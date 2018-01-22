Санкт-Петербург - город-организатор ЧМ 2018

Новый стадион "Санкт-Петербург" примет летом 2018 года матчи чемпионата мира по футболу в северной столице.

Санкт-Петербург — второй по численности город России, его часто называют Северной столицей, поскольку это самый северный город мира с населением более 1 миллиона человек.

Город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем он стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I.

Санкт-Петербург является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. В Санкт-Петербурге действуют несколько стадионов, среди которых ставший уже легендарным стадион "Петровский", до 2017 года являвшийся домашним стадионом футбольного клуба "Зенит". Но матчи чемпионата мира примет новая арена, построенная на Крестовском острове — Стадион "Санкт-Петербург".