В Абхазии - жить: понять или принять

Как приехать в Абхазию туристом и остаться навсегда, как принять все традиции и понять абхазов, в проекте Sputnik "Перевод на абхазский" поделилась с читателями колумнист Sputnik Елена Бекренева.

Первые впечатления

Июль 2008 года, впервые в Абхазии.

Помню, как поезд въехал в Сухум и я увидела целый разрушенный войной микрорайон. Прежде я никогда не видела следов войны, бог миловал. Стало жутковато. До этого дня я мало что слышала об Абхазии. Войну в девяностые показывали по ТВ, в основном Чечню. А вот Абхазию не помню. Да и возраст был еще такой, когда политикой не интересуешься.

Сухумский вокзал. Впервые увидела здания со следами разорвавшихся снарядов. Стало еще печальней.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как получить удовольствие от Абхазии: готовьтесь

Трудности абхазской невестки

Четыре года узнавала страну как турист, постепенно изучала ее особенности. Многие из них понравились изначально, какие-то поражали и продолжают поражать по сей день спустя пять лет, как вышла здесь замуж и уехала из России.

А потом закрутилось: масштабные застолья, многочисленные родственники — троюродные и троюродные двоюродных, жены двоюродных дядей. И самое главное, что люди друг друга знают, не теряют связи поколений.

Россия большая, родня, как правило, разбросана по разным регионам, поэтому со многими разрываются связи, порой и не знают о существовании друг друга.

Главное, что смутило, – традиция молчания перед свекром, но мне, как русской невестке, простили в первый же день ответ на его вопрос. Ну, а как по-другому? Спросили — ответила. Иначе, неуважение. Мой менталитет понял именно так.

Дамы в дорогих нарядах и украшениях, премиальные иномарки, количеством которых, кажется, может похвастать не каждый российский мегаполис. Абхазский язык неподвластен мне до сих пор. За него борются и спорят, его учат, на нем говорят, хотя и по-разному в Очамчыре и Гудауте. Мамалыга не везде одинаковая, как минимум, "гудаутская" и "очамчырская". Прокопченные дымом апацхи, неповторимая аджика, плаканья, свадьбы, семейные сходы, женщины в черном, виноград, чача, мандарины, вино. Президент, к которому запросто может попасть обычный человек. Министры, которым запросто можно позвонить на личный мобильный.

Лето в Абхазии — отдельная глава, это смесь жары, влажности, пляжей, холодных речек, местных арбузов и гор.

Дороги и все, что с ними связано: от их состояния до водителей с неподдающимся логическому объяснению стилем вождения. Огромное для небольшой страны количество трагедий на трассах. Прошло всего 25 лет после войны, и здесь все еще дышит ею, все рассматривается через ее призму.

Можно еще долго продолжать список того, о чем я узнала здесь, того, что стало частью моей жизни. Это, пожалуй, основное, что составило мои первые впечатления об Абхазии.

Ко всему привыкаешь

Первые годы, конечно, поражали горы, море, все, что раньше можно было увидеть только в отпуске. Ловила каждое мгновение. До сих пор храню в альбоме фотографии развалившихся на дорогах коров, костра в апацхе, разрушенных войной зданий. Теперь же, спустя 9 лет, начинаю замечать, что перестала смотреть широко открытыми глазами на море из окна машины, удивляться мощи скал. Привыкла и к следам войны, и к бродящему по улицам домашнему скоту. Все стало обычным и повседневным.

© Fotolia/ Mario Beauregard В последний путь: покой и беспокойство абхазов

Обычаи и традиции абхазов, конечно, многогранны. Многие из них я приняла и уважаю. С чем-то вряд ли когда-то соглашусь и пойму. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Однако мое воспитание и мой менталитет вряд ли смогут спокойно реагировать на убийства сестер братьями и дочерей отцами без суда и следствия. Непонятными для меня остаются и традиции масштабно, с размахом оплакивать покойников, угощаться, когда гроб еще в доме, или играть свадьбы, которые все меньше и меньше напоминают традиционные абхазские.

Сразу бросилось в глаза отсутствие курящих на улицах дам. Не то чтобы в Абхазии женщины не курят. Некоторые курят, но не афишируют, здесь это не принято. И мне это нравится. То, как братья держат в ежовых рукавицах своих сестер, боятся позора с их стороны, первое время настораживало. А как же свобода? Но со временем поняла, что и в этом есть свое положительное — предостерегает от поступков, которые могут создать кавказской женщине "неблагополучную" репутацию.

Местных мужчин летом нетрудно отличить от многочисленных туристов. Например, носить шорты — стыдно. Со временем я стала за собой замечать, что начинаю мыслить "по-абхазски". Смотрю на взрослого мужчину нелепой комплекции в шортах, и про себя думаю, как можно так ходить по городу.

Местная иностранка

Люди как люди, как везде, но в целом меня судьба сводит с приятными и интересными. Переживала, как меня примет коллектив на моей первой в Абхазии работе. Боялась реакции "приехала тут со своими советами", но зря переживала. Приняли с большим уважением и меня, и все то, что могла им передать из своего опыта.

Танцы. Где в России увидишь мужчин, танцующих без женщин, да еще и танцующих национальный танец? А в Абхазии увидишь. И это очень красиво. Абхазский танец — захватывающее зрелище.

Из моих личных наблюдений: в Абхазии принято в разговоре делать акцент на национальность. Армянка, мегрелка или русская — принадлежность к нации обязательно укажут в любом разговоре.

Что самое сложное для человека приезжего? По мне, так это начать воспринимать мир по-абхазски, жить по "абхазскому" времени, мыслить одинаково с живущими здесь людьми.

И это, и многое другое постепенно становится неотъемлемой частью твоей жизни. Окунуться в абхазскую действительность сразу с головой не получится. Нужно принимать и переосмысливать каждую особенность тщательно. Мне в этом помогают и советы близких людей, и споры с коллегами, и этнографические источники. Ну, а как без них разобраться, например, в традиции давать двойные имена новорожденному — почему дядю моего супруга зовут Виктор, а по паспорту он Константин?

Нужно время для того, чтобы начать понимать, что означает ответ "потому что это Абхазия" на многие, казалось бы, уже давно решенные в другой точке мира вопросы.

Зато я точно могу сказать, что моя жизнь за все эти годы не была скучной и монотонной, ведь мне предстояло столько всего познать, вникнуть в суть многих вещей, чтобы навсегда принять какие-то вещи или твердо осознать, что именно никогда не смогу понять.

Я поняла, что не стоит давать оценок неизвестной тебе культуре, традициям, укладу жизни, нужно принимать и постараться стать частью того, что тебе суждено было встретить на пути.

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