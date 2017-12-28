18:52 28 Декабря 2017
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот

В одну сторону: болельщики на ЧМ-2018 смогут летать за 5 рублей

© Sputnik. Виталий Безруких
FIFA-2018
Получить короткую ссылку
16 0 0

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Президент поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно. "Бесплатно можно, но…", — начал было Савельев. "Знаю, это хорошая идея — (перевезете) за рубль", — продолжил Путин.

Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию
© Sputnik. Нина Зотина
Кабмин РФ одобрил безвизовый въезд в Россию на ЧМ-2018 по карте зрителя

"Не бесплатно, Владимир Владимирович, — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку". Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", — заявил глава "Аэрофлота".

Отвечая на вопрос президента, Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной. По словам главы "Аэрофлота", речь идет примерно о 70 тысячах кресел.

"Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", — добавил при этом он.

Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение.

"Мы считаем, что команда должна выступить на "пятерку", и болельщики должны получить удовлетворение. Поэтому мы с такой инициативой к Вам выходим. Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года, начнем билеты продавать нашим болельщикам", — сказал Савельев. "Хорошо", — резюмировал Путин.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    Последствия взрыва

    Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые стильные знаменитости 2017 года по версии Vogue
Последствия взрыва в магазине Перекресток в Петербурге. Кадры с места ЧП
Последствия взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге. Кадры с места ЧП
Новогодний абхазский стол
Сколько стоит новогодний стол в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia