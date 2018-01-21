Кривоногая и шепелявая: как пошатнулась вера в мою "безупречность"

Как легко можно внушить человеку комплекс рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба, с юмором вспоминая свой несерьезный опыт, но предупреждает, что любое неосторожно сказанное слово может ранить близких вам людей, иногда даже глубоко.

"Вот дурак!", "Идиот!" и многие другие обидные слова часто взрослые люди говорят детям и за частотой употребления, абсолютно не вникая в суть сказанного, даже не подозревают, насколько то или иное слово может ранить человека. В особенности ребенка. Дети как будто и не реагируют, но в большинстве случаев взрослым так только кажется. Ведь не зря говорят: "Если человека все время называть свиньей, то он хрюкать начнет". А натолкнули меня на такие мысли некоторые смешные случаи из моей жизни.

Кривоножка

Меня всегда сильно любили и баловали в семье, у меня хорошо складывались отношения в школе и в университете. Недостатка в любви и добром отношении я никогда не испытывала. Мне часто делали комплименты, я их принимала с большой долей аванса, хотя никогда до конца в них не верила. А не до конца верила, потому что папа всегда восторженно отзывался обо мне без тени сомнения в моей исключительности во всем, а мама уравновешивала свою любовь еще и изрядной долей критики. Ей всегда хотелось подкорректировать во мне что-нибудь.

Так я стала достаточно уверенной в себе дамой, но с серьезной оговоркой о неидеальности. Если мама говорила, что мне надо, например, немного скинуть в весе, то папа требовал оставить его чадо в покое, потому что "у нее идеальное спортивное соотношение роста и веса". И меня эти милые баттлы родителей всегда забавляли.

Мне уже было слегка за… неважно за сколько…, когда одна моя родственница в шутку (вернее, теперь она утверждает, что в шутку) назвала меня кривоножкой. Ну, не то чтобы у меня ноги аля Клаудия Шифер, скажу больше, даже рядом не стояли, но "кривоножка" прозвучало как гром среди ясного неба. Полгода я присматривалась к своим ногам в зеркало, в которое гляделась и ранее. Пыталась заводить осторожно разговоры о кривых ногах с подругами, как бы подводя к обсуждению своих, чтобы вытянуть из них хотя бы косой взгляд в сторону моих якобы кривых конечностей или снисходительное замалчивание очевидной, возможно, кривизны. И главное, думала я, обидно, что, не подозревая о такой особенности, я раньше и не пыталась ее скрыть.

Это не было глобальной проблемой, конечно, но мысленно я к этой теме, так или иначе, возвращалась. Недавно рассказала об этом коллегам, чтобы рассмешить, и стала думать о том, как любое необдуманно сказанное слово может запасть в душу. А представьте, если назвать каким-то действительно обидным словом?! Какую гамму чувств может испытать человек.

Еще и шепелявая

Так с мыслями о кривых ногах я прожила с десяток лет, не подозревая, что в самый неожиданный момент меня ждал другой "удар".

По работе иногда приходится участвовать в различных проектах Sputnik, типа чтение стихов, разного рода флешмобы и все такое. Меня попросили прочитать стихотворение на абхазском языке. У абхазов есть такая поговорка "Аҵыбра зцәымӷыу иԥынҵа иҭиаауеит" (Кто не любит чабер, у того он из носа растет – абх). Так и я, не люблю видеть и слышать себя в кадре, но бываю в такой ситуации частенько. В общем, мы записали стихотворение, выпустили его на сайт. Прихожу на работу, а там коллега смотрит наше видео и говорит мне:

— Ой, Изольда, а вы тоже, оказывается, шепелявите!

— Тоо-жж-е? – прошипела я, памятуя о том, что я кривоножка, а теперь еще, как выяснилось, и шепелявая.

Мои выпученные глаза были столь красноречивы, что коллеге пришлось пересмотреть видео и не менее сотни раз повторить, что проблема была не во мне, а в его наушниках.

Но эти несколько секунд, я вам скажу, стали хорошим отрезвляющим душем. Я стала судорожно думать, как же меня держали на факультете иностранных языков, даже выдали диплом об окончании и ни разу не намекнули, что у меня столь очевидные "фефекты фикции" (дефекты фикции – из к/ф "По семейным обстоятельствам").

Хохот стоял на весь офис. Все же уже и так были в курсе "проблем с ногами".

С тех пор, когда я общаюсь с детьми, со своими племянниками в частности, я очень осторожна в подборе слов и артикуляции оценок внешних и внутренних данных. Вот ведь поистине не знаешь, каким словом ранишь человека или, еще хуже, внушишь комплекс.

В общем-то, теперь я уже готова к любым "ударам". Ведь никто не знает, сколько правды мне еще предстоит узнать о себе.

Какие наши годы!