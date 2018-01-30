"Колесо чудес": мастерство красивой печали

Провалиться в любовь

Вуди Аллен для Америки – по уровню значимости и преклонения фигура, наверное, вроде российского Станислава Говорухина. Только без политики и депутатства. Также Вуди Аллен – мастер тонкой иронии и прекрасный рассказчик о любви. Тут уже отечественную аналогию подобрать тяжелее.

Для артиста сыграть у Вуди Аллена – большой почет и гарантия грядущего забронзовения. В фильме, о котором идет речь, актерский ансамбль собрался впечатляющий. Это и ветеран Голливуда Джеймс Белуши, и Кейт Уинслет – помните девушку с "Титаника"? Это она, только повзрослевшая. И, неожиданно, поп-идол Джастин Тимберлейк. Поп-идол – не первой молодости, 36 лет. Отечественный аналог – с большой натяжкой Дима Билан. И вишенкой на торте – юная британская актриса Джуно Темпл.

О чем фильм? О любви и нелегкой женской доле. Джинни – героиня Кейт Уинслет – когда-то была актрисой. Потом вышла замуж, родила. Подмостки пришлось оставить. И муж оказался козлом. Джинни вышла замуж за простодушного разведенного толстяка Хампти (Джеймса Белуши). Любви никакой нет, но сосуществуют супруги мирно. До поры. Героиня Кейт Уинслет работает официанткой. И, конечно же, не может смириться с мыслью, что столы и подносы – вершина ее карьеры.

Однажды Джинни знакомится с красавчиком-хлыщом Микки. Тот работает спасателем на пляже, но позиционирует себя как драматург. Играет его Джастин Тимберлейк. Выглядит он сладко и романтично. Можно было бы сказать просто: Джинни в него влюбляется. Но это все равно, что назвать ураган ветерком. В английском есть выражение fall in love (провалиться в любовь). И оно наиболее полно отражает суть. Героиня Уинслет делает грандиозный бултых в озеро опасной любви. Ей исполнилось сорок, она еще – женщина-огонь, еще и на сцену вернется, вся в объятиях драматурга.

Геометрия чувств

И вот перед нами – любовный треугольник. Но давайте помнить о том, что Вуди Аллен – великий мастер. И делать простую геометрию чувств считает ниже своего достоинства. Какие еще треугольники? О чем вы?

В семье неожиданно появляется еще один человек – молодая красотка Кристина (Джуно Темпл). Ее, что называется, помотало. Она успела побывать замужем за криминальным авторитетом, дать против него показания в ФБР. А теперь она скрывается от гангстеров у своего биологического отца, с которым никогда не общалась. При таком жизненном опыте, казалось бы, человек должен быть умным и тертым. Но нет! Героиня Джуно Темпл совершеннейшая дура дурой. Даже не притворяется.

Случается неминуемое. Ее замечает Дима Би…. То есть, конечно, Джастин Тимберлейк. И любовный треугольник обрастает новыми гранями, образуя более интересную и замысловатую фигуру. Начинаются страсти-мордасти.

© Фото: Amazon Studios Кадр из фильма "Колесо чудес"

Филигранная меланхолия

На самом деле, фильм печальный. Притом печаль его светла и многослойна. Она мигает веселенькими лампочками и вращается колоритным колесом обозрения. Это не неряшливая, шероховатая, вырубленная словно бы топором, безысходность фильмов Андрея Звягинцева. У Вуди Аллена – филигранная, искусная меланхолия. Которой хочется любоваться и смаковать.

Да! Действие картины происходит в парке развлечений Кони-Айленд – среди каруселей и аттракционов. Этот Кони-Айленд – это представление ребенка о рае в 50-е годы (мы попадаем в это время). Но за кулисами этого парадиза сыро от невидимых миру слез.

Ребенок в фильме есть. Это сын официантки Джинни, подросток-пироман, поджигающий все, что плохо лежит. В самом конце (не сочтите за спойлер) мы видим лицо пережившей любовную катастрофу Кейт Уинслет. И вдруг переходим к этому самому ребенку, который радостно разводит костер. Что это, как не аллегория? Ведь юное поколение, конечно же, бросает в огонь всю старинную "рухлядь". Все страсти, все мордасти обречены на забвение. И становится еще печальнее.

Стоит сказать, что "Колесо чудес" — невероятно красивый фильм. Каждый кадр выстроен как произведение искусства, а гениальный оператор Виттори Стораро (снимавший еще "Последнее танго в Париже") демонстрирует нам свое волшебство, играет тенями и оттенками. Вот кадр наполнен теплом, мягким светом. Но тут героиня узнает плохие новости, и кадр наливается холодной синевой. И все это каким-то образом в одном дубле.

© Фото: Amazon Studios Кадр из фильма "Колесо чудес"

И что ложится прямо-таки бальзамом на душу – в фильме нет никакой политкорректности. Нет никаких злободневных тем, никаких меньшинств и клюквы. Есть просто печальная, невероятно красивая общечеловеческая история, снятая – чего уж там! – гениальными людьми.