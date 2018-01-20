Не родись красивой, а родись любимой: почему красивых девушек боятся

Колумнист Sputnik Кыргызстан Жасмин Малашева рассуждает о том, почему парни боятся знакомиться с красивыми девушками и что об этом думают сами красивые девушки.

О том, почему красивые девушки отпугивают молодых людей, и как все же к таким красавицам подступиться, рассуждает колумнист Sputnik Кыргызстан Жасмин Малашева.

"Слушай, вот я такая шикарная, а парни со мной не знакомятся. Что я делаю не так?" — задала вопрос моя блистательная подруга. Внимательно окинув взглядом ее стильную прическу, красивое ухоженное лицо, шубу стоимостью с хорошую машину и вспомнив об ее происхождении, понимаю, что все в ней не так. Не для нее — для мужчин.

"Твоя проблема в том, что ты слишком шикарная. Парни тебя боятся" — в ответ слышу нечленораздельное мычание, а после адский вопль: мол, дура ты, Жасмин. Решено! Эксперименту быть. Собрав веселую компанию из любознательных и таких же "шикарных" подруг, мы устроили поход по всяко-разным увеселительным заведениям, дабы подтвердить мою теорию.

Итак, один из таких вечеров. Мы с подругами вырядились, как подобает женам итальянских мафиози: меха, туфли-лодочки, бархатные костюмы, платья, укладка-макияж и, конечно же, надменно-туповатое выражение лица.

А нашу подругу, страдающую от недостатка мужского внимания, уговорили одеться не как на благотворительный вечер Amfar, а как простую смертную. Но самое главное, стереть с лица выражение а-ля на Bentley не подъедешь, на драной козе тем более.

Весь вечер "жены итальянских мафиози" ловили на себе восхищенные взгляды парней. Признаюсь, дело ограничилось только взглядами, в то время как подруга, замаскированная под добродушную крестьянку, купалась в мужском внимании.

На следующий вечер она предпочла выглядеть так, как ей комфортно, а именно на миллион долларов. "Пусть дальше боятся знакомиться, а я, пожалуй, дождусь своего "тигра", — объяснила она.

Приведу мнение друзей и знакомых мужчин, с которыми я поделилась итогом эксперимента. По размышлениям большинства из них, красивая, хорошо одетая девушка всем своим видом словно говорит: не для тебя, олух, мама местную Монику Беллуччи растила.

А на днях приятельница поделилась со мной забавной историей. Парень отказался знакомиться с ее подругой: якобы она для него слишком красивая.

То есть краеугольным камнем в этой ситуации являются банальные мужские комплексы и неуверенность в себе. А еще смущает устоявшееся мнение парней, что их заработная плата и толщина кошелька недостаточно хороши для девушки. По их мнению, красавицы вместо лица видят только знак доллара.

Самые распространенные мысли мужчин при виде красивой девушки:

она слишком красивая, я ей не понравлюсь;

да у нее стопроцентно кто-то есть;

она фифа. Денег не хватит;

да такая изменять будет;

наверняка ничего по дому делать не умеет;

я ей не подойду, она из другого круга, не моего поля ягодка, я недостаточно хорош для нее и так далее;

она высокомерная. Зачем мне с ней знакомиться? Будущее с такой не построишь.

Также мужчины полагают, что простая симпатичная девушка, напротив, располагает к себе. Якобы с такой легче как морально, так и финансово. А вот на красивых девушек смотреть никто не запрещает, хоть истеки слюной и в ней же утони.

© Foto: аккаунт Людмилы Семиной-Гицу в Facebook Не родись красивой: почему красотки часто остаются одинокими

Коллега-девушка, прочитав мой материал, поспешила добавить, что нужно разделять понятия — "красивая, но глупенькая девушка" и "красивая умная девушка". Дескать, парни как раз-таки липнут к тупеньким красоткам, а вот умные красавицы вызывают у них комплексы. Речь, кстати, шла о посредственных мужчинах.

Я часто встречаю девушек, имеющих замечательную высокооплачиваемую работу. Если бонусом к ней идут красивая внешность, здоровое чувство юмора и хорошее происхождение, девушка обречена на одиночество ровно до тех пор, пока в ее жизни не "нарисуется" уверенный в себе мужчина.

Такие, казалось бы, максимально привлекательные девушки, как ни странно, отталкивают молодых людей. Прозвучит парадоксально, но девочки-умницы чаще всего одиноки.

Этому способствует ряд причин:

завышенные ожидания;

неподъемные требования родителей к партнеру своего чада;

претенциозное отношение окружения девушки к ее ухажеру.

В итоге возвращаемся к первому пункту.

Ниже последуют истории о мужчинах, которых в свое время не смутили вышеперечисленные "бонусы" в девушках.

История первая: капитанская дочка

Девяностые годы. Она девочка-отличница из обеспеченной интеллигентной семьи. Внешне представляет собой именно Монику Беллуччи. В распоряжении две новенькие "Волги", два личных водителя, богато обставленная квартира в центре города. Ее расположения добивались нынешние известные политики, крупные бизнесмен.

Ни один из них не смог добиться сердца юной красавицы, пока не появился он — хамоватый музыкант, бывший солдат, а некогда колхозник. Юноша покорил отличницу тем, что вовсе и не пытался ее покорить. В его поведении не было раболепия, страха сказать или сделать глупость и прочих совершенно ненужных комплексов. Только уверенность в завтрашнем дне и готовность подставить плечо в любой ситуации. История закончилась хэппи-эндом. В этом году их счастливому браку исполнится 28 лет.

История вторая: простой пастух и звезда вечеринок

Героиня этой истории представляет собой классический пример звезды университета, привыкшей встречаться только с теми, кто более-менее похож на молодого Джонни Деппа. "Не похож? Пошел вон", — так она продолжала жить, пока не повстречался простой, ничем не примечательный паренек, который покорил девушку добродушным характером и окутал заботой. Кроме того, разделил ее пристрастие вкусно поесть. Идеально, не правда ли?

Как-то она решила познакомить родителей со своим молодым человеком. Реакция отца смутила: "Ты зачем в дом нарынского чабана привела? Чтоб я его больше не видел" (нарынская — область в центральной части Киргизии — ред.). Замечание родителя хоть и смутило, но не помешало уже бывшей зазнайке влюбиться в "чабана" и даже помечтать о замужестве.

Мировые литературные шедевры и сопливо-романтические паблики в социальных сетях пестрят цитатами, наподобие — "он принял меня такую, какая я есть". Так и в их случае: девушка полюбила "пастуха" за то, что ей не приходилось притворяться и строить из себя невесть кого.

Правда, история не увенчалась ни тремя детьми, ни даже приятельскими отношениями после разрыва отношений.

Однако суть не в счастливых концах и даже не в женитьбе на горделивой красавице, а уж тем более ее укрощении. Речь о том, что любую, даже трижды расписную красавицу покорит искреннее и доброе отношение. Ведь в первую очередь девушка влюбляется в отношение мужчины к ней.

Как сказал американский писатель-сатирик XIX века Кристиан Боуви: "Недоверие к себе — причина большинства ваших неудач". Мужчины, будьте увереннее и при виде красивых девушек не прячьте голову в песок, не пугайтесь ее томного выражения лица, не выдумывайте, что она высокомерна и даст от ворот поворот, едва вы скажете — "Здравствуй". Яркие девушки зачастую предательски одиноки. И не забывайте, что в первую очередь вы личность, а не знак доллара.

Красивые девушки, мой вам совет, улыбайтесь и будьте легки. Не легкодоступны, а именно легки в общении. Бессмысленно жаловаться на нехватку мужского внимания, если с вашего лица не сходит выражение умирающего лебедя или темной герцогини. Красивая внешность не повод считать себя лучше других. Этот нехитрый совет поможет вам не только в поиске своей половинки, а в целом в отношениях с людьми. Ведь счастье в простоте.