13:32 22 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Санкт-Петербург - город-организатор ЧМ 2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (6)
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  • Развод мостов
  • Крейсер Аврора
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Петергоф, дворцово-парковый ансамбль
  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
  • Здание Смольного института благородных девиц
© Sputnik / Александр Гальперин
Одной из достопримечательностей и символов Санкт-Петербурга являются разводные мосты над Невой. Мосты разводят, чтобы под ними могли пройти крупные суда

Новый стадион "Санкт-Петербург" примет летом 2018 года матчи чемпионата мира по футболу в северной столице.

Санкт-Петербург — второй по численности город России, его часто называют Северной столицей, поскольку это самый северный город мира с населением более 1 миллиона человек.

Город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем он стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I.

Санкт-Петербург является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. В Санкт-Петербурге действуют несколько стадионов, среди которых ставший уже легендарным стадион "Петровский", до 2017 года являвшийся домашним стадионом футбольного клуба "Зенит". Но матчи чемпионата мира примет новая арена, построенная на Крестовском острове — Стадион "Санкт-Петербург".

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (6)



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