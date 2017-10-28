Греф: человечество придумает новые профессии

Человек настоящего должен находиться в процессе обучения всегда и ему не будет грозить безработица или низкооплачиваемые должности.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. В век развития новой 3D экономики рабочих мест будет более чем достаточно, считает глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что наступил век вообще принципиально новой экономики, нет ограничения ресурсов. В структуре ВВП 80% — это услуги. И экономика становится 3D", — сказал Греф, выступая на заседании "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы".

"Я не согласен с тем, что люди потеряют рабочие места, потому что сокращаться они будут быстрее, чем создаваться. Рабочих мест будет более чем достаточно. Мы сами их себе придумаем как человечество", — добавил он.

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Однако, по его мнению, кадры, не умеющие познавать, обречены на низкоуровневые и низкооплачиваемые должности, которые в конечном итоге будут заменены компьютерами.

Греф также рассказал о выстроенной "пирамиде ненужных навыков". По его словам, через три года хорошего обучения в ВУЗе, выпускники обладают лишь 25% навыков, которые им пригодятся. "Это гигантский вызов, который стоит перед системой образования и перед нами, как работодателями и обществом в целом", — заключил глава Сбербанка.