопасно для установки кресла.

Кресло крепится с помощью штатных ремней или системы Isofix. Оба способа разрешены и одинаково безопасны.

Стоит обратить внимание на то, есть ли у конструкции боковая защита головы и плеч.

Для детей постарше существует альтернатива автокреслу: менее габаритное бескаркасное кресло и бустер. Юридически эти устройства разрешены, но на практике не защищают ребенка от повреждений при боковом столкновении. Адаптеры, по типу удерживающего устройства ФЭСТ, с недавнего времени вообще запрещены к использованию, по крайней мере, в России.

Выполнение этих несложных правил позволит обезопасить наших маленьких ценных пассажиров и выработать в них привычку пристегиваться. Берегите себя и своих близких!