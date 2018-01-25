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Инсталляции Russia 2018 у железнодорожного вокзала Имеретинский курорт в Олимпийским парке в Сочи.

Дипломатия по-киевски: как Украина призывает бойкотировать ЧМ-2018

© Sputnik. Нина Зотина
Колумнисты
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Ольга Бугрова
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Сборная Украины не попадает на предстоящий ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Однако это не останавливает Киев от удаленного присутствия как активного вредителя.

Бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, а если не получится, то мешать его проведению. Такова теперь актуальная внешнеполитическая стратегия Киева, рассуждает для РИА Новости Ольга Бугрова.

Дело поставили на самую серьезную ногу — ответственным за "непроведение" ЧМ назначили главу украинского МИДа. Павел Климкин, видимо, наплевав на дипломатическую этику, публично заявил: "Мы разговариваем с разными федерациями, организациями фанов, каким образом они могут поднимать политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России".

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Футбольные федерации украинский министр не назвал. То ли вдруг вспомнил, что можно говорить министру, а чего нельзя, то ли просто из страха. Ведь неизвестно, как в таком случае поступит с этими федерациями ФИФА, что скажет им, да и самому Павлу Климкину. Потому что налицо прямой призыв к провокациям со стороны высокопоставленного должностного лица.

Реакции ФИФА на украинскую "инициативу" ждут прежде всего в России. И именно потому, что за "недипломатические переговоры" взялся главный украинский дипломат. Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков удивляется, могут ли вообще заниматься подобными вещами "люди такого ранга, как министр иностранных дел".

Но позвольте, какие там "ранги" в случае с Украиной, если в кресле главного прокурора страны красуется человек без юридического образования и сидевший в тюрьме! Тем не менее удивляются многие. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров задает вопрос: "Можете представить министра иностранных дел цивилизованной страны, который бы подталкивал болельщиков к хулиганским действиям?"

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Да не можем, конечно, не можем. Это позор. Причем ладно там позор для современной украинской власти, но ведь Климкин позорит такие достойнейшие заведения, как великий московский физтех, студентом которого был, и авторитетнейший с раннесоветских времен Институт электросварки в Киеве, где работал до того, как двинуться в большую политику. Неизвестно, много ли он понимал в прикладной математике и сварочных материалах, зато где-то "в третьем месте" на отлично выучил уроки неспортивного поведения.

Один из элементов бойкота Украина уже продемонстрировала, когда отказалась транслировать московскую официальную церемонию жеребьевки ЧМ-2018. С другой стороны, а что в Киеве на это смотреть, если украинская сборная не прошла на чемпионат? Но, может, "непроход" тоже был хитрым маневром — способом продемонстрировать России "игнор"? После заявлений Павла Климкина ничего не кажется невозможным. Он как начальник тюрьмы из польского фильма "Ва-банк". Тот все повторял: "Не вижу препятствий!" — однако постоянно на них напарывался.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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