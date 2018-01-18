Удивительная встреча с Искандером в Москве

Нет, не подумайте, что я ошиблась, указав имя героя, время и место встречи: да, именно встреча с Фазилем Искандером в Москве, встреча с особой группой абхазских студентов 4-го курса Театрального института имени Бориса Щукина. Они оживили голос и послание абхазского писателя в театрализованной постановке "Софичка" на сцене института.

Признаться, я шла на этот спектакль, находясь в известном смысле в информационном вакууме, ничего не зная о предстоящем событии, но полностью доверяя вкусу и авторитету Дениса Чачхалиа, поэта, писателя и переводчика. Он пригласил меня вместе с моими друзьями — Алисой Гицба, обладательницей феноменального сопрано, солисткой "Геликон-Оперы", востребованной на многих сценах Европы, человеком яркой творческой одаренности и удивительной душевной щедрости; Марией Гицба, отвечающей за огромное количество мероприятий, связанных с путешествиями и знакомством представителей российской и иных культур с Абхазией; и молодым российским биологом Стасом Кузьменко.

Лаконичность и выразительность театральных декораций, суть которых сводилась к двум-трем гроздьям винограда на импровизированных решетках, деревенскому крашеному буфету с необъятными запасами угощения для дорогих гостей да разрисованная стенка сарая, который выступал тоже в своей, особенной, роли на протяжении всего двухактного спектакля. Винтажные костюмы, подчеркивающие особенность эпохи повествования, придавали дополнительный, трогающий душу колорит.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Софичка": кораблик на печке и письма Сталину 13

Меня, скажу откровенно, потрясла смелость молодых актеров, замахнувшихся на такое весьма непростое произведение Фазиля из Чегема. Читать эту повесть с комком в горле, поражаясь стойкости юной девочки, тростиночки с чудесным именем Софичка, со слезами разделяя груз нечеловеческих переживаний, которые выпали на ее — вначале такую незамысловатую, беспечную и ожидаемо счастливую — судьбу. Рефреном звучат слова повести "Был чудный сентябрьский день. Софичка, девятнадцатилетняя чегемская девушка, сидела на взгорье у выхода из каштановой рощи и отдыхала, погруженная в томительные раздумья. Она сидела, опершись спиной о могучий серебристый ствол поваленного бука. Рядом с ней стояла плетеная корзина, наполненная ежевикой, и солнечные лучи мерцали и дробились на иссиня-черных зернистых ягодах". И эти слова перемежаются со всеми тяжеленными эпизодами судьбы Софички (браво, Аманда Кварацхелия!), от которой и ожидать было трудно, что она сотворит своей жизнью Памятник Любви. Любви, верности, честности, непреклонности, доброте к людям, с которыми она сражается за жизнь своего абхазского народа в каждом из ее подопечных.

Но как это прозвучало на сцене! Спектакль состоялся как блестящий ансамбль солистов — каждый молодой актер был на месте, казалось, что ему конкретно уделяется самое значительное внимание руководителя Абхазской национальной студии, режиссера Елены Одинцовой, которая незримо, профессионально, подобно дирижеру, владела пространством сцены.

Прекрасна и естественна с самого начала была роль и ненавязчивое присутствие, как в древней эпической трагедии, как бы чтеца дяди Кязыма (Лев Малишава), наблюдательного, немного ироничного, понимающего соблюдение дистанции между повествованием и олицетворением авторского замысла.

Безусловная удача Елены Одинцовой — языковое разрешение спектакля. Гармонично и естественно звучали фразы, обрывки фраз на двух языках. И у зрителей (по крайней мере, у меня) не возникало ощущения, что вы что-то не поняли в затейливом узоре переплетения абхазского и русского языков.

© Фото: предоставлено Ольгой Зиновьевой Встреча с группой абхазских студентов 4-го курса Театрального института имени Бориса Щукина

Особенную ценность постановке придавали бытовые и жанровые элементы народной традиции, которые удались самым замечательным образом. Чего стоит одна сцена в начале свадьбы, когда Софичка, собранная, глаза — долу, тихая, скромная и торжественная, немо стоит, ожидая приглашения войти в событие.

Чудесны цитаты из абхазских танцев и постоянно присутствующей в зале музыки народа Апсны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"

Можно долго говорить и сыпать комплиментами всей труппе без исключения, начиная от Нури (Аслан Киут) до Хасана (Дэвид Пилия), от тети Маши (Милана Ломия) до Камачич (Ирина Делба).

Все было на месте, при том, что отсутствовало лишнее: не было ни смысловой, ни сценографической, ни световой и звуковой отсебятины. Спектакль шел на стабильно высокоартистичном уровне, ему не требуются ни поправки, ни улучшения.

Есть спектакль "Софичка"!

Ему уготована счастливая судьба стать звездным в репертуаре не только Театрального института имени Бориса Щукина, но и на родине Фазиля Искандера и молодых дарований, которые были захвачены внутренним духовным стержнем, заявленным в высокоэтическом образе Софички, на что так жарко, благодарно, со слезами реагировал зрительный зал.

Спасибо всем вам, дорогие создатели и участники незабываемого действа 12 января 2018 года на сцене Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Браво!