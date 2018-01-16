17:04 16 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Екатеринбург - город-организатор ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (5)
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  • Башня городской ратуши на фоне Екатеринбург Сити
  • Вид на Дом-усадьбу купца Н. И. Севастьянова в Екатеринбурге
  • Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
  • Вид на новостройки и киноконцертный театр Космос с набережной одного из городских прудов в Екатеринбурге
  • Вид на памятник основателям города Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Генину на площади Труда в Екатеринбурге
  • Вид на пешеходную улицу Вайнера в центре Екатеринбурга
  • Жительницы Екатеринбурга рассматривают в бинокль панораму города со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
  • Полнолуние над Храмом-на-Крови в Екатеринбурге
  • Ротонда на набережной реки Исети
  • Цирк
© Фото: Павел Лисицын
Башня городской ратуши, где располагается администрация Екатеринбурга. До революции здесь находился гостиный двор, работали купеческие конторы. Здание несколько раз перестраивалось: в 50-е годы ратуша получила шпиль по образцу московских высоток

Одиннадцать городов России проведут у себя матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018, одним из этих городов станет Екатеринбург.

Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии.

Екатеринбург располагается на берегу реки Исети.

В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных городов мира. Среди городов-миллионников России нет другого такого хорошо скомпонованного мегаполиса.

История Екатеринбурга богата первооткрытиями и подвигами. В городе много достопримечательностей, музеев и храмов для посещения.

Среди знаменитых уроженцев Екатеринбурга — первый президент России Борис Ельцин, министр юстиции РФ Павел Крашенников, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, писатель Павел Бажов, скульптор Эрнст Неизвестный и многие другие.

Sputnik представляет фотоинформацию о городе-организаторе чемпионата мира по футболу-2018.

Стадион Екатеринбурга — в инфографике "Екатеринбург Арена">>

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (5)



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