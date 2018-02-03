Научить родному: вопросы на русском о судьбе абхазского

В абхазском обществе часто сетуют, что в наше время научить детей родному языку очень сложно. О том, кто виноват и что делать, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

Мы часто сетуем на то, что в наше время научить детей абхазскому языку очень сложно: окружение говорит преимущественно на русском, а государство, на наш взгляд, как-то вяло исправляет языковую ситуацию в стране.

Порой, когда я гуляю с ребенком на детской площадке, мне становится грустно: среди многочисленной ребятни и взрослых в лучшем случае одна-две мамы говорят на абхазском. А зачастую можно и вовсе не услышать родной речи.

А можем ли мы представить, например, детей-цыган, не владеющих родным языком и их родителей, жалующихся на подобную проблему? А ведь цыгане веками жили в иноязычном окружении, однако до сих пор не растворились в нем и не утратили родной язык. Вокруг много примеров и в семьях — когда дети с пеленок знают родной язык и, подрастая, беспрепятственно осваивают еще один. Получается, что для одних народов или отдельных семей сохранение родного языка – само собой разумеющаяся вещь, а для нас — непосильная задача?

Многие из нас возлагают надежды на детский сад и школу. Однако мы забываем о том, что педагоги шлифуют и пополняют уже имеющиеся знания. Кроме того, школьная программа ограничена временем и методиками. Если ребенок дома не слышал живую родную речь, воспитатель или школьный учитель не сотворит чуда.

Получается, что решение проблемы кроется в нас, родителях — кто, если не мы, научит наших детей языку народа, принадлежностью к которому так гордимся? На нем надо говорить, играть, шутить, читать книги, рассказывать сказки, объяснять что такое хорошо и что такое плохо, подавать личный пример культуры речи.

Справедливости ради надо сказать, что есть вспомогательные средства на абхазском языке, но их не очень много: мультфильмы, литература, фильмы.

Не буду лукавить, мне тоже бывает непросто общаться с ребенком только на абхазском языке. В такую ловушку, я думаю, попадают многие родители: кажется, что я постоянно говорю на абхазском, а при этом, сама того не осознавая, часто в речи "перескакиваю" на другой язык. Если контролировать себя и при каждом "переходе" возвращаться к абхазскому языку — мы можем этот навык превратить в привычку. Вообще, если родители тверды и настойчивы в вопросе языка, то пример обычно "подхватывают" и остальные родственники. Все семейное окружение рано или поздно привыкает к тому, что с ребенком надо общаться на абхазском независимо от обстоятельств и чьего бы то ни было присутствия в доме.

Детям значительно проще дается язык, чем взрослым, способности мозга такие. Изучая родной язык с ранних лет, человек усваивает не просто слова, но и целые понятия о мире, истории и культуре своего народа.