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FIFA-2018

Калининград – город-организатор ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (4)
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  • Стела Парус
  • Фасад Королевских ворот
Sputnik / Игорь Зарембо
Королевские ворота – одни из семи сохранившихся ворот Калининграда. В 2005 году стали символом празднования 750-летия города. Построены в псевдоготическом стиле, внешне похожи на маленький замок.

Калининград - это самый западный областной центр России.

Бывший немецкий город Кенигсберг был переименован в Калининград 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем интересен Калининград, помимо игр предстоящего чемпионата.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (4)



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