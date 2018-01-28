"Три биллборда…" и фунт лиха

Колумнист Sputnik посмотрел фильм "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", который вполне серьезно претендует на несколько оскаровских статуэток.

Sputnik, Лев Рыжков

Собирающий награды

Этот фильм прошелся по престижнейшим международным фестивалям, как медведь по малиннику. Лучшим фильмом его признали в Сан-Себастьяне и Венеции. А жюри второй по значимости после "Оскара" кинопремии "Золотой Глобус" просто осыпало "Биллборды…" призами: лучший фильм, лучший сценарий, лучшая актриса и лучший актер второго плана (Сэм Рокуэлл).

Собственно, с большой долей вероятности можно предполагать, что и на "оскаровской" церемонии "Билборды…" ждет триумф.

О "Биллбордах…" мне прожужжали уши все знакомые, которые более-менее интересуются кино. Многие из киноманов уже давно этот фильм посмотрели, скачав с торрентов, с сомнительным переводом. Но, как по мне, смотреть такой "самопал" — все равно что есть из грязной посуды. Может испортиться впечатление. Могу привести тьму примеров, но речь не об этом.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Те, кто уже смотрел, говорили, что "Биллборды…" — это что-то вроде фильмов, которые являют людям братья Коэны. Тем более что в фильме играет Фрэнсис Макдорманд, жена и соратница Джоэла — одного из культовых братьев.

Вряд ли кто не знает, но на всякий случай скажу, что братья Коэны – это "оскароносцы", короли жанра "нуар". Конечно, жанр этот существовал и до них, но именно братья Коэны вдохнули новую жизнь в мрачные криминальные истории с кровопролитиями и, в основном, без хэппи-энда. Братья Коэны также стояли у истоков сериала "Фарго", а то, что в последних сезонах он уже стал "не торт", так это не братьев вина.

Фильм без правил

Итак, в чем же суть дела? На окраине крохотного городка Эббинг на американском Юге живет немолодая, некрасивая женщина Милдред. Семь месяцев назад ее дочь изнасиловали и сожгли. Полиция не особо суетилась. Дело определили как "висяк" и стали ждать счастливого случая – вдруг кто в баре или в тюремной камере проболтается.

А несчастной Милдред такое, понятно, не нравится. Она отчаялась пинать полицию, устала заставлять стражей порядка работать. И вот она арендует у местного "гика"-миллионера (тощего паренька, очень похожего основателя Facebook Марка Цукерберга) рекламные площади при въезде в город. И на коммерческой основе размещает на кроваво-красном фоне свои вопросы к полиции.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Эти биллборды не нравятся никому из местных. У начальника полиции (в исполнении Вуди Харрельсона) немедленно обостряется рак. А после того, как он умирает, девятый вал недобрых, кровавых событий уже не остановить.

Классики жанра – братья Коэны — виртуозно играют канонами голливудской драматургии. Все ружья – стреляют, все конфликты – исчерпываются до донышка, а зритель обязательно узнает, кто убийца. Так вот – в "Трех биллбордах…" многие эти святые правила оказываются нарушены. Некоторые сюжетные линии даже обрываются совершеннейшей пустотой. Или разрешаются – но не так, как в голливудских сказках, а как в реальной жизни.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

В общем-то, сценарий этого фильма ломает все каноны сюжетостроения. Но перед нами – отнюдь не сырая сценарная материя, а как раз очень бойкая история, каждая сцена в которой развивается и заканчивается совершенно непредсказуемо. И в этом есть своя прелесть.

В лабиринтах морали

Общую мораль истории уловить, замечу, довольно трудно. Сначала кажется, что авторы ведут к тому, что плохо угнетать меньшинства. Но по фильму их особо-то и не обижают. Дискриминация чернокожих есть, но остается за кадром. А похожий на Цукерберга мальчик-гей получает по физиономии, но все-таки большей частью не за ориентацию.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

А дальше оказывается, что и главная героиня Милдред – не такая уж белая и пушистая. Даже на солнце есть темные пятна, а уж на совести этой женщины – тем более. И в какой-то момент я уже ловил себя на мысли, что смотрю фильм о вреде гражданских общественных инициатив. И что вот-вот авторы скатятся в непростительную в цивилизованном мире неполиткорректность.

Но, конечно, никто никуда не скатился. Как биллиардный шар, фильм побалансировал на краю лузы и откатился в безопасную сторону.

Общая мораль, как я ее уловил, выглядит так: не надо расшатывать хрупкое общественное равновесие. Мы живем в мире, который из-за малейшего пустяка может сдвинуться с места, да так, что никому это не понравится.

Об актерах

Фрэнсис Макдорманд играет очень зло и убедительно. Яростные взгляды в ее исполнении способны испепелить. Мне она напомнила добрую женщину, у которой я когда-то снимал квартиру. Так и казалось, что героиня Макдорманд вот-вот скажет: "Где деньги за январь?!"

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Вуди Харрельсон, играющий шерифа, немного постарел, но остается, кажется, хорошим парнем. Он очень харизматичен. Во время фильма Вуди немного поиграл мимикой, глазами, впрыснул в зрительный зал толику своего обаяния. Зрительницы-кинокритикессы только ахнули. Жалко, что Харрельсону не досталось "Золотого глобуса". Конечно, у него сильные конкуренты. Но в фильме он – самый яркий.

Сэм Рокуэлл играет опасного недоумка – маменькиного сынка-психопата со склонностью к насилию. Играет так, что я его героя действительно боялся. К тому же в какой-то момент сценарий совершает лихой кульбит, и герой Рокуэлла оказывается не таким уж плохим. Конечно, придумать можно все, что угодно. Другое дело – изобразить. Но Сэм Рокуэлл изобразил. Очень достоверно. Сомнений не возникло.

И эти люди запрещают нам…

Единственный сомнительный момент фильма появился, может быть, даже и не по вине авторов. Но случилось так, что, посмотрев "Биллборды…", я очень разочаровался в американской полиции. Если верить фильму (который, в общем-то, эксплуатирует жизнеподобие на грани натурализма), то получается, что американские стражи порядка вообще не работают! Они профукивают преступления, которые происходят у них под носом, забывают об уголовных делах, позорят честь мундира. Зато любят сидеть, взвалив ноги на столы.

Если это правда (во что я все-таки не верю), то удивительно, как они там, в Америке, вообще живут? Как их не поглотила бандитская анархия? И эти люди еще упрекают правоохранительные органы Российской Федерации в коррупции?