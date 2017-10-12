"Летят журавли" впервые показали 60 лет назад

Легендарный фильм Михаила Калатозова вышел 12 октября 1957 года в советских кинотеатрах и "журавлиным клином врезался в сердца зрителей".

Ровно 60 лет назад состоялась премьера фильма "Летят журавли", истории о любви, войне и судьбе, вспоминает Sputnik Беларусь.

"Летят журавли" посмотрели более 28 миллионов советских людей, почти пять с половиной миллионов — во Франции, еще около восьми миллионов — в других странах.

Несмотря на то, что картина стала триумфатором фестиваля в Каннах, в СССР победу ленты приняли сдержано, без оваций. Никита Хрущев и вовсе жестко раскритиковал "Летят журавли", назвав Веронику распущенной женщиной. Тем не менее, у простых людей фильм снискал пожизненную славу.

Прошло уже 60 лет, а история любви Бориса и Вероники жива. Из тысячи снятых картин про войну зрители выбрали и навсегда запомнили "Летят журавли".

Алексей Баталов, исполнивший роль Бориса, не раз говорил, что день рождения этого фильма — его личный праздник, и подчеркивал, что именно с этой картиной были связаны важные человеческие надежды.

Для Татьяны Самойловой роль Вероники стала лучшей киноработой, подарив всесоюзную славу. После оглушительного успеха фильма актриса была удостоена премии "Апельсиновое дерево".

К сожалению, талантливых актеров Татьяны Самойловой и Алексея Баталова, исполнивших главные роли в культовом советском фильме, уже нет в живых. Но их киноистория, так похожая на настоящую жизнь, кажется, никогда не перестанет быть актуальной.