Называйте вещи своими именами: почему ачашв вкуснее пирога с сыром

Невкусно о вкусном

О происхождении блюд очень много споров. Особенно, если блюда эти вкусные и знаменитые. Еще сложнее, если спорят соседи на счет национальных и традиционных. Одно дело китайские пельмени в России прижившиеся, и совсем другое дело долма, например. Очень сложно понять кто прав, когда "у нас это испокон века готовили", а соседу "еще прапрапрапрабабушка по наследству рецепт передала". Но на практике, как бы кто не спорил и не искал доказательств, чья мамалыга мамалыжнее, а хычин хычинестее, в каждом доме свой рецепт. С этого и начну.

© Sputnik Застолье

Так сложились обстоятельства

В Сочи всегда была больше популярна кухня грузинская, чем абхазская. Впрочем, и до сих пор. Услышать, а тем более попробовать, "акуд", "абыста", "ахарцвы" или "ачашв" нереально даже рядом с российско-абхазской границей. Зато без проблем можно перекусить хачапуриком, лобио или пхали. О том, чтобы купить аджинжух на сочинском рынке, говорить не приходится. Как не старайтесь, все равно уйдете с чурчхелой. Кто и что этому причина, разбирать смысла нет. Так же как и доказывать, что кто-то у кого-то рецепты украл. Хотя некоторые соседи это делают самозабвенно и с заядлым упорством под каждым постом про абхазское застолье. И хватит об этом.

© Sputnik. Анжелика Бения Изготовление национального абхазского блюда – аджинджухуа

Что в имени тебе моем

Знаете, что лично мне не хватает в абхазской кухне и что я (если бы была человеком пишущим законы в Абхазии) обязала бы сделать всех? Я бы заставила называть правильно абхазские блюда. Не надо жалеть туристов и идти у них на поводу. Поверьте, голод не тетка, захотят поесть, научатся, запомнят и закажут: акуд, ачапу, абысту, ачашв, ахарцвы, ну, и чачу, конечно же. И пусть этот грубый иностранный акцент будет резать абхазское ухо, пусть до боли непривычно услышать, как склоняется "ахул", но зато, когда сытый турист вернется к себе домой (например, в Якутию) и будет рассказывать про Апсны и всю эту вкуснятину с необычными названиями, все его друзья и знакомые непременно захотят сами поехать и попробовать.

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия

Абхазская кухня © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 9 © Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Вкусно о невкусном

Лично я не хочу есть мамалыгу. Фасолевая подлива – отбивает аппетит. Я за акуд и абысту. Мне не нужен томатный или алычовый соус, я лучше асызбал возьму. Уверена, хачапури в Грузии очень вкусные, но в Абхазии обязательно надо попробовать горячий и ароматный ачашв. У каждого традиционного абхазского блюда есть свое название, так же как и секрет приготовления. Понимаю, секретами не делятся, но давайте хотя бы делиться названиями. И здесь самое важное начать с себя. А еще не менее важно понять и принять транскрипцию абхазских названий на русский или английский. Это не так сложно, но очень важно продвигать свою культуру и традиции в мире.

Хаала ишәфааит!;)

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