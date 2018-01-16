Екатеринбург - город-организатор ЧМ-2018

Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии.
Екатеринбург располагается на берегу реки Исети.
В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных городов мира. Среди городов-миллионников России нет другого такого хорошо скомпонованного мегаполиса.
История Екатеринбурга богата первооткрытиями и подвигами. В городе много достопримечательностей, музеев и храмов для посещения.
Среди знаменитых уроженцев Екатеринбурга — первый президент России Борис Ельцин, министр юстиции РФ Павел Крашенников, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, писатель Павел Бажов, скульптор Эрнст Неизвестный и многие другие.
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Стадион Екатеринбурга — в инфографике "Екатеринбург Арена">>