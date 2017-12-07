Калининград – город-организатор ЧМ-2018

XXI чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В финальную часть Чемпионата мира 2018 года по футболу в России отобрались 32 национальные сборные команды, которые отыграют матчи в 11 городах России. Смотрите в фотолентах Sputnik, в каких городах будет проходить Чемпионат.

