Глазами болельщика: каким будет спорт в 2018 году

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о тех спортивных событиях, которые нельзя пропустить как заядлым, так и начинающим болельщикам.

Колумнист Олег Дмитриев рассуждает для Sputnik Беларусь о том, как не пропустить главные спортивные события 2018 года.

© REUTERS/ ISSEI KATO Российские атлеты едут в Пхенчхан, но вопросы остались

Об Олимпийских играх в Южной Корее уже сказано немало: споры о допуске-недопуске российских атлетов, отказ руководства Национальной хоккейной лиги отпускать лучших из своих команд в составы разных сборных, перспективы на играх Дарьи Домрачевой. Все это не сходило с первых полос различных спортивных изданий. Однако мало кто писал о том, что для того, чтобы смотреть эти Игры по телевизору, необходимо сделать над собой ряд усилий.

Прежде всего, я имею в виду разницу во времени. Горнолыжные соревнования будут начинаться, когда в Москве ночь, лыжные и биатлонные старты приходятся на время завтрака. А хоккей и фигурное катание можно будет смотреть, что называется, "в рабочий полдень".

Понятно, что лучшие моменты Олимпиады будут повторяться вечером. Уже мало кто подвергает сомнению, что наибольший триумф ждет сборные Норвегии и США. А "подсластить пилюлю" российским болельщикам может только победа в олимпийском хоккейном турнире, а также успехи в фигурном катании. Кстати, готовность европейских фигуристов к Олимпиаде можно уже посмотреть в Москве с 15 по 21 января, где пройдет первенство континента.

Кубок мира в России: на футбол на поезде — бесплатно

Россия с Уругваем играет в Самаре, Бельгия с Англией — в Калининграде, Аргентина с Нигерией — в Санкт-Петербурге, а Дания и Перу — в Саранске. А Ростов-на-Дону увидит бразильскую "канаринью".

Судя по опыту Кубка Конфедераций, могу дать совет: ехать смотреть футбол надо обязательно — и даже неважен матч и город. Вы даже можете не любить футбол, но тем не менее проникнуться "планетарной страстью": поддержать на трибунах экзотическую сборную Панамы, сделать селфи с зажигательными колумбийцами и выдержанными шведами. А можно и никуда не ехать, а просто показать свой город французам, немцам, испанцам и португальцам.

Сделать это достаточно просто: оформить паспорт болельщика, купить билеты на сайте и, возможно, получить бесплатные места на поезд. Эта система регистрации болельщиков, которая была опробована на Кубке Конфедераций, вызвала восторг не только в России, но и других странах, в частности, в Англии. Именно британская пресса являлась жестким критиком идеи проведения Кубка Мира по футболу на пространстве от Калининграда до Екатеринбурга.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине: новая реальность

Этот турнир, который пройдет с 7 по 12 августа, интересен по нескольким причинам. На нем обязательно должны появиться атлеты из России и стран Восточной Европы, которые раньше не были замечены в различного рода допинговых скандалах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Допинг-контроль глазами болельщика: новый вид спорта

Несмотря на политизированность данного вопроса в 2017-м году, мне кажется, что допинговый спор уже всем надоел — спортивным федерациям и международным организациям необходимо ставить в вопросе контроля над спортсменами точку.

Правила допинговых процедур должны быть понятными и прозрачными для всех стран. Иначе можно будет потерять целое поколение молодых атлетов из Восточной Европы. А это, на мой взгляд, отбросит развитие легкой атлетики на несколько лет назад. Такого допустить нельзя — и турнир в Берлине — большой шанс к этому.