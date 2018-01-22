20:46 22 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Стопка газет

Все свои: Трамп назвал рейтинг фейковых новостей в СМИ

© Fotolia/ Sebra
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
20 0 0

Дональд Трамп недавно обнародовал результаты объявленного им конкурса фейковых новостей и по уже сложившейся традиции сделал это посредством своего твиттера.

О том, кто попал в этот список для РИА Новости рассуждает Ирина Алкснис.

Рейтинг вышел действительно любопытный. "Лауреатами" оказались исключительно столпы мировой массовой информации: газеты The New York Times и The Washington Post, телеканалы CNN и ABC News, журналы Time и Newsweek.

Признаки кризиса мейнстримных западных медиа отмечались уже давно, однако именно последние год-полтора стали переломными в этом отношении. Самые влиятельные и уважаемые издания, чьи названия сами по себе много десятилетий были символом и воплощением стандартов настоящей журналистики — объективной, честной, высокопрофессиональной и бесстрашной, — вдруг дружно повернулись своей изнаночной стороной к публике, и выяснилось, что нет никаких высоких стандартов. Есть просто обслуживающие конкретные интересы — политические и финансовые — массмедиа, которые выполняют в большей степени пропагандистские, нежели информирующие функции.

Обнародованный президентом США рейтинг фейков от СМИ дает повод поговорить о еще одном событии, прошедшем куда более незаметно для широкой аудитории.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Захарова: западные СМИ получили госзаказ на антикампанию ЧМ по футболу в РФ

Чуть больше месяца назад, 12 декабря прошлого года, на сайте проекта "Архив национальной безопасности", который является научным хранилищем документов, касающихся американской нацбезопасности, и представляет собой фактически академическую структуру с безупречной репутацией, опубликовали статью, в которой подробно описывался ход переговоров 1990-91 годов между руководством СССР и западными странами по поводу объединения ФРГ и ГДР.

Собственно, главным вопросом — и камнем преткновения — тех переговоров Михаила Горбачева с западными лидерами было получение Советским Союзом гарантий нерасширения НАТО даже на восток после объединения Германий.

Как известно, данную тему регулярно упоминает Владимир Путин как пример обмана, которому подверглась Россия со стороны Запада. Хорошо известен его комментарий режиссеру Оливеру Стоуну по данному поводу: "Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он же просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так".

То есть позиция России фактически сводится к следующему: нам пообещали и обманули, но мы сами виноваты, поверив на слово и не зафиксировав гарантии на бумаге.

В свою очередь, со стороны Запада — и официальных представителей, и экспертов, и журналистов — тридцать лет твердили, что на тех давних переговорах никто Горбачеву ничего не обещал и не гарантировал. Просто советское руководство неправильно поняло и неверно интерпретировало. А нынешнее продолжает держаться за ошибочное толкование, необоснованно и огульно обвиняя Запад.

Телевизионные камеры
© Fotolia/ Microgen
Девять СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода", попали в список иноагентов в РФ

Так вот, статья Архива национальной безопасности на основе рассекреченных документов восстанавливает картину тех переговоров и дает однозначный ответ: западные лидеры тогда действительно обещали, твердили и заверяли Михаила Горбачева, что НАТО не пойдет дальше на восток.

Но ни одно крупное американское (и в целом западное СМИ) не обратило внимания на рассекреченный обман. Просто потому, что это не вписывается в редакционную политику информационного мейнстрима в отношении России.

Едва ли не единственным исключением в этом ряду стала объемная статья в The Nation, политизированном издании, рассчитанном на продвинутую, но небольшую аудиторию. Главное внимание в публикации также оказалось уделено именно тому, что главные американские СМИ проигнорировали сенсацию из Архива нацбезопасности, хотя она касается значимого аспекта отношений с Россией и во многом дает ключ к пониманию позиции Москвы в отношениях с Западом.

Есть, конечно, грустная ирония в том, что немногочисленные оставшиеся истинные профи старой школы обнаруживают себя крошечными обломками в море бушующего невежества новой медиабюрократии. Однако сделать они ничего не могут — и вынуждены наблюдать, как достижения многих поколений западных русистов и советологов пускаются по ветру.

Для России же, безусловно, выгодно иметь дело с утвердившимся на Западе самоуверенным невежеством. Оно куда удобнее, нежели по-настоящему крутые профессионалы, доставлявшие немало проблем нашей стране всю вторую половину двадцатого века.

Однако стоит отдать им должное и признать, что мы немного скучаем по ним, — уходящим со сцены истории последним политическим солдатам холодной войны.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
    Посадить, но отпустить

    Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Примите к рассмотрению!

    В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.

  • Наталья Еремина - доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
    Под угрозой исчезновения

    Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Предвыборная риторика

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

  • Мужчина в автобусе у замерзшего окна
    Вовремя успели

    Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.

  • Борьба с преступностью
    Самый гуманный суд

    Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia