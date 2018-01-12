Домик на колесах приютит болельщиков на ЧМ-2018

Компания-разработчик предложит болельщикам воспользоваться мобильными отелями в случае нехватки мест в обычных гостиницах во время ЧМ-2018.
В рамках конференции "Духовное наследие сухумских старцев", которая прошла Сухумском Кафедральном Соборе в пятницу 12 января, презентовали книги братьев Николая и Зиновия Чесноковых о Глинских старцах, трое из которых служили на абхазской земле.
Пребывание туристов в Абхазию, по словам заместителя министра по курортам и туризму, началось с 29 декабря и продлилось вплоть до завершения новогодних каникул.
О том, какое развитие событий ожидается с момента старта сбора подписей избирателей в поддержку тех кандидатов, которые не выдвигаются политическими партиями, рассуждает директор Институт ЕАЭС Владимир Лепехин.
В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.
Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.
Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.
Российский рубль укрепился в ЕАЭС благодаря дедолларизации в Казахстане, считает аналитик инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.
В родовом селе Чингиза Айтматова Шекер в Таласской области Кыргызстана будет построен культурный комплекс "Чынгыз Ордо".
Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили в диппредставительстве.
Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.
Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.
Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.
Госдеп США включил Таджикистан в группу самых безопасных и рекомендованных к посещению стран.
Производство автомобилей GM Uzbekistan по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи единиц.
Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.
В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.
Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.
Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.