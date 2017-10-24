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Государственный оркестр в Москве

Абхазское солнце в холодной Москве

© Sputnik. Лев Рыжков
Культура
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Большим концертом завершились первые московские гастроли Государственного камерного оркестра Республики Абхазия. Корреспондент Sputnik побывал на заключительном выступлении абхазских музыкантов-симфонистов в Центральном Доме журналиста и делится впечатлениями.

Sputnik, Лев Рыжков

Впервые в Москве

Симфонический оркестр появился в Абхазии около восьмидесяти лет назад, в тридцатые годы прошлого века. За это время менялся репертуар, приходили и уходили дирижеры. Оркестр ездил на гастроли – и не только по СССР, но и за границу, а в Москве – так уж получилось! – не выступал ни разу. 

Государственный оркестр в Москве
© Sputnik. Лев Рыжков
Государственный оркестр в Москве

"На это были объективные причины, — рассказала со сцены руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения. — В советское время была выстроена вертикаль, когда Абхазия подчинялась Грузии, Грузия починялась союзному руководству. И приглашение из Москвы для абхазского оркестра никак не поступало. Терялось, наверное, в грузинских коридорах Министерства культуры".

У оркестра – славная история. Но случались и тяжелые времена. Во время Отечественной войны народа Абхазии музыканты из оркестра разъехались. Коллектив пришлось собирать заново. Но из симфонического оркестр превратился в камерный. У дирижерского пульта долгое время стояли такие выдающиеся музыканты, как Лев Джергения и Анатолий Хагба. Сейчас дирижерскую "эстафетную" палочку у них принял заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян. 

Государственный оркестр в Москве
© Sputnik. Лев Рыжков
Государственный оркестр в Москве

Огромную помощь в организации московских выступлений оказала Государственная концертно-театральная капелла Москвы им. Вадима Судакова. В советское время Вадим Судаков создал Абхазскую хоровую капеллу. И уже потом, в 90-е годы, повторил республиканский успех в Москве, став родоначальником еще одной капеллы.

Самого Вадима Судакова уже десять лет нет на свете, но дело продолжил его сын, заслуженный артист России Анатолий Судаков. Он стал инициатором приглашения абхазских музыкантов в Москву и даже помог с музыкантами – значительная часть артистов, выступавших на сцене, была из капеллы.

До заключительного выступления в Доме журналиста Государственный камерный оркестр Республики Абхазия дал три концерта. Два из них – в католическом соборе Петра и Павла на Солянке, еще один в Пушкинском музее.

Звезды и меломаны

Зрители на концерт пришли самые разные. Были дипломаты. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия Игорь Ахба сидел в первом ряду по соседству с никарагуанским коллегой Ханом Эрнесто Васкесом Арайя. Присутствовали высокие гости из российского МИДа. 

Государственный оркестр в Москве
© Sputnik. Лев Рыжков
Государственный оркестр в Москве

Были знаменитости. Загадочно улыбалась великолепная оперная певица Алиса Гицба. А чуть подальше, в глубине зала в компании молодых подружек расположилась звезда шоу "Голос" Альдона Цкуа. 

Альдона Цкуа
© Sputnik. Лев Рыжков
Альдона Цкуа

Но не только бомонд собрался в одном из самых красивых залов Москвы. Было очень много простых зрителей – интеллигентных женщин, студентов консерватории. Автор этих строк заметил и молодую влюбленную пару – парень и девушка сидели, очень нежно взявшись за руки. Слушали музыку с закрытыми глазами.

История творится под аплодисменты

Перед началом концерта выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Гастроли – это, безусловно, большое событие в культурной жизни. Но это – и историческое событие, — подчеркнул посол. — Это еще одного подтверждение наших добрососедских и дружественных отношений с Россией. И ваш вклад в это укрепление отношений – очень большой".

Также Игорь Ахба поблагодарил организаторов. И в первую очередь, Анатолия Судакова.

"Когда в Абхазии шла война, мы всегда чувствовали поддержку капеллы, руководимой Вадимом Судаковым – отцом Анатолия, когда мы проводили разные мероприятия", — отметил дипломат.

Культурный слой существует

Но вот на сцену вышел оркестр. По большей части, улыбчивые молодые женщины. А следом летящей походкой появился сияющий дирижер – Давид Терзян. Дирижировал он легко, грациозно, чуть ли не пританцовывая при этом.

Зал заполнился музыкой Иоганна Штрауса – теплой и какой-то летней. Не было атмосферы отстраненной суровости, как на многих серьезных концертах. Напротив, абхазские музыканты дарили тепло. И казалось, привезли они немного солнышка из своей теплой страны в холодную Москву. 

Государственный оркестр в Москве
© Sputnik. Лев Рыжков
Государственный оркестр в Москве

Значительная часть концерта проходила с участием детей – стипендиатов Международного фонда Владимира Спивакова. Выступили юные лауреаты престижных конкурсов – трубач Ильяс Невретдинов и гитарист Никита Крохин. Рукоплескала публика и лауреатам республиканских конкурсов – пианистке Кайе Хупория и скрипачке Эмилии Терзян-Хагба.  Потрясла зал своим страстным сопрано солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия. Крики "браво" снискал еще один солист филармонии – Астамур Квициния. Блеснули талантом и солисты Государственной капеллы Ольга Дмитриева и Геннадий Косинов. 

"Замечательно, что это все возродилось. Что, несмотря на войны и трудности, это все не прерывалось, — сказал автору этих строк скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Виктор Абрамян-Эшба. — И культурный слой, несмотря ни на что, в Сухуме существует. И я это знаю. Я встречался в Сухуме с подлинными ценителями музыки.  Я горд, что эти традиции сохраняются в Абхазии, что правительство уделяет большое внимание их сохранению. А гастроли в Москве – это вообще фантастика. Ведь это очень престижно, это стимулирует музыкантов".

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