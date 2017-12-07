Калининград – город-организатор ЧМ-2018

Бывший немецкий город Кенигсберг был переименован в Калининград 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем интересен Калининград, помимо игр предстоящего чемпионата.
Калининград - это самый западный областной центр России.
Бывший немецкий город Кенигсберг был переименован в Калининград 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем интересен Калининград, помимо игр предстоящего чемпионата.
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В районе цхинвальского автовокзала произошла перестрелка между двумя молодыми людьми, один из которых был одет в военную форму.
В столицу Азербайджана приедет скандально известная российская группа "Ленинград", но посетить концерт Шнура и его команды смогут далеко не все.
Жителям Армении разрешат подавать петиции властям республики, в которых можно будет высказывать предложения или даже жалобы.