Около 480 миллиардов потратили на подготовку к ЧМ-2018 в России

Одиннадцать городов России проведут у себя матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Возведение инфраструктуры в российских городах, где в 2018 году будет проходить Чемпионат мира по футболу, обошлось в 480 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Спорт Экспресс.

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что подготовка к турниру находится в стабильном состоянии.

"Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов", — отметил Сорокин.

По его словам, строительство подходит к завершению, осталось несколько месяцев. Еще достраиваются некоторые стадионы, сказал Сорокин.