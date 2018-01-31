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Статуэтки премии Оскар

Алгоритм Ноева ковчега: места хватит всем, или чего ждать от Оскара-2018

© Depositphotos/ MidoSemsem
Колумнисты
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Карен Аветисян
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Номинанты на Оскар в 2018 году расскажут любому несведущему, чем болеет, о чем думает и какие приоритеты ставит перед собой американское общество - так разнообразен состав представленных на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

О том, какие фильмы оказались среди номинантов рассказал колумнист Sputnik Армения Карен Аветисян.

После объявления номинантов на главную американскую кинопремию, все кинематографическое и синефильское сообщество традиционно гадает и критикует, хвалит и анализирует, но как ни странно, почти не возмущается.

На сей раз, кажется, над окончательным списком номинантов работали не только эксперты кино, но и опытные юристы и математики, составив его по беспроигрышному алгоритму библейского ковчега, где место есть всем и места нет придиркам.

Трудность задачи заключается в том, чтобы угодить всем, да еще и с обязательным условием – чтоб при этом не пострадало Кино.

Кажется получилось…

Палитра Оскара, несмотря на академическую конъюнктуру, красится многослойностью и отличается пестроцветием: эпатажный гей-романс, остроумная комедия, военно-историческое полотно, журналистское расследование, социально-абсурдистский манифест, историческая драма, черный триллер, красочный байопик, антифашистская фантастическая сказка и т.д.

При всем художественном и жанровом разнообразии, если эти фильмы посмотрит среднестатистический аполитичный зритель, он точно сможет прощупать болевые точки, актуальные посылы и приоритетные месседжи американского общества.

Расовая дискриминация

За лучший фильм поборется американский детективно-сатирический триллер "Прочь" (Get Out), дебют режиссера Джордана Пила, где большинство ключевых ролей исполняют чернокожие актеры, а главные герои – чернокожий Крис и белая Роуз, как подсознательный символ расового равенства. Чернокожий режиссер, в свою очередь, поборется за статуэтку в номинации ''Лучший режиссер'', также как и Дензел Вашингтон с ''Лучшими актерами''.

LGBT

Итальянский режиссер Лука Гуадоньино после удачных показов и высокой критики на фестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Берлине представит гей-романс "Зови меня своим именем" с 22-летним Тимоти Шаломе, ставшего одним из самых юных номинантов на "Лучшего актера".

Свобода слова

После неожиданной победы в 2016 году фильма "В центре внимания" за жанр журналистское расследование в фильме "Секретное досье" взялся никто иной, как Стивен Спилберг с его любимчиком Томом Хенксом и вечной номинанткой Мерил Стрип, которая оказалась в списке лучших, внимание, в 21-ый раз!

Феминизм и гендерное равенство

"Принцесса" американского независимого кино Грета Гервиг с режиссерским дебютом "Леди Берд" наконец появилась не только в номинации "лучший фильм", но и "лучший режиссер", после того, как на Золотом глобусе многие протестовали, что как может автора "лучшего фильма" не быть в списке "лучших режиссеров". Оскар вместо Глобуса "извинился".

Социальный протест и стремление быть услышанной доминирует в другом фильме-фаворите "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури".

Война холодная и горячая

Сразу два фильма в основной номинации обратились к событиям 1940 года. Военное полотно Кристофера Нолана "Дюнкерк" посвящена одноименной операции после Дюнкеркской битвы. Фильм заканчивается знаменитой речью Черчилля, которому посвящен другой номинант  — "Темные времена" Джо Райта, с "любимчиком" киноакадемии Гарри Олдманом в роли Сэра Уинстона.

Атмосфера уже "холодной войны" смоделирована в фантастической мелодраме режиссера Гильермо Дель Торо, которую можно считать своеобразным обобщением всего вышеперечисленного, квинтэссенцией актуальных посылов.

"Форма воды"

На фоне противостояния СССР и США Дель Торо создает сюжет про любовную историю двух "чужих" — "Человека амфибии" и немой женщины, в борьбе против неофашистской системы, против бездушного тоталитаризма.

В фильме собраны все персонажи, которые до сих пор подвергаются дискриминации в современном обществе — инвалид, чернокожий, гомосексуалист, но самое главное — немая женщина, ставшая иконографическим символом "поствайнштайновской эпохи".

Интересен тот факт, что Дель Торо задумал немую женщину еще до новейших секс-скандалов Голливуда.

"Совпадение" скажут одни, "не думаю" ответят другие, посчитав это пророчеством, также, как одни окрестят Оскар 2018 плакатом и конъюнктурой, в то время как другие увидят в этом детализированную проекцию и зеркальное отражение общества.




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