"Бегущий в лабиринте-3": тимуровцы против зомби-апокалипсиса

Мир после апокалипсиса

Представьте себе, что однажды во всем мире случается зомби-апокалипсис. Притом, превратиться в зомби очень легко. Зараза передается по воздуху, воздушно-капельным путем. Обкашлял вас кто-нибудь в вагоне метро, и здрасьте-приехали: у вас выпучиваются глаза, вываливается язык, меняется походка. Вы начинаете пованивать и охотиться на нормальных людей с целью их покусать.

Но не все люди превратились в бессмысленных "шизов" (так в этом мире называют заболевших). Осталось сколько-то взрослых, которые укрылись в небоскребах большого города, огородив их неприступной железобетонной стеной. Эти взрослые ходят в красивых костюмах и до поры спасаются марлевыми повязками на лицах. Но все равно они обречены. Потому что рано или поздно зомбирующая зараза проникнет за стену и под повязки.

А вокруг города живут еще какие-то люди. Они вроде здоровые, но городские их избегают. И не столько от зомбаков, сколько именно от этих вот лишенцев отгородились неприступной стеной. Жители этого вот фантастического "Замкадья" горожан, конечно, не очень любят.

Предводительствует ими жуткого вида прокаженный (или не до конца зазомбировавшийся) вожак – без носа, с живописными язвами. Настоящий шедевр гримеров. Это – совершенно неузнаваемый актер Уолтер Гоггинс, которого мы видели у Тарантино в "Омерзительной восьмерке".

И есть еще подростки, которых зараза вообще не берет. У них иммунитет. Над подростками в предыдущем фильме издевались злые ученые из города. Они пугали бедных подростков, а потом выкачивали у них кровь и пытались создать из нее лекарство от заразы. И подростки из города сбежали. Но не все.

Вихрь приключений

В общем, думаю, вы догадались, что знакомство с этой эпопеей я начал с третьей части, ничего не зная о том, что было раньше. И надо сказать, при знакомстве с этим миром я не испытал никакого внутреннего сопротивления. Все почти сразу и как-то легко стало понятно. Хотя мир этого фантастической эпопеи не сказать, чтобы сильно простой. Но вот как-то сразу в него погружаешься, как в бассейн прыгаешь.

Для сравнения скажу: я когда-то пытался посмотреть "Гарри Поттера", начиная с четвертого фильма. Никогда в жизни я не скучал так сильно, пытаясь врубиться – что там к чему? Но потом понял, что не очень-то оно мне и надо над этим голову ломать. А в "Бегущем…", повторюсь, вообще сразу все понятно.

В начале новой серии "Бегущего…" подростки, которых не берет зараза, отсиживаются в лагере, который чем-то отдаленно напоминает "Дом-2". Так же, например, у костра собираются по вечерам. Только вместо Ксении Собчак (или Ольги Бузовой, давно уже этой телепередачи не видел) сидит бородач с внешностью провинциального каратиста.

Подростки говорят вожаку-каратисту, что в городе остались другие подростки, и их мучают в лабораториях злые люди в белых халатах. Но их предводитель и знать ничего не хочет. Это очень опасно. Но храбрые подростки хотят спасти друзей, и совершенно авантюрно отправляются прямо в лапы к недругам.

© Фото: 20th Century Fox Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

И начинаются головокружительные приключения. На подростков нападают зомби, они сражаются с похожими на роботов солдатами, прыгают в семьдесят какого-то этажа в бассейн, уходят от погонь и уворачиваются от пуль. Если бы мне было четырнадцать лет, я бы смотрел все это взахлеб. Но и в солидном возрасте, скажу я вам, дух иногда захватывало.

Приключения красивые. Если драки – так во всех подробностях, эффектные. Если опасность грозит – так и в кресло вжимаешься, переживая. Один раз, когда зомби на ребят нападали, даже сильно перепугался.

Впрочем, герои в основном спасаются. Выручают их неожиданно пришедшие на помощь "рояли в кустах". Но какие красивые эти рояли! Как звучат! То вдруг вертолет прилетит, то зомби на врага из-за спины накинется.

© Фото: 20th Century Fox Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

Дети уходят

В общем, перед нами – практически идеальный подростковый фильм. Такими они и должны быть, эти фильмы. Российский кинематограф секрет хорошего кино для тинэйджеров потерял. И совершенно зря, потому что эти уже не дети, но еще не взрослые и есть самая благодарная аудитория.

В "Бегущем…" очень хорошие герои. Одного от другого, правда, не особо отличишь, но все ребята правильные. Как тимуровцы советских времен. Они, например, всегда приходят на помощь товарищу. Хотя любой человек уже удирал бы со всех ног. Эти милые дети всегда делают правильный выбор. И в своей приверженности добру они такие упрямые, что аж зло берет.

Никакой толерантности, по счастью, в фильме нет. Ни слова о правах меньшинств, ни прочей голливудской "обязаловки".

И что интересно — нет никакой комплиментарности к американской государственной системе. Она в фильме показана гротескными, сатирическими красками. Это мир отвратительных, алчных кощеев, приговоренный к уничтожению. А одна из главных "кощеих" этого мира удивительно напоминает экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Я прямо глаза стал тереть, как это увидел. Вдруг приснилось? Но нет. Все так и есть.

И дети уходят из этого жестокого, стерильного и мертвого мира взрослых. Бездна смыслов открывается, если задуматься.