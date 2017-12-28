В одну сторону: болельщики на ЧМ-2018 смогут летать за 5 рублей

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Президент поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно. "Бесплатно можно, но…", — начал было Савельев. "Знаю, это хорошая идея — (перевезете) за рубль", — продолжил Путин.

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"Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку". Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", — заявил глава "Аэрофлота".

Отвечая на вопрос президента, Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. По словам главы "Аэрофлота", речь идет примерно о 70 тысячах кресел.

"Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", — добавил при этом он.

Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.

"Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам", — сказал Савельев. "Хорошо", — резюмировал Путин.