"Согрели" Москву: в столице России открылась выставка художников Абхазии

Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Российские коллеги, пришедшие на выставку, сказали, что теплота работ абхазских художников "согрела" их в холодной Москве, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

"Не ожидал такого отклика. Наш колорит один, в Москве другой. Посетители сказали: "Вы привезли нам солнце, а тепло, которое они излучают, будет согревать нас месяц", — рассказал Джения.

© Фото: Мария Пилия Выставка Абхазских художников в Москве

В Доме Союза художников в Москве выставлено более 80 работ 23 абхазских мастеров – картины, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство.

"На открытие пришли известные художники России, академики. До 40 человек было. Хорошие отзывы о картинах. До этого проводились здесь наши выставки, но как сейчас, чтобы им нравилось, не помню", — отметил Джения.

По словам министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия, с идеей проведения выставки в Москве в Минкультуры республики обратился Виталий Джения.

© Фото: Мария Пилия Выставка Абхазских художников в Москве

"Предложил провести выставку "Связь времен", с таким названием экспозиция проводилась в Москве почти десять лет назад. С тех пор многое поменялось, выросло целое поколение художников, некоторые художники в поисках поменяли свои темы в творчестве. Для московского зрителя будет интересно сравнить предыдущую выставку и нынешнюю, которая открылась 2 ноября", — заметила Арсалия.

© Фото: Мария Пилия Выставка Абхазских художников в Москве

Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября.